Koopwoningen in mei 18,8 procent duurder

Bestaande koopwoningen waren in mei 18,8 procent duurder dan een jaar eerder. In april kwam de prijsstijging uit op 19,7 procent. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

Download CSV Toon tabel Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2018 juni 8,9 2018 juli 9 2018 augustus 9,3 2018 september 9,3 2018 oktober 9 2018 november 9,5 2018 december 8,4 2019 januari 8,7 2019 februari 7,5 2019 maart 7,7 2019 april 7,7 2019 mei 7,2 2019 juni 6,9 2019 juli 7 2019 augustus 5,7 2019 september 6,1 2019 oktober 6,3 2019 november 5,8 2019 december 6,5 2020 januari 6,3 2020 februari 6,6 2020 maart 7 2020 april 7,3 2020 mei 7,7 2020 juni 7,6 2020 juli 7,4 2020 augustus 8,2 2020 september 8,6 2020 oktober 9,1 2020 november 8,9 2020 december 8,3 2021 januari 9,3 2021 februari 10,4 2021 maart 11,3 2021 april 11,5 2021 mei 12,9 2021 juni 14,6 2021 juli 16,3 2021 augustus 17,8 2021 september 18,5 2021 oktober 18,3 2021 november 20,1 2021 december 20,4 2022 januari 21,1 2022 februari 20,2 2022 maart 19,5 2022 april 19,7 2022 mei 18,8 Bron: CBS, Kadaster

Stijgende trend prijzen koopwoningen

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in mei ruim 98 procent hoger.

Download CSV Toon tabel Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex bestaande koopwoningen jaar maand (2015=100) (2015=100) 2018 juni 122,5 2018 juli 123,7 2018 augustus 125,4 2018 september 125,7 2018 oktober 126,2 2018 november 127,4 2018 december 126,6 2019 januari 128,8 2019 februari 128,7 2019 maart 129,2 2019 april 129,8 2019 mei 130,4 2019 juni 130,9 2019 juli 132,4 2019 augustus 132,5 2019 september 133,4 2019 oktober 134,1 2019 november 134,8 2019 december 134,8 2020 januari 136,9 2020 februari 137,2 2020 maart 138,3 2020 april 139,3 2020 mei 140,4 2020 juni 140,9 2020 juli 142,2 2020 augustus 143,4 2020 september 144,8 2020 oktober 146,3 2020 november 146,8 2020 december 146,1 2021 januari 149,7 2021 februari 151,4 2021 maart 153,9 2021 april 155,3 2021 mei 158,4 2021 juni 161,4 2021 juli 165,3 2021 augustus 168,9 2021 september 171,5 2021 oktober 173,2 2021 november 176,3 2021 december 175,8 2022 januari 181,3 2022 februari 182,1 2022 maart 183,9 2022 april 185,9 2022 mei 188,2 Bron: CBS, Kadaster

Minder transacties bestaande koopwoningen in mei

Het Kadaster maakte bekend dat het in mei 15.749 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 2 procent minder dan een jaar eerder. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn 75.644 woningen verkocht, bijna 26 procent minder dan in dezelfde periode van 2021.

Download CSV Toon tabel Transacties bestaande koopwoningen Transacties bestaande koopwoningen jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2018 juni -15 2018 juli -2 2018 augustus 0,5 2018 september -20,3 2018 oktober -6,6 2018 november -6,9 2018 december -26,4 2019 januari -5,7 2019 februari -3,9 2019 maart -15,7 2019 april 6,4 2019 mei 8,1 2019 juni -15,9 2019 juli 7,5 2019 augustus -6,3 2019 september 11,3 2019 oktober 0 2019 november 0,3 2019 december 16,2 2020 januari 15,9 2020 februari -0,3 2020 maart 10,6 2020 april 9 2020 mei -6,9 2020 juni 14,4 2020 juli 7,3 2020 augustus -2,8 2020 september 12,5 2020 oktober 17,8 2020 november 0,6 2020 december 16,1 2021 januari 39,9 2021 februari 9,4 2021 maart 35,5 2021 april 0,5 2021 mei -12,1 2021 juni -0,1 2021 juli -15,6 2021 augustus -9,3 2021 september -14,7 2021 oktober -26,9 2021 november -13 2021 december -21,6 2022 januari -42,7 2022 februari -16,8 2022 maart -37,3 2022 april -15,7 2022 mei -2,3 Bron: CBS, Kadaster

Prijsinformatie naar regio en woningtype publiceert het CBS eenmaal per kwartaal. De eerstvolgende kwartaaluitkomsten komen op 22 juli beschikbaar.