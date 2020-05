Sterfte in week 20 lager dan normaal

Voor week 20 (11 tot en met 17 mei) wordt het aantal overledenen geschat op bijna 2 850. Daarmee zit de sterfte zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Van week 11 tot en met week 19 was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot en met woensdag 20 mei ontvangen heeft voor week 20. Het verwachte aantal overledenen is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren. Er zouden in week 20 naar schatting 3 046 mensen overleden zijn als er geen corona-epidemie was geweest.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3 134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5 079 in week 14.

Ondersterfte in week 20

Het is bekend dat na een periode van hogere sterfte vaak een periode van lagere sterfte—ook wel ondersterfte genoemd—volgt. Ook na de verhoogde sterfte tijdens de griepepidemie in 2018 was er een periode van ongeveer zes weken waarin de sterfte lager lag.

De ondersterfte in week 20 betekent echter niet dat er geen mensen meer overlijden aan corona. In die week zijn 159 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld (stand donderdag 21 mei 2020). Het uiteindelijke aantal kan zelfs nog hoger zijn omdat niet iedereen wordt getest op COVID-19.

Toon tabel Overledenen per week Verberg tabel Overledenen per week Overledenen per week 2017 2018 2019* 2020* 2020 (verwachting) 1 3568 3343 3064 3100 2 3637 3359 3261 3364 3 3487 3364 3153 3152 4 3626 3322 3179 3041 5 3574 3403 3144 3159 6 3446 3513 3185 3191 7 3417 3660 3253 3197 8 3328 3691 3223 2957 9 3152 3937 3066 3091 10 3054 4092 3172 3098 11 2843 3733 3228 3215 3049 12 2778 3430 3043 3609 3090 13 2850 3225 3014 4449 3111 14 2764 3040 2900 5079 3111 15 2810 2860 2901 4971 2906 16 2713 2760 3040 4288 3006 17 2778 2663 2959 3891 2922 18 2769 2645 2808 3365 2975 19 2802 2641 2773 2956 2930 20 2801 2606 2821 2833 3046 21 2772 2674 2873 22 2701 2776 2732 23 2624 2679 2736 24 2643 2557 2649 25 2627 2601 2694 26 2691 2619 2836 27 2697 2726 2726 28 2520 2671 2762 29 2674 2704 2585 30 2571 2767 3007 31 2510 2760 2732 32 2657 2745 2629 33 2540 2605 2612 34 2545 2612 2616 35 2576 2527 2785 36 2570 2613 2556 37 2707 2539 2643 38 2715 2706 2582 39 2669 2696 2753 40 2641 2806 2717 41 2763 2760 2912 42 2706 2739 2879 43 2676 2671 2869 44 2726 2815 2856 45 2797 2798 3016 46 2916 2761 3062 47 2917 2859 3025 48 2886 2907 3041 49 3027 2968 3016 50 3218 3017 3164 51 3079 3041 3247 52 3187 2901 3019 * voorlopige cijfers 2020*: laatste week is een schatting. Download CSV

Vooral sterfte onder 80-plusser s en vrouwen lager dan verwacht

Het aantal overledenen daalt sinds week 14 in alle leeftijdsgroepen. In week 20 is de sterfte in alle leeftijdsgroepen lager dan wat normaal is voor de tijd van het jaar. Onder 80-plussers is de sterfte in week 20 zelfs nt lager dan gebruikelijk.

Bij mannen daalt de sterfte sinds week 14 en bij vrouwen sinds week 15. In week 20 daalde de sterfte onder mannen niet verder, bij vrouwen wel. Bij mannen ligt de sterfte in die week 3 procent lager dan wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar en bij vrouwen 11 procent lager.

Hogere sterfte valt samen met corona-epidemie

De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maar t het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maar t heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

Informatiebronnen CBS en RIVM

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Het CBS heeft dan nog geen informatie over de doodsoorzaak van de overledenen. Deze informatie ontvangt het CBS via een doodsoorzakenverklaring die is ingevuld door de arts die de overledene schouwt. De publicatie van de informatie uit de doodsoorzakenverklaringen wordt regulier in het derde kwartaal van 2020 verwacht, het CBS gaat zich inspannen om dit eerder te publiceren.

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-pat iënten vanuit de GGD’s.

Schatting gebaseerd op tot nu toe ontvangen berichten

Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 proc ent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week.