Bijna 9 duizend meer mensen overleden in eerste 9 weken corona-epidemie

In de eerste negen weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) overleden in totaal naar schatting bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. In totaal overleden bijna 36 duizend mensen, terwijl naar schatting 27 duizend mensen zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest. Dit komt neer op een relatieve oversterfte van 32 procent. Het verwachte aantal overledenen en de oversterfte is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren. Dat melden het CBS, Amsterdam UMC en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Voor week 19 (4 tot en met 10 mei) wordt het aantal overledenen geschat op ruim 3 000. De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 19. Daarmee zit de sterfte nog boven het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Gecorrigeerd voor het seizoen zouden in week 19 naar schatting 2 900 mensen overleden zijn als er geen corona-epidemie was geweest.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3 134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5 078 in week 14.

Toon tabel Overledenen per week Verberg tabel Overledenen per week Overledenen per week 2017 2018 2019* 2020* 2020 (verwachting) 1 3568 3343 3064 3100 2 3637 3359 3261 3364 3 3487 3364 3153 3152 4 3626 3322 3179 3041 5 3574 3403 3144 3159 6 3446 3513 3185 3190 7 3417 3660 3253 3197 8 3328 3691 3223 2956 9 3152 3937 3066 3090 10 3054 4092 3172 3097 11 2843 3733 3228 3214 3048 12 2778 3430 3043 3606 3089 13 2850 3225 3014 4447 3110 14 2764 3040 2900 5078 3110 15 2810 2860 2901 4968 2905 16 2713 2760 3040 4283 3006 17 2778 2663 2959 3887 2921 18 2769 2645 2808 3345 2975 19 2802 2641 2773 3030 2929 20 2801 2606 2821 21 2772 2674 2873 22 2701 2776 2732 23 2624 2679 2736 24 2643 2557 2649 25 2627 2601 2694 26 2691 2619 2836 27 2697 2726 2726 28 2520 2671 2762 29 2674 2704 2585 30 2571 2767 3007 31 2510 2760 2732 32 2657 2745 2629 33 2540 2605 2612 34 2545 2612 2616 35 2576 2527 2785 36 2570 2613 2556 37 2707 2539 2643 38 2715 2706 2582 39 2669 2696 2753 40 2641 2806 2717 41 2763 2760 2912 42 2706 2739 2879 43 2676 2671 2869 44 2726 2815 2856 45 2797 2798 3016 46 2916 2761 3062 47 2917 2859 3025 48 2886 2907 3041 49 3027 2968 3016 50 3218 3017 3164 51 3079 3041 3247 52 3187 2901 3019 * voorlopige cijfers 2020: laatste week is een schatting. Download CSV

In totaal zijn 5 522 over leden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld voor de weken 11 tot en met 19 (stand donderdag 14 mei 202 0). Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden mensen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Geen verschillen in oversterfte tussen hoog en laag inkomen

Over de periode 9 maart tot en met 19 apr il—de eerste zes weken van de corona-epidemie—zijn geen duidelijke verschillen gevonden in de oversterfte naar huishoudensinkomen en welvaartsniveau. Mensen werden ongeacht hun inkomen en welvaart in ongeveer gelijke mate getroffen. In de eerste twee weken van de corona-epidemie was er wel een verschil en werden de meest welvarende mensen relatief meer getroffen. In latere weken was de sterfte in gelijke mate verhoogd bij alle inkomensgroepen.

Oversterfte hoger bij mensen met een migratieachtergrond

De relatieve oversterfte was in de eerste zes weken van de corona-epidemie hoger onder inwoners met een migratieachtergrond dan onder inwoners met een Nederlandse achtergrond. Absoluut gezien was het aantal overledenen met een migratieachtergrond echter klein. Van de totale oversterfte in week 11 tot en met 16 had 14 procen t van de overledenen een migratieachtergrond.

Sterfte in alle leeftijdsgroepen bijna op normaal niveau

Het aantal overledenen in week 19 ligt voor alle leeftijdsgroepen nog net boven wat voor deze tijd van het jaar normaal is. Naar schatting overleden in week 19 ruim 1 700 men sen van 80 jaa r of ouder, ruim 900 me nsen van 65 tot 80 j aar en bijna 400 mens en jonger dan 65 j aar.

In week 11 tot en met week 19 lag de sterfte vooral hoger bij mensen van 65 jaar of ouder. De relatieve oversterfte in deze leeftijdsgroep was naar schatting 34 pro cent. Bij de groep mensen jonger dan 65 jaar wordt de relatieve oversterfte geschat op 16 pro cent. In de leeftijdsgroep van 65 tot 80 jaar is nog de meeste oversterfte zichtbaar.

Toon tabel Overledenen per week, 2020* Verberg tabel Overledenen per week, 2020* Overledenen per week, 2020* 0 tot 65 jaar 0 tot 65 jaar (ontvangen) 0 tot 65 jaar (bijgeschat) 0 tot 65 jaar (totaal) 65 tot 80 jaar 65 tot 80 jaar (ontvangen) 65 tot 80 jaar (bijgeschat) 65 tot 80 jaar (totaal) 80 jaar of ouder 80 jaar of ouder (ontvangen) 80 jaar of ouder (bijgeschat) 80 jaar of ouder (totaal) Gemiddelde week 1 tot en met 10 397 921 1817 Week 11 407 949 1858 Week 12 446 1077 2083 Week 13 496 1399 2552 Week 14 497 1502 3079 Week 15 476 1432 3060 Week 16 423 1219 2641 Week 17 450 1147 2290 Week 18 435 989 1921 Week 19 305 78 383 772 157 929 1487 231 1718 * voorlopige cijfers Download CSV

In week 11 tot en met week 19 was vooral de sterfte onder mannen verhoogd. De relatieve oversterfte wordt geschat op 36 procen t voor mannen en 27 proce nt voor vrouwen. Voor zowel mannen als vrouwen is de sterfte in week 19 nog net hoger dan wat normaal is voor deze tijd van het jaar. Naar schatting overleden in week 19 iets meer dan 1 450 man nen en 1 550 vrouw en.

Toon tabel Overledenen per week, 2020* Verberg tabel Overledenen per week, 2020* Overledenen per week, 2020* Mannen Mannen (ontvangen) Mannen (bijgeschat) Mannen (totaal) Vrouwen Vrouwen (ontvangen) Vrouwen (bijgeschat) Vrouwen (totaal) Gemiddelde week 1 tot en met 10 1534 1601 Week 11 1596 1618 Week 12 1868 1738 Week 13 2357 2090 Week 14 2664 2414 Week 15 2521 2447 Week 16 2110 2173 Week 17 1919 1968 Week 18 1654 1691 Week 19 1231 237 1468 1333 229 1562 * voorlopige cijfers Download CSV

Limburg en Noord-Brabant meest getroffen

De geschatte oversterfte tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie was het grootst in Limburg (58 procent meer overledenen dan verwacht), gevolgd door Noord-Brabant (55 procent). In Gelderland, Overijssel, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland was de sterfte tussen de 25 procent en 20 procent hoger dan verwacht. In de overige provincies was de sterfte 15 procent of minder verhoogd. In Groningen was geen sprake van oversterfte.

In week 19 is in bijna alle provincies het aantal overledenen op het niveau dat normaal is gegeven de tijd van het jaar.

Spreiding over gemeentes

In week 18 waren er acht gemeentes, zoals Weesp en Heerde, waar de sterfte 2 of meer keer hoger was dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In 119 van de 355 gemeentes was de sterfte minder dan gemiddeld.

Het aantal overledenen op gemeenteniveau kan sterk fluctueren, met name voor kleine gemeentes. Een (sterke) verhoging in een bepaalde week kan daarom toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de corona-epidemie.

