Iets hogere sterfte in warme week

Tijdens de hittegolf in week 33 (10 tot en met 16 augustus) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dit waren ruim 400 meer dan in de weken daarvoor, toen de sterfte relatief laag was. De toename van de sterfte in week 33 hangt samen met de hoge temperatuur. De geregistreerde sterfte aan corona was laag. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen uit de media, op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Van 5 tot en met 16 augustus 2020 was er een landelijke hittegolf, die relatief lang was (dertien dagen) en negen tropische dagen telde.

Eerste duidelijke verhoging sinds sterftepiek tijdens corona-epidemie

De hogere sterfte tijdens de hittegolf volgt op dertien weken van relatief lage sterfte. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. In week 11 tot en met 19 van 2020 overleden naar schatting bijna 9 duizend mensen meer dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest.

Voor week 33 zijn vanuit de GGD’s 15 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM (stand 18 augustus). De verhoogde sterfte in week 33 is dus bijna volledig toe te schrijven aan de hogere temperaturen.

Toon tabel Overledenen per week Verberg tabel Overledenen per week Overledenen per week 2017 2018 2019* 2020* 2020 (verwachting) 1 3568 3343 3062 3102 2 3637 3359 3262 3364 3 3487 3364 3152 3154 4 3626 3322 3179 3045 5 3574 3403 3139 3161 6 3446 3513 3183 3193 7 3417 3660 3254 3198 8 3328 3691 3220 2958 9 3152 3937 3065 3096 10 3054 4092 3172 3103 11 2843 3733 3225 3216 3052 12 2778 3430 3043 3612 3093 13 2850 3225 3013 4458 3114 14 2764 3040 2898 5084 3114 15 2810 2860 2902 4976 2908 16 2713 2760 3036 4299 3009 17 2778 2663 2956 3904 2925 18 2769 2645 2806 3378 2978 19 2802 2641 2772 2981 2932 20 2801 2606 2821 2772 3049 21 2772 2674 2873 2768 2809 22 2701 2776 2730 2724 2821 23 2624 2679 2734 2681 2860 24 2643 2557 2647 2691 2806 25 2627 2601 2692 2690 2891 26 2691 2619 2836 2659 3062 27 2697 2726 2725 2633 2835 28 2520 2671 2761 2608 2855 29 2674 2704 2586 2517 2848 30 2571 2767 3006 2666 2835 31 2510 2760 2731 2633 2944 32 2657 2745 2629 2609 3102 33 2540 2605 2613 3104 3114 34 2545 2612 2617 35 2576 2527 2783 36 2570 2613 2553 37 2707 2539 2642 38 2715 2706 2580 39 2669 2696 2751 40 2641 2806 2717 41 2763 2760 2912 42 2706 2739 2879 43 2676 2671 2867 44 2726 2815 2856 45 2797 2798 3015 46 2916 2761 3060 47 2917 2859 3023 48 2886 2907 3045 49 3027 2968 3018 50 3218 3017 3161 51 3079 3041 3253 52 3187 2901 3028 * voorlopige cijfers 2020 week 33 is een schatting. Download CSV

Sterfte stijgt met temperatuur

In 2019 waren er twee hittegolven, van 22 tot en met 27 juli en van 23 tot en met 28 augustus. Met name die eerste hittegolf in 2019 kenmerkte zich door hogere temperaturen dan ooit gemeten in Nederland. Toen overleden bijna 400 mensen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode.

Uit eerder onderzoek van het CBS en het NIDI blijkt dat hoge temperaturen samenhangen met een verhoogde sterfte. In juli 2006, toen een van de langste (zestien dagen) en meest intense hittegolven plaatsvond in zeker honderd jaar, stierven naar schatting duizend mensen meer dan in een gemiddelde julimaand. De laatste jaren lijkt de samenhang minder sterk, in 2018 leidden de hittegolven zelfs tot nauwelijks extra sterfte. Mogelijk is er een verband met de hogere sterfte in de koude winter met een griepepidemie eerder dat jaar.

Vooral meer tachtigplussers overleden

Extra sterfte tijdens een hittegolf doet zich voornamelijk voor bij personen van 80 jaar en ouder. Ook voor de recentste hittegolf is dit te zien. Naar schatting gaat het om 300 mensen van 80 jaar en ouder, net als tijdens de hittegolf van 2019.

Meer details volgende week vrijdag

De cijfers over week 33 zijn een schatting op basis van 85 procent van de overlijdensberichten. Vrijdag 28 augustus publiceert het CBS uitgebreidere cijfers over de sterfte in week 33. De cijfers zijn dan meer compleet waardoor een beter beeld gegeven kan worden van de sterfte in de langdurige zorg, naar leeftijdsgroepen en per regio.