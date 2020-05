Sterfte in coronatijd

Voor week 21 (18 tot en met 24 mei) wordt het aantal overledenen geschat op 2 750. Daarmee zit de sterfte voor de tweede week op rij onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was de sterfte hoger dan verwacht. In die weken overleden bijna 9 duizend mensen meer dan je in deze periode zou verwachten. Mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), oudere mensen en mannen stierven relatief vaker dan mensen die geen zorg ontvingen, jongere mensen en vrouwen. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3 136 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5 080 in week 14. Sinds week 20 zit de sterfte onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Het is bekend dat na een periode van hogere sterfte—ook wel oversterfte genoemd—vaak een periode van lagere sterfte—ook wel ondersterfte genoemd—volgt.

De ondersterfte betekent echter niet dat er geen mensen meer overlijden aan corona. In week 21 zijn 104 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld (stand donderdag 28 mei 2020). Het uiteindelijke aantal kan zelfs nog hoger zijn omdat niet iedereen wordt getest op COVID-19.

In totaal overleden er bijna 36 duizend mensen in week 11 tot en met week 19, bijna 9 duizend meer dan verwacht, een oversterfte van 32 procent.

Toon tabel Overledenen per week Verberg tabel Overledenen per week Overledenen per week 2017 2018 2019 2020* 2020 (verwachting) 1 3568 3343 3062 3102 2 3637 3359 3262 3364 3 3487 3364 3152 3153 4 3626 3322 3179 3042 5 3574 3403 3139 3160 6 3446 3513 3183 3191 7 3417 3660 3254 3197 8 3328 3691 3220 2957 9 3152 3937 3065 3092 10 3054 4092 3172 3098 11 2843 3733 3225 3215 3050 12 2778 3430 3043 3609 3091 13 2850 3225 3013 4450 3111 14 2764 3040 2898 5080 3111 15 2810 2860 2902 4972 2906 16 2713 2760 3036 4292 3007 17 2778 2663 2956 3893 2923 18 2769 2645 2806 3368 2976 19 2802 2641 2772 2964 2930 20 2801 2606 2821 2735 3047 21 2772 2674 2873 2759 2807 22 2701 2776 2730 23 2624 2679 2734 24 2643 2557 2647 25 2627 2601 2692 26 2691 2619 2836 27 2697 2726 2725 28 2520 2671 2761 29 2674 2704 2586 30 2571 2767 3006 31 2510 2760 2731 32 2657 2745 2629 33 2540 2605 2613 34 2545 2612 2617 35 2576 2527 2783 36 2570 2613 2553 37 2707 2539 2642 38 2715 2706 2580 39 2669 2696 2751 40 2641 2806 2717 41 2763 2760 2912 42 2706 2739 2879 43 2676 2671 2867 44 2726 2815 2856 45 2797 2798 3015 46 2916 2761 3060 47 2917 2859 3023 48 2886 2907 3045 49 3027 2968 3018 50 3218 3017 3161 51 3079 3041 3253 52 3187 2901 3028 * voorlopige cijfers 2020: laatste week is een schatting. Download CSV

De schatting voor week 21 is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot en met woensdag 27 mei ontvangen heeft voor week 21. Het verwachte aantal overledenen is geschat op basis van het aantal overledenen in de voorafgaande weken, gecorrigeerd voor seizoensgebonden factoren. Er zouden in week 21 naar schatting 2 807 mensen overleden zijn als er geen corona-epidemie was geweest.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers 53 procent hoger dan normaal

In week 11 tot en met week 19 overleden in totaal ruim 15 duizend mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz. Dat zijn naar schatting ruim 5 duizend mensen (53 procent) meer dan je in deze periode zou verwachten als er geen corona-epidemie was geweest. In de overige bevolking—meer dan 17 miljoen mensen—overleden van week 11 tot en met week 19 bijna 21 duizend mensen. Dat zijn zo’n 3 500 mensen (20 procent) meer dan verwacht.

Toon tabel Overledenen Verberg tabel Overledenen Overledenen Bevolkingsgroep 2017, week 11 tot en met 19 2018, week 11 tot en met 19 2019, week 11 tot en met 19 2020, week 2 tot en met 10* 2020, week 11 tot en met 19 (verwacht)* 2020, week 11 tot en met 19 (oversterfte)* 2020, week 11 tot en met 19 (totaal)* 2020, week 11 tot en met 19 (oversterfte)*_8 Wlz-zorggebruikers 8696 9773 9731 10407 9955 5246 15201 53 Overige bevolking 16401 17225 16921 17847 17149 3493 20642 20 * voorlopige cijfers Download CSV

Sterfte relatief het hoogst bij 75- tot 90-jarigen

In week 11 tot en met week 19 overleden relatief gezien vooral meer 75- tot 90-jarigen dan zonder corona-epidemie was te verwachten. De sterfte in deze leeftijdsgroep lag gemiddeld 42 procent hoger dan verwacht. Bij 90-plussers lag de sterfte ook hoger, maar in relatieve zin minder hoog dan onder 75- tot 90-jarigen. De sterfte bij 50- tot 55-jarigen lag relatief gezien hoger dan bij 55- tot 65-jarigen (27 procent tegen 18 procent).

Toon tabel Overledenen Verberg tabel Overledenen Overledenen Leeftijd 2017, week 11 tot en met 19 2018, week 11 tot en met 19 2019, week 11 tot en met 19 2020, week 2 tot en met 10* 2020, week 11 tot en met 19 (verwacht)* 2020, week 11 tot en met 19 (oversterfte)* 2020, week 11 tot en met 19 (totaal)* 2020, week 11 tot en met 19 (oversterfte)*_8 0-49 jaar 915 958 890 964 919 62 981 7 50-54 jaar 538 512 498 516 482 138 620 29 55-59 jaar 865 901 852 782 743 199 942 27 60-64 jaar 1342 1316 1301 1325 1292 188 1480 15 65-69 jaar 1839 1861 1806 1920 1854 389 2243 21 70-74 jaar 2646 2809 2844 2902 2808 902 3710 32 75-79 jaar 2989 3195 3264 3497 3343 1342 4685 40 80-84 jaar 3931 4161 4267 4411 4198 1766 5964 42 85-89 jaar 4669 5139 4888 5197 4938 2173 7111 44 90-94 jaar 3647 4121 4021 4447 4308 1093 5401 25 95 jaar of ouder 1726 2024 2015 2293 2218 488 2706 22 * voorlopige cijfers Download CSV

Vooral sterfte onder mannen hoger

In absolute zin overleden tijdens de corona-epidemie net iets meer mannen dan vrouwen, te weten 18,2 duizend mannen en ongeveer 17,7 duizend vrouwen. In de weken ervoor en ook in eerdere jaren, overleden juist iets meer vrouwen. Ook in relatieve zin overleden in week 11 tot en met 19 van 2020 meer mannen dan vrouwen. In deze periode was de sterfte onder mannen 37 procent hoger dan verwacht, terwijl de sterfte onder vrouwen 28 procent hoger was dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest. In alle leeftijdsgroepen was tijdens de corona-epidemie de sterfte relatief gezien onder mannen hoger dan onder vrouwen.

Toon tabel Overledenen Verberg tabel Overledenen Overledenen Geslacht 2017, week 11 tot en met 19 2018, week 11 tot en met 19 2019, week 11 tot en met 19 2020, week 2 tot en met 10* 2020, week 11 tot en met 19 (verwacht)* 2020, week 11 tot en met 19 (oversterfte)* 2020, week 11 tot en met 19 (totaal)* 2020, week 11 tot en met 19 (oversterfte)*_8 Mannen 12096 13048 12995 13840 13246 4918 18164 37 Vrouwen 13011 13949 13651 14414 13858 3821 17679 28 * voorlopige cijfers Download CSV

Regionale spreiding

Met name in het oosten van Noord-Brabant, in Limburg en rondom Zwolle lag de sterfte tijdens de corona-epidemie relatief gezien hoger dan in andere regio’s van Nederland. In de gemeente Uden overleden in week 11 tot en met 19 in totaal 178 mensen, iets meer dan 3 keer zoveel als in de weken voor de corona-epidemie. Andere gemeenten waar het aantal overleden tijdens de corona-epidemie ten minste 2,5 keer zo hoog was als ervoor zijn Heerde, Meierijstad, Boekel, Bernheze, Peel en Maas, Zwartewaterland en Nunspeet.

Toon tabel Ontwikkeling gemiddeld aantal overledenen per week* in week 11 t/m 19, t.o.v. gemiddelde in week 2 t/m 10 Verberg tabel Ontwikkeling gemiddeld aantal overledenen per week* in week 11 t/m 19, t.o.v. gemiddelde in week 2 t/m 10 Ontwikkeling gemiddeld aantal overledenen per week* in week 11 t/m 19, t.o.v. gemiddelde in week 2 t/m 10 Gemeente week 11 t/m 19 t.o.v. week 2 t/m 10 Appingedam 1,76 Delfzijl 0,81 Groningen (gemeente) 1,00 Loppersum 0,78 Almere 1,12 Stadskanaal 0,84 Veendam 0,89 Zeewolde 1,13 Achtkarspelen 1,00 Ameland 1,25 Harlingen 1,13 Heerenveen 1,10 Leeuwarden 0,88 Ooststellingwerf 0,94 Opsterland 0,90 Schiermonnikoog 1,00 Smallingerland 1,33 Terschelling 1,25 Vlieland 2,00 Weststellingwerf 0,92 Assen 1,04 Coevorden 0,93 Emmen 1,09 Hoogeveen 1,10 Meppel 1,00 Almelo 1,05 Borne 1,44 Dalfsen 1,04 Deventer 1,72 Enschede 1,10 Haaksbergen 1,02 Hardenberg 0,95 Hellendoorn 1,24 Hengelo (O.) 0,89 Kampen 1,95 Losser 1,05 Noordoostpolder 0,82 Oldenzaal 1,00 Ommen 1,34 Raalte 1,31 Staphorst 1,60 Tubbergen 0,98 Urk 1,00 Wierden 0,96 Zwolle 1,79 Aalten 1,32 Apeldoorn 1,32 Arnhem 1,23 Barneveld 1,19 Beuningen 1,17 Brummen 1,56 Buren 1,02 Culemborg 1,26 Doesburg 1,45 Doetinchem 1,05 Druten 1,96 Duiven 0,98 Ede 1,19 Elburg 1,05 Epe 1,65 Ermelo 1,50 Harderwijk 1,34 Hattem 1,05 Heerde 3,14 Heumen 1,65 Lochem 1,35 Maasdriel 1,31 Nijkerk 1,04 Nijmegen 1,24 Oldebroek 1,93 Putten 0,95 Renkum 1,23 Rheden 1,22 Rozendaal 1,00 Scherpenzeel 1,00 Tiel 1,07 Voorst 1,04 Wageningen 0,97 Westervoort 1,35 Winterswijk 0,82 Wijchen 1,21 Zaltbommel 1,37 Zevenaar 1,05 Zutphen 0,89 Nunspeet 2,56 Dronten 1,39 Amersfoort 1,11 Baarn 1,26 De Bilt 0,94 Bunnik 1,25 Bunschoten 1,31 Eemnes 1,21 Houten 1,69 Leusden 1,42 Lopik 1,19 Montfoort 1,36 Renswoude 1,83 Rhenen 1,36 Soest 1,12 Utrecht (gemeente) 1,37 Veenendaal 1,20 Woudenberg 1,28 Wijk bij Duurstede 0,77 IJsselstein 2,37 Zeist 1,09 Nieuwegein 1,03 Aalsmeer 0,62 Alkmaar 1,22 Amstelveen 1,47 Amsterdam 1,34 Beemster 0,46 Bergen (NH.) 1,37 Beverwijk 1,49 Blaricum 1,13 Bloemendaal 1,59 Castricum 1,32 Diemen 1,31 Edam-Volendam 0,96 Enkhuizen 1,61 Haarlem 1,26 Haarlemmermeer 1,14 Heemskerk 0,97 Heemstede 1,88 Heerhugowaard 1,53 Heiloo 1,18 Den Helder 0,90 Hilversum 1,09 Hoorn 1,00 Huizen 1,30 Landsmeer 1,06 Langedijk 1,12 Laren (NH.) 1,04 Medemblik 0,90 Oostzaan 1,06 Opmeer 1,33 Ouder-Amstel 0,77 Purmerend 1,32 Schagen 0,89 Texel 0,93 Uitgeest 1,07 Uithoorn 1,29 Velsen 1,59 Weesp 1,63 Zandvoort 0,95 Zaanstad 1,12 Alblasserdam 1,13 Alphen aan den Rijn 1,07 Barendrecht 1,11 Drechterland 1,90 Brielle 1,50 Capelle aan den IJssel 1,59 Delft 0,97 Dordrecht 1,22 Gorinchem 1,28 Gouda 1,28 's-Gravenhage (gemeente) 1,36 Hardinxveld-Giessendam 1,06 Hellevoetsluis 0,95 Hendrik-Ido-Ambacht 0,60 Stede Broec 1,29 Hillegom 0,88 Katwijk 1,11 Krimpen aan den IJssel 1,67 Leiden 1,17 Leiderdorp 1,04 Lisse 1,95 Maassluis 0,83 Nieuwkoop 1,21 Noordwijk 0,99 Oegstgeest 0,78 Oudewater 2,45 Papendrecht 1,27 Ridderkerk 1,38 Rotterdam 1,38 Rijswijk (ZH.) 1,35 Schiedam 0,96 Sliedrecht 0,85 Albrandswaard 1,30 Westvoorne 0,65 Vlaardingen 1,25 Voorschoten 1,14 Waddinxveen 0,93 Wassenaar 1,36 Woerden 1,58 Zoetermeer 1,14 Zoeterwoude 1,25 Zwijndrecht 1,01 Borsele 1,61 Goes 1,27 West Maas en Waal 1,57 Hulst 1,12 Kapelle 0,95 Middelburg (Z.) 1,00 Reimerswaal 1,12 Terneuzen 0,88 Tholen 1,33 Veere 0,90 Vlissingen 1,03 De Ronde Venen 1,02 Tytsjerksteradiel 1,65 Asten 2,29 Baarle-Nassau 1,50 Bergen op Zoom 0,97 Best 0,84 Boekel 2,93 Boxmeer 1,84 Boxtel 1,67 Breda 1,19 Deurne 1,38 Pekela 0,56 Dongen 1,42 Eersel 1,33 Eindhoven 1,32 Etten-Leur 1,49 Geertruidenberg 1,05 Gilze en Rijen 1,54 Goirle 1,22 Grave 2,41 Haaren 1,23 Helmond 1,44 's-Hertogenbosch 1,67 Heusden 1,45 Hilvarenbeek 1,56 Loon op Zand 1,05 Mill en Sint Hubert 2,14 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1,34 Oirschot 1,20 Oisterwijk 1,08 Oosterhout 1,00 Oss 1,66 Rucphen 1,33 Sint-Michielsgestel 1,46 Someren 1,97 Son en Breugel 1,18 Steenbergen 1,10 Waterland 1,09 Tilburg 1,71 Uden 3,24 Valkenswaard 1,83 Veldhoven 1,78 Vught 1,47 Waalre 0,90 Waalwijk 1,37 Woensdrecht 1,32 Zundert 1,44 Wormerland 1,29 Landgraaf 1,41 Beek (L.) 0,88 Beesel 1,65 Bergen (L.) 1,53 Brunssum 1,06 Gennep 1,69 Heerlen 1,56 Kerkrade 1,58 Maastricht 1,84 Meerssen 1,39 Mook en Middelaar 2,11 Nederweert 1,67 Roermond 1,24 Simpelveld 1,12 Stein (L.) 1,36 Vaals 1,00 Venlo 1,69 Venray 1,24 Voerendaal 1,31 Weert 1,22 Valkenburg aan de Geul 1,40 Lelystad 1,13 Horst aan de Maas 1,72 Oude IJsselstreek 1,14 Teylingen 0,84 Utrechtse Heuvelrug 1,05 Oost Gelre 1,09 Koggenland 1,06 Lansingerland 1,16 Leudal 2,06 Maasgouw 1,67 Gemert-Bakel 2,07 Halderberge 1,15 Heeze-Leende 1,13 Laarbeek 2,24 Reusel-De Mierden 1,00 Roerdalen 1,36 Roosendaal 0,95 Schouwen-Duiveland 1,01 Aa en Hunze 1,11 Borger-Odoorn 1,00 Cuijk 1,52 Landerd 2,27 De Wolden 1,29 Noord-Beveland 0,82 Wijdemeren 0,93 Noordenveld 1,03 Twenterand 0,78 Westerveld 0,96 Sint Anthonis 1,80 Lingewaard 1,68 Cranendonck 1,93 Steenwijkerland 1,04 Moerdijk 1,18 Echt-Susteren 1,91 Sluis 0,93 Drimmelen 1,18 Bernheze 2,92 Alphen-Chaam 1,47 Bergeijk 1,11 Bladel 1,19 Gulpen-Wittem 1,13 Tynaarlo 0,92 Midden-Drenthe 1,07 Overbetuwe 1,10 Hof van Twente 0,94 Neder-Betuwe 1,36 Rijssen-Holten 1,11 Geldrop-Mierlo 1,28 Olst-Wijhe 1,34 Dinkelland 1,13 Westland 1,23 Midden-Delfland 1,04 Berkelland 1,13 Bronckhorst 1,31 Sittard-Geleen 1,44 Kaag en Braassem 1,30 Dantumadiel 1,37 Zuidplas 0,88 Peel en Maas 2,67 Oldambt 0,84 Zwartewaterland 2,62 Súdwest-Fryslân 1,14 Bodegraven-Reeuwijk 1,13 Eijsden-Margraten 1,86 Stichtse Vecht 0,98 Hollands Kroon 1,11 Leidschendam-Voorburg 1,04 Goeree-Overflakkee 1,64 Pijnacker-Nootdorp 1,76 Nissewaard 1,28 Krimpenerwaard 1,24 De Fryske Marren 1,01 Gooise Meren 1,21 Berg en Dal 1,08 Meierijstad 2,98 Waadhoeke 1,21 Westerwolde 0,81 Midden-Groningen 1,27 Beekdaelen 1,81 Montferland 0,95 Altena 1,14 West Betuwe 1,54 Vijfheerenlanden 1,30 Hoeksche Waard 1,25 Het Hogeland 1,04 Westerkwartier 0,99 Noardeast-Fryslân 1,07 Molenlanden 1,13 * voorlopige cijfers Download CSV

Met name in het noorden van Nederland overleden er amper meer mensen dan in de periode voor de corona-epidemie. Daarnaast zijn er gemeenten waarin het aantal sterfgevallen tijdens de corona-epidemie beduidend lager was dan in de weken ervoor. In de gemeente Beemster overleden in totaal 6 mensen in week 11 tot en met 19 tegen 13 in de negen weken voorafgaand. In Pekela waren dat er 14 om 25. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht, Aalsmeer, Westvoorne, Wijk bij Duurstede, Ouder-Amstel, Loppersum, Oegstgeest en Twenterand overleden tijdens de corona-epidemie beduidend minder mensen dan in de weken ervoor.

Toon tabel Relatieve oversterfte, week 11 t/m 19, 2020* Verberg tabel Relatieve oversterfte, week 11 t/m 19, 2020* Relatieve oversterfte, week 11 t/m 19, 2020* Provincies Oversterfte (%) Groningen (PV) 1 Friesland (PV) 13 Drenthe (PV) 8 Overijssel (PV) 28 Flevoland (PV) 16 Gelderland (PV) 30 Utrecht (PV) 27 Noord-Holland (PV) 30 Zuid-Holland (PV) 28 Zeeland (PV) 8 Noord-Brabant (PV) 55 Limburg (PV) 62 * voorlopige cijfers Download CSV

Hogere sterfte tijdens corona-epidemie

De hogere sterfte in week 11 tot en met week 19 valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

Dit is voorlopig het laatste nieuwsbericht over sterfte per week. De tabel op StatLine en de tabellen bij aanvullend statistisch onderzoek worden nog wel wekelijks geüpdatet. De nieuwste cijfers kunt u onder andere vinden via de pagina Hoeveel sterfgevallen zijn er per week?.

Informatiebronnen CBS en RIVM

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Het CBS heeft dan nog geen informatie over de doodsoorzaak van de overledenen. Deze informatie ontvangt het CBS via een doodsoorzakenverklaring die is ingevuld door de arts die de overledene schouwt. De publicatie van de informatie uit de doodsoorzakenverklaringen wordt regulier in het derde kwartaal van 2020 verwacht, het CBS gaat zich inspannen om dit eerder te publiceren.

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden mensen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Schatting gebaseerd op tot nu toe ontvangen berichten

Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week.

In week 12 tot en met week 20 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na één week was gemiddeld 85 procent van het totaal, met uitzondering van weken met feestdagen). De schatting voor week 21 is gebaseerd op de aanname dat nu ook 85 procent is ontvangen. Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in week 21 kan hoger of lager uitvallen.