Sterfte in week 20 ook onder Wlz-zorggebruikers lager dan normaal

In week 20 (11 mei tot en met 17 mei) stierven ongeveer 1 030 mensen die langdurige zorg kregen, ongeveer 150 minder dan in week 19. Het aantal overledenen in week 20 is daarmee lager dan het gemiddelde van week 1 tot en met 10, en lager dan normaal is voor de tijd van het jaar. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn voornamelijk mensen die zorg krijgen in verpleeg- of verzorgingshuizen. Ook bij de overige bevolking van Nederland daalde de sterfte in week 20 tot ruim 200 onder het niveau dat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Het aantal bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen is met ruim 5 duizend gedaald sinds het begin van de coronapandemie. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Het aantal overledenen met langdurige zorg is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot en met 26 mei 2020 ontvangen heeft in combinatie met door het CAK beheerde gegevens over mensen die zorg ontvangen op basis van de Wet Langdurige zorg. In Nederland deden eind 2018 ongeveer 299 duizend mensen een beroep op deze wet, daarvan verbleven 123 duizend mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Overledenen per week, 2020* Type Gemiddelde week 1 tot en met 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Wlz-zorggebruikers 1162 1200 1335 1656 2211 2408 2066 1716 1426 1183 1028 Overige bevolking 1974 2015 2274 2794 2869 2564 2226 2177 1942 1781 1707 * voorlopige cijfers

In de eerste tien weken van dit jaar (tot en met 8 maart) overleden gemiddeld ongeveer 1 160 mensen per week die een vorm van Wlz-zorg ontvingen. In week 15 was dat aantal met ongeveer 2 400 overledenen meer dan dubbel zo hoog. Met zo’n 1 050 overledenen in week 20 is de sterfte onder deze groep lager dan het gemiddelde per week in de eerste tien weken van dit jaar en bijna 100 lager dan het niveau dat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

Bij mensen die geen Wlz-zorg ontvingen, de overige bevolking, steeg het aantal overledenen van gemiddeld 1 972 per week in de eerste tien weken van 2020 naar 2 867 in week 14. Daarna zette een daling in naar iets meer dan 2 200 in week 16. De sterfte in week 20 is ruim 200 lager dan wat je voor de tijd van het jaar zou mogen verwachten. Het is bekend dat na een periode van hogere sterfte vaak een periode van lagere sterfte—ook wel ondersterfte genoemd—volgt.

Sterfte onder mensen die zorg ontvangen lager dan gebruikelijk

Vanaf week 13 nam de sterfte onder mensen die Wlz-zorg ontvingen sterk toe. In week 15 was de sterfte onder 65- tot 80-jarigen ongeveer 2,3 keer zo hoog en onder 80-plussers ruim 2 keer zo hoog in vergelijking met een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 16 zette bij alle leeftijdsgroepen een daling in. In week 17 en 18 zette deze daling vertraagd door. In week 20 is alleen de sterfte onder 65- tot 80-jarigen met Wlz-zorg nog niet lager dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Onder de 80-plussers is de sterfte 10 procent lager dan normaal.

Het aantal overledenen onder mensen die geen Wlz-zorg ontvingen, de overige bevolking, daalt sinds week 14 in alle leeftijdsgroepen. Inmiddels is de sterfte in week 20 in alle leeftijdsgroepen 10 tot 15 procent lager dan wat gebruikelijk is voor de tijd van het jaar.

Overledenen per week, 2020* Type Leeftijd Gemiddelde week 1 tot en met 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20 Wlz-zorggebruikers 0 tot 65 jaar 38 45 48 50 66 64 44 44 47 26 29 Wlz-zorggebruikers 65 tot 80 jaar 177 182 222 278 376 414 367 293 240 194 177 Wlz-zorggebruikers 80 jaar of ouder 947 973 1065 1328 1769 1930 1655 1379 1139 963 822 Overige bevolking 0 tot 65 jaar 359 362 399 448 431 413 379 407 394 356 326 Overige bevolking 65 tot 80 jaar 744 767 857 1121 1126 1020 858 856 756 711 646 Overige bevolking 80 jaar of ouder 870 886 1018 1225 1312 1131 989 914 792 714 735 * voorlopige cijfers

Aantal bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen gedaald

Per 18 mei 2020 telde Nederland ongeveer 121,7 duizend mensen die in een verpleeg- of verzorgingshuis verbleven op basis van Wlz-zorg. Dat zijn er ruim 5 duizend minder dan op 9 maart aan het begin van de coronacrisis. Het aantal bewoners daalt vooral door de (hogere) sterfte in combinatie met een sinds half maart een teruggelopen instroom van mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. De instroom in verpleeg- en verzorgingshuizen bestaat voor ongeveer de helft uit doorstroom van mensen die eerst vanuit de Wlz zorgen ontvingen maar nog niet in een dergelijke instelling verbleven. De uitstroom is voor meer dan 90 procent het gevolg van het overlijden van bewoners van de verpleeg- en verzorgingshuizen.

In- en uitstroom van Wlz-zorggebruikers in verpleeg- en verzorgingshuizen, 2020* Week Instroom Uitstroom (vnl. vanwege overlijden) 3 1165 990 4 1150 995 5 1150 970 6 1140 975 7 1060 1025 8 1065 995 9 1010 1050 10 1000 1035 11 1015 1050 12 1060 1140 13 1090 1370 14 925 1860 15 830 2030 16 660 1750 17 795 1450 18 685 1195 19 850 985 20 670 835 * voorlopige cijfers

In een eerder nieuwsbericht over bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen is op basis van geregistreerde verhuizingen een eerste schatting van het aantal bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen en de ontwikkeling daarin gegeven. Op basis van de nu beschikbare Wlz-zorggegevens blijkt dat de daling van het aantal bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen kleiner is.

Volgens de eerdere schatting zou het aantal bewoners met 15 duizend zou zijn gedaald. Op basis van de Wlz-zorggegevens blijft die daling beperkt tot ruim 5 duizend minder Wlz-zorggebruikers die verblijven in een instelling. Het grootste verschil wordt veroorzaakt door een verschil in methode. Het eerdere nieuwsbericht liet wel de nieuwe instroom zien op basis van geregistreerde verhuizingen naar verpleeg- en verzorgingshuizen, maar niet de doorstroom vanuit andere zorgvormen. De nieuwe gegevens zijn daarmee van hogere kwaliteit dan de eerdere schatting.