Sterfte daalt verder, maar minder dan vorige week

Voor week 17 (20 tot en met 26 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 4 000. Dat zijn er zo’n 250 minder dan in week 16 toen 4 264 mensen overleden. De daling is daarmee kleiner dan in de week daarvoor; toen daalde het aantal overledenen nog met bijna 700. De sterfte in week 17 valt ongeveer 30 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 17. Omdat de registratie rond Koningsdag vertraagd was, zoals altijd na een feestdag, is de schatting onzekerder. Het aantal overledenen ligt in week 17 zeer waarschijnlijk tussen de 3 700 en 4 300.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3 134 mensen per week. Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5 073 in week 14. Normaal zou in deze periode een daling van de wekelijkse sterfte te zien zijn vanwege het einde van de winter. In de afgelopen drie jaren overleden er ongeveer 2 800 mensen per week in de periode rond week 17.

Toon tabel Overledenen per week Verberg tabel Overledenen per week Overledenen per week 2017 2018 2019* 2020* 1 3568 3343 3064 3100 2 3637 3359 3261 3364 3 3487 3364 3153 3152 4 3626 3322 3179 3041 5 3574 3403 3144 3158 6 3446 3513 3185 3189 7 3417 3660 3253 3195 8 3328 3691 3223 2955 9 3152 3937 3066 3089 10 3054 4092 3172 3094 11 2843 3733 3228 3213 12 2778 3430 3043 3600 13 2850 3225 3014 4441 14 2764 3040 2900 5073 15 2810 2860 2901 4955 16 2713 2760 3040 4264 17 2778 2663 2959 4028 18 2769 2645 2808 19 2802 2641 2773 20 2801 2606 2821 21 2772 2674 2873 22 2701 2776 2732 23 2624 2679 2736 24 2643 2557 2649 25 2627 2601 2694 26 2691 2619 2836 27 2697 2726 2726 28 2520 2671 2762 29 2674 2704 2585 30 2571 2767 3007 31 2510 2760 2732 32 2657 2745 2629 33 2540 2605 2612 34 2545 2612 2616 35 2576 2527 2785 36 2570 2613 2556 37 2707 2539 2643 38 2715 2706 2582 39 2669 2696 2753 40 2641 2806 2717 41 2763 2760 2912 42 2706 2739 2879 43 2676 2671 2869 44 2726 2815 2856 45 2797 2798 3016 46 2916 2761 3062 47 2917 2859 3025 48 2886 2907 3041 49 3027 2968 3016 50 3218 3017 3164 51 3079 3041 3247 52 3187 2901 3019 * voorlopige cijfers 2020: laatste week is een schatting. Download CSV

De hogere sterfte valt samen met het begin van de corona-epidemie in Nederland. Op 27 februari 2020 werd de eerste positief geteste patiënt gemeld in Nederland en op 6 maart het eerste sterfgeval door het nieuwe coronavirus (COVID-19). Op 11 maart heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de COVID-19-uitbraak tot pandemie verklaard.

In week 16 zijn 831 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld en 607 in week 17 (stand donderdag 30 april 2020). Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden mensen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—ontstaat een completer beeld.

Afname in week 17 bij ouderen

Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, is alleen de sterfte in de leeftijd 80 jaar of ouder in week 17 lager dan de sterfte in week 16. In de andere leeftijdsgroepen is de sterfte gelijk gebleven aan de sterfte in week 16.

Naar schatting overleden 2 400 mensen van 80 jaar en ouder in week 17. Dit is ruim 30 procent meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Daarnaast overleden ongeveer 1 200 mensen van 65 tot 80 jaar (ook ruim 30 procent meer). De sterfte bij de leeftijdsgroep 0 tot 65 jaar (ruim 400) ligt in week 16 ongeveer 10 procent boven het gemiddelde in de eerste tien weken van 2020.

Toon tabel Overledenen per week, 2020* Verberg tabel Overledenen per week, 2020* Overledenen per week, 2020* Gemiddelde week 1 tot en met 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 (ontvangen) Week 17 (bijgeschat) Week 17 (totaal) 0 tot 65 jaar 396 406 445 495 495 470 421 305 129 434 65 tot 80 jaar 921 949 1076 1396 1499 1427 1211 881 326 1207 80 jaar of ouder 1817 1858 2079 2550 3079 3058 2632 1835 552 2387 * voorlopige cijfers Download CSV

Sterfte onder vrouwen weer hoger dan onder mannen

In de afgelopen weken was de sterfte onder mannen hoger dan onder vrouwen. Vanaf week 14 werden de verschillen echter kleiner en in week 16 lag de sterfte van vrouwen hoger dan van mannen. In week 17 wordt het aantal overledenen voor mannen geschat rond de 1 950 en voor vrouwen rond de 2 050.

In week 17 ligt het aantal overledenen voor zowel mannen als vrouwen ongeveer 30 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In week 14 was de sterfte onder mannen nog bijna 75 procent hoger. Het aantal overleden vrouwen piekte in week 15 en lag toen ruim 50 procent hoger.

Toon tabel Overledenen per week, 2020* Verberg tabel Overledenen per week, 2020* Overledenen per week, 2020* Mannen Mannen (ontvangen) Mannen (bijgeschat) Mannen (totaal) Vrouwen Vrouwen (ontvangen) Vrouwen (bijgeschat) Vrouwen (totaal) Gemiddelde week 1 tot en met 10 1533 1601 Week 11 1595 1618 Week 12 1862 1738 Week 13 2352 2089 Week 14 2661 2412 Week 15 2509 2446 Week 16 2099 2165 Week 17 1457 510 1967 1564 497 2061 * voorlopige cijfers Download CSV

Verdere daling in meeste provincies

In week 17 (20 tot en met 26 april) is de sterfte, geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, in de meeste provincies verder gedaald. In Overijssel is nog geen duidelijke daling zichtbaar van het aantal overledenen. Het aantal overledenen in week 17 ligt in deze provincie ongeveer 35 proce nt hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In Zeeland en Friesland is waarschijnlijk sprake van een toename in de sterfte in week 17. In deze provincies kan een klein aantal overledenen echter al voor een grote relatieve stijging zorgen.

In Limburg overleden relatief de meeste mensen. De sterfte in week 17 ligt hier ongeveer 50 procen t hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In Noord-Brabant ligt het aantal overledenen 35 pro cent hoger. In week 14 was de sterfte in deze twee provincies nog meer dan verdubbeld.

In Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland is de sterfte ook (verder) gedaald. In deze provincies ligt in week 17 de sterfte nog 20 tot 25 proce nt hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Toon tabel Overledenen per week, 2020* Verberg tabel Overledenen per week, 2020* Overledenen per week, 2020* Week 17 (ontvangen) Week 17 (bijgeschat) Week 17 (totaal) Week 16 Week 15 Week 14 Week 13 Week 12 Week 11 Week 1 tot en met 10 Zuid-Holland 579 199 778 908 953 915 694 615 616 624 Noord-Brabant 496 153 649 715 940 1064 968 706 540 481 Noord-Holland 416 180 596 625 731 714 630 524 458 473 Gelderland 384 124 508 523 657 640 566 452 392 394 Limburg 295 84 379 414 485 566 487 331 280 250 Overijssel 231 60 291 279 326 326 303 246 230 216 Utrecht 191 61 252 271 342 323 277 213 211 211 Friesland 121 40 161 139 161 134 151 141 123 129 Drenthe 97 24 121 117 113 112 113 106 104 107 Zeeland 90 27 117 91 88 98 87 94 88 84 Groningen 76 39 115 111 100 122 121 124 116 115 Flevoland 45 16 61 71 59 59 44 48 55 51 * voorlopige cijfers Download CSV

Spreiding over gemeentes

In sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle is het aantal overledenen in week 16 meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In slechts twee gemeentes (Heerde en Mill en Sint Hubert) ligt de sterfte nog 4 of meer keer zo hoog. Ook zijn er nog vier gemeentes (Diemen, Kampen, Bernheze en Laarbeek) waarbij het aantal overledenen tussen de 3 en 4 keer zo hoog ligt.

In Boekel, Uden, Peel en Maas en Meierijstad lag het aantal overledenen in week 13 en/of week 14 nog 5 of meer keer hoger. In week 17 is dat nog zo’n 1,5 tot 2,5 keer hoger.

Het aantal overledenen op gemeenteniveau kan sterk fluctueren, met name voor kleine gemeentes. Een (sterke) verhoging in een bepaalde week kan daarom toeval zijn en hoeft niet het gevolg te zijn van de coronacrisis.

1) Kies een week: Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 ▸ Speel af Toon tabel Ontwikkeling aantal overledenen per week*, ten opzichte van het gemiddelde in week 1 tot en met 10 Verberg tabel Ontwikkeling aantal overledenen per week*, ten opzichte van het gemiddelde in week 1 tot en met 10 Ontwikkeling aantal overledenen per week*, ten opzichte van het gemiddelde in week 1 tot en met 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Appingedam 1,04 1,39 0,35 2,09 0,70 1,74 Delfzijl 0,61 1,06 0,61 0,61 1,21 0,61 Groningen (gemeente) 0,93 1,19 1,02 1,22 0,85 1,08 Loppersum 1,29 0,43 0,00 1,29 0,00 0,43 Almere 1,28 1,06 0,80 1,01 0,85 1,81 Stadskanaal 1,43 1,24 0,76 0,86 0,57 1,05 Veendam 0,95 1,22 0,95 0,41 1,35 0,68 Zeewolde 0,42 0,83 1,25 1,25 3,33 1,25 Achtkarspelen 0,22 1,09 1,09 0,87 0,87 0,65 Ameland 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 Harlingen 0,60 0,60 1,50 1,50 0,30 0,60 Heerenveen 1,20 0,60 1,54 1,79 1,20 1,03 Leeuwarden 0,98 0,98 1,11 0,68 0,81 0,85 Ooststellingwerf 0,68 1,69 0,34 0,17 1,36 0,85 Opsterland 1,06 0,91 0,76 0,61 1,06 1,21 Schiermonnikoog 0,00 1,33 0,00 0,00 1,33 0,00 Smallingerland 1,36 1,02 1,14 1,25 1,36 1,59 Terschelling 1,40 0,00 3,50 0,00 0,70 0,00 Vlieland 3,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 Weststellingwerf 0,74 1,03 1,03 0,88 1,76 0,88 Assen 1,71 0,89 1,38 0,89 0,81 0,98 Coevorden 0,83 0,52 0,73 1,67 1,35 1,15 Emmen 1,11 1,11 0,95 1,07 0,91 1,36 Hoogeveen 0,36 1,18 0,73 0,82 1,00 1,64 Meppel 0,61 0,91 1,52 1,52 0,76 0,91 Almelo 1,01 1,01 1,58 0,58 1,08 0,65 Borne 1,28 1,54 1,79 1,79 1,79 2,31 Dalfsen 0,96 0,96 0,58 2,50 1,35 1,92 Deventer 1,15 1,15 2,42 2,74 1,97 2,04 Enschede 1,26 0,95 1,53 0,99 1,12 1,09 Haaksbergen 1,02 1,84 0,82 1,02 1,22 1,02 Hardenberg 0,89 0,89 0,45 1,52 1,43 0,89 Hellendoorn 0,96 0,68 0,96 1,10 1,23 0,96 Hengelo (O.) 1,03 0,98 0,69 0,86 0,75 0,98 Kampen 1,07 1,31 2,26 2,98 3,21 3,21 Losser 1,09 0,87 0,43 1,09 1,09 0,65 Noordoostpolder 0,81 0,81 0,70 0,81 0,70 0,58 Oldenzaal 1,19 1,34 1,79 1,04 0,60 1,19 Ommen 0,56 1,41 1,41 1,41 2,53 1,41 Raalte 1,18 0,79 1,58 1,97 1,84 0,79 Staphorst 1,50 1,00 1,00 2,00 1,50 1,50 Tubbergen 0,65 0,87 0,87 1,52 1,52 0,65 Urk 1,13 0,00 1,13 2,25 1,13 0,38 Wierden 0,77 1,35 0,96 0,77 0,77 0,38 Zwolle 1,31 2,00 2,34 2,06 2,97 2,06 Aalten 1,36 0,85 1,36 1,36 2,03 1,19 Apeldoorn 1,02 1,49 1,67 1,49 1,70 1,30 Arnhem 1,22 1,33 1,10 1,63 1,44 1,25 Barneveld 0,94 1,29 0,94 1,53 1,88 0,82 Beuningen 0,59 0,88 0,59 2,35 1,76 0,00 Brummen 1,62 2,70 1,62 1,89 2,16 1,08 Buren 0,65 0,43 1,30 1,96 1,30 1,09 Culemborg 1,40 0,93 1,86 2,09 1,16 1,16 Doesburg 0,43 1,30 1,30 1,30 3,91 0,87 Doetinchem 1,08 1,00 0,58 1,25 2,00 1,08 Druten 0,30 1,21 1,82 3,33 2,42 1,52 Duiven 1,63 0,70 0,70 1,16 0,93 1,40 Ede 0,74 1,42 1,16 1,53 1,53 1,84 Elburg 0,85 0,85 1,06 1,28 1,06 1,28 Epe 0,72 1,45 1,74 1,74 2,75 2,03 Ermelo 1,05 0,88 1,40 2,11 1,93 1,23 Harderwijk 1,62 1,62 1,22 1,35 2,16 1,08 Hattem 0,36 1,44 1,44 0,72 1,08 0,72 Heerde 0,98 1,95 4,63 5,12 5,12 4,88 Heumen 1,43 1,79 2,50 2,50 1,79 0,71 Lochem 1,34 0,85 0,85 1,83 1,59 2,32 Maasdriel 1,62 1,08 1,35 1,62 1,08 1,35 Nijkerk 1,07 1,25 1,61 1,61 0,89 0,89 Nijmegen 0,81 0,84 1,92 1,89 1,72 1,18 Oldebroek 1,36 1,14 1,82 1,82 4,32 2,27 Putten 0,89 0,00 0,67 0,89 1,33 1,78 Renkum 0,63 1,25 0,88 0,75 1,63 1,38 Rheden 1,18 0,94 1,42 1,73 1,34 1,18 Rozendaal 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Scherpenzeel 1,89 0,95 1,42 0,47 0,95 0,00 Tiel 0,85 1,10 1,22 1,46 0,98 1,46 Voorst 0,94 0,00 1,13 1,51 1,13 0,94 Wageningen 0,96 1,17 1,38 1,17 0,85 1,28 Westervoort 1,82 0,00 1,36 2,73 0,45 1,36 Winterswijk 0,59 1,62 0,88 0,29 0,74 1,18 Wijchen 1,11 0,83 1,67 1,25 1,67 1,11 Zaltbommel 1,06 0,21 1,49 2,13 1,70 1,28 Zevenaar 0,97 1,29 1,61 0,65 1,18 0,97 Zutphen 0,65 0,93 1,20 1,02 1,02 0,93 Nunspeet 1,58 1,75 2,11 4,21 5,96 2,63 Dronten 1,21 1,38 1,03 1,55 2,24 1,90 Amersfoort 0,75 1,00 1,34 1,38 1,34 1,30 Baarn 1,15 1,31 0,98 1,15 1,80 1,31 De Bilt 0,48 1,05 0,89 0,40 1,37 0,89 Bunnik 0,87 1,74 0,00 1,74 1,30 1,74 Bunschoten 0,65 0,32 1,29 1,94 1,61 2,58 Eemnes 1,29 1,29 1,29 0,64 3,21 1,29 Houten 1,46 1,46 0,63 3,33 2,50 1,04 Leusden 1,71 2,68 1,46 1,46 1,46 0,73 Lopik 0,53 0,00 1,06 1,59 3,18 1,59 Montfoort 1,80 0,60 0,00 3,60 1,80 1,80 Renswoude 0,00 0,71 0,71 0,71 3,57 0,71 Rhenen 0,24 0,98 1,22 1,46 1,95 0,98 Soest 1,21 0,91 1,52 0,91 1,21 1,11 Utrecht (gemeente) 1,22 0,97 1,77 1,80 1,86 1,36 Veenendaal 0,50 1,50 1,50 1,50 1,40 0,80 Woudenberg 0,00 0,45 1,35 1,80 1,80 1,35 Wijk bij Duurstede 0,61 0,00 1,43 0,41 1,22 1,02 IJsselstein 0,68 1,36 2,95 5,00 4,55 2,95 Zeist 1,27 0,57 0,96 1,34 1,34 1,53 Nieuwegein 0,71 0,71 1,07 1,90 1,19 1,07 Aalsmeer 0,67 0,67 1,33 0,33 0,50 0,33 Alkmaar 1,06 1,33 1,83 1,28 1,78 1,00 Amstelveen 1,32 1,13 1,26 1,95 2,58 1,82 Amsterdam 0,91 1,09 1,53 1,74 1,69 1,37 Beemster 0,53 1,07 1,07 0,00 0,00 0,00 Bergen (NH.) 2,05 0,26 1,28 1,41 1,79 1,79 Beverwijk 0,88 1,50 1,63 1,25 2,25 1,63 Blaricum 0,88 0,00 1,75 2,63 1,31 0,44 Bloemendaal 0,98 2,35 1,18 1,57 1,57 1,18 Castricum 1,01 1,01 1,45 2,17 2,03 1,88 Diemen 0,91 0,91 0,68 1,82 1,14 3,41 Edam-Volendam 0,76 1,77 0,51 0,89 0,63 1,14 Enkhuizen 1,38 1,38 1,72 3,45 2,76 1,03 Haarlem 1,10 0,95 1,59 1,78 2,08 1,36 Haarlemmermeer 1,22 1,03 1,13 1,60 1,31 1,03 Heemskerk 0,78 1,11 0,78 1,33 1,00 0,89 Heemstede 0,97 1,61 2,90 2,90 3,39 1,77 Heerhugowaard 1,17 2,08 1,69 1,17 2,08 1,43 Heiloo 1,00 1,80 0,60 0,80 2,00 2,20 Den Helder 0,94 0,87 0,79 1,50 0,71 0,79 Hilversum 0,90 0,62 1,40 1,40 1,46 0,84 Hoorn 0,75 0,75 1,65 1,20 1,58 1,05 Huizen 1,77 0,21 1,56 1,15 1,46 1,35 Landsmeer 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 0,50 Langedijk 1,09 1,96 1,52 1,09 1,52 0,65 Laren (NH.) 0,38 1,92 1,15 1,15 0,77 0,77 Medemblik 0,90 1,10 0,80 1,20 0,50 1,20 Oostzaan 0,86 0,00 0,86 0,43 1,29 1,71 Opmeer 1,50 2,00 1,50 0,50 0,00 2,50 Ouder-Amstel 0,39 1,17 1,57 0,39 0,78 0,39 Purmerend 1,12 1,26 1,68 1,26 1,54 1,33 Schagen 0,79 0,89 0,50 1,09 0,79 1,19 Texel 0,94 0,94 1,25 1,88 0,63 0,63 Uitgeest 0,53 0,00 1,59 0,53 1,06 1,59 Uithoorn 1,43 2,38 0,24 1,19 0,71 1,19 Velsen 0,66 1,23 1,23 2,62 1,80 2,38 Weesp 0,67 1,11 1,56 1,11 1,11 1,33 Zandvoort 1,33 1,33 2,22 1,78 0,44 1,11 Zaanstad 0,80 1,00 0,86 1,36 1,59 1,43 Alblasserdam 0,29 1,14 0,57 0,29 2,00 1,14 Alphen aan den Rijn 1,12 1,01 0,73 1,40 1,06 1,28 Barendrecht 1,01 1,01 0,89 0,76 1,27 1,14 Drechterland 1,04 1,38 1,38 1,38 2,08 1,38 Brielle 1,23 1,64 1,23 1,64 0,82 1,64 Capelle aan den IJssel 1,11 1,11 1,11 1,88 1,97 1,97 Delft 0,88 1,01 1,07 0,88 1,19 1,07 Dordrecht 0,91 0,82 1,16 1,47 1,42 1,34 Gorinchem 1,61 1,29 0,81 2,26 1,45 0,97 Gouda 0,88 0,95 1,46 1,46 1,75 1,82 's-Gravenhage (gemeente) 0,82 1,00 1,01 1,74 1,80 1,62 Hardinxveld-Giessendam 1,28 0,77 0,77 1,28 1,03 0,26 Hellevoetsluis 0,78 1,56 1,09 1,56 0,63 0,31 Hendrik-Ido-Ambacht 0,77 0,38 0,19 0,58 0,77 0,77 Stede Broec 2,12 1,52 1,21 1,82 0,91 0,91 Hillegom 0,91 0,91 0,68 0,45 0,68 0,68 Katwijk 0,76 0,91 0,98 0,91 0,98 2,20 Krimpen aan den IJssel 0,96 1,73 1,73 1,92 1,35 1,73 Leiden 0,82 0,87 1,22 1,38 1,48 1,73 Leiderdorp 1,22 0,82 1,43 1,63 0,41 1,02 Lisse 0,31 0,94 0,94 2,19 2,81 1,25 Maassluis 0,72 1,01 0,43 1,30 0,87 0,87 Nieuwkoop 1,52 1,09 1,09 1,30 1,09 1,74 Noordwijk 0,95 0,24 1,43 1,43 0,60 1,90 Oegstgeest 1,06 0,21 0,85 1,49 0,85 0,85 Oudewater 3,50 2,33 2,33 1,75 2,33 1,75 Papendrecht 1,36 0,68 1,69 1,19 1,86 1,36 Ridderkerk 0,97 2,58 1,51 1,61 1,61 1,72 Rotterdam 1,00 1,09 1,20 1,63 1,68 1,80 Rijswijk (ZH.) 0,88 1,14 1,23 1,58 2,19 1,67 Schiedam 1,25 1,01 0,71 0,71 0,83 1,13 Sliedrecht 0,31 0,78 1,56 0,63 0,78 0,47 Albrandswaard 1,11 1,39 1,39 0,83 1,94 1,67 Westvoorne 0,64 0,21 0,64 0,43 1,07 0,21 Vlaardingen 1,25 0,88 1,00 1,50 1,81 1,25 Voorschoten 0,79 0,79 0,95 1,75 2,38 0,48 Waddinxveen 1,46 0,42 1,04 1,04 1,25 1,04 Wassenaar 2,15 1,69 0,77 0,92 2,00 2,00 Woerden 1,97 1,05 1,32 1,97 1,97 1,45 Zoetermeer 1,17 0,89 1,23 1,40 1,40 1,23 Zoeterwoude 0,44 0,44 1,31 0,44 1,75 0,00 Zwijndrecht 0,78 0,95 0,78 0,86 1,12 1,12 Borsele 1,08 0,36 1,44 2,16 1,44 1,80 Goes 0,56 2,67 0,89 1,44 1,67 1,67 West Maas en Waal 0,53 1,32 2,89 1,58 1,58 1,32 Hulst 1,13 0,81 1,13 1,29 2,10 1,29 Kapelle 1,39 0,70 1,04 0,70 1,04 0,35 Middelburg (Z.) 0,92 1,12 1,02 0,92 0,82 0,51 Reimerswaal 1,67 1,39 0,83 1,39 1,11 1,39 Terneuzen 0,93 0,53 0,79 0,93 0,86 1,06 Tholen 0,91 1,45 0,73 2,18 0,91 1,45 Veere 1,32 0,79 1,32 0,26 0,00 0,53 Vlissingen 1,03 1,03 1,12 0,84 1,12 1,31 De Ronde Venen 1,30 1,01 1,01 0,87 0,72 1,30 Tytsjerksteradiel 2,18 2,73 1,27 1,09 2,18 1,82 Asten 1,96 1,57 1,96 3,52 4,30 2,35 Baarle-Nassau 1,20 2,40 1,80 2,40 0,60 2,40 Bergen op Zoom 0,96 1,10 0,81 0,88 1,03 0,96 Best 0,92 0,77 1,54 0,62 0,92 1,08 Boekel 2,12 1,06 7,41 3,71 3,71 1,59 Boxmeer 0,78 1,96 1,76 1,96 2,35 2,55 Boxtel 1,45 1,94 3,06 3,06 1,45 1,45 Breda 1,33 1,33 1,47 1,44 1,61 0,85 Deurne 0,45 2,09 1,49 2,09 2,24 0,75 Pekela 0,33 0,33 0,33 1,00 0,67 1,00 Dongen 1,11 0,89 2,22 4,44 1,33 0,89 Eersel 1,58 1,05 0,79 1,32 2,89 2,11 Eindhoven 1,10 1,17 1,71 1,56 1,63 1,20 Etten-Leur 1,46 0,85 2,32 2,56 1,83 0,85 Geertruidenberg 0,43 1,30 1,30 0,87 1,09 1,52 Gilze en Rijen 0,65 0,43 1,52 1,96 2,61 2,17 Goirle 0,57 0,75 2,64 1,70 1,89 0,75 Grave 1,67 0,83 2,08 6,25 4,58 1,25 Haaren 1,61 1,61 2,26 0,00 1,94 1,61 Helmond 0,97 1,70 1,82 2,48 2,06 1,58 's-Hertogenbosch 1,57 1,57 1,97 2,87 2,28 1,46 Heusden 0,71 1,43 2,02 0,95 1,55 1,43 Hilvarenbeek 1,35 0,90 1,35 2,25 1,80 2,70 Loon op Zand 0,87 1,52 1,09 1,09 1,52 0,87 Mill en Sint Hubert 1,40 0,47 0,00 3,27 1,40 4,20 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 0,75 0,50 2,50 2,00 2,50 1,75 Oirschot 0,93 0,70 1,63 1,40 1,16 2,09 Oisterwijk 0,68 1,02 1,86 0,68 1,69 0,85 Oosterhout 0,73 0,65 1,30 1,14 1,22 0,89 Oss 0,91 1,46 2,74 3,41 2,38 1,59 Rucphen 0,85 0,85 1,91 1,49 1,06 1,06 Sint-Michielsgestel 1,23 2,46 2,28 2,46 2,11 1,75 Someren 1,78 1,56 0,89 3,56 2,89 1,33 Son en Breugel 1,86 1,16 0,47 1,16 1,86 1,40 Steenbergen 0,43 0,85 1,06 1,06 1,28 1,28 Waterland 1,58 1,05 0,79 0,53 1,32 1,58 Tilburg 1,00 2,22 2,68 2,71 2,01 1,52 Uden 2,10 2,90 6,77 6,29 3,23 2,42 Valkenswaard 1,08 0,95 1,62 3,38 3,38 2,43 Veldhoven 0,67 2,17 2,17 1,83 3,00 1,83 Vught 1,34 1,64 1,04 1,19 2,69 1,79 Waalre 0,93 1,63 0,70 1,16 0,93 0,70 Waalwijk 0,78 1,17 2,72 1,65 1,46 1,65 Woensdrecht 0,92 0,92 1,38 0,92 1,15 2,54 Zundert 1,96 0,98 1,76 2,35 1,57 1,37 Wormerland 0,90 0,90 1,20 0,90 2,70 1,20 Landgraaf 1,14 1,14 1,70 2,27 1,70 2,27 Beek (L.) 0,63 0,21 1,25 0,63 1,25 0,83 Beesel 1,04 0,70 2,09 2,09 1,04 1,04 Bergen (L.) 1,58 1,05 0,53 2,11 2,63 1,05 Brunssum 1,03 0,90 1,92 1,28 0,64 1,03 Gennep 1,09 0,82 2,45 2,73 1,64 1,09 Heerlen 1,46 1,42 2,17 2,17 1,98 1,04 Kerkrade 1,29 1,08 2,45 2,01 2,01 1,51 Maastricht 1,17 1,34 1,66 1,98 2,39 2,43 Meerssen 0,75 2,45 1,13 2,08 1,89 2,26 Mook en Middelaar 0,78 0,78 3,11 3,89 2,33 2,33 Nederweert 0,93 1,55 3,41 2,48 1,55 2,17 Roermond 0,97 0,97 1,49 1,79 1,49 1,27 Simpelveld 0,95 0,48 0,48 2,38 1,43 0,95 Stein (L.) 0,46 0,77 1,38 3,38 2,00 1,85 Vaals 1,11 0,74 1,11 1,85 0,74 1,11 Venlo 1,29 1,80 2,08 2,36 1,97 2,02 Venray 1,71 0,92 1,45 2,24 1,18 1,18 Voerendaal 1,16 2,03 2,03 1,74 1,45 0,58 Weert 1,08 0,83 1,50 1,67 1,17 1,25 Valkenburg aan de Geul 1,28 0,85 0,43 2,13 2,34 1,70 Lelystad 0,99 0,84 0,84 1,15 0,99 1,30 Horst aan de Maas 1,04 1,95 3,51 2,99 1,82 1,56 Oude IJsselstreek 1,06 1,28 0,64 1,70 1,49 1,28 Teylingen 0,70 0,56 0,85 0,99 0,56 0,56 Utrechtse Heuvelrug 0,62 1,16 0,62 1,24 1,24 0,78 Oost Gelre 0,49 1,64 1,31 1,80 0,98 1,64 Koggenland 0,24 0,95 0,71 1,42 1,18 1,18 Lansingerland 0,51 0,64 0,90 2,56 2,95 0,90 Leudal 1,69 1,45 2,89 3,61 2,89 2,05 Maasgouw 1,15 1,31 1,97 2,30 1,97 1,15 Gemert-Bakel 2,13 2,55 4,26 1,70 2,77 1,91 Halderberge 1,25 1,72 1,25 1,41 1,09 1,41 Heeze-Leende 0,60 1,40 0,60 0,80 2,00 1,40 Laarbeek 1,25 1,00 4,25 3,25 4,50 3,00 Reusel-De Mierden 0,00 1,36 0,45 1,36 2,73 1,82 Roerdalen 0,48 0,95 2,14 2,62 1,43 1,90 Roosendaal 1,10 1,16 1,16 1,61 0,90 1,10 Schouwen-Duiveland 1,39 0,76 1,14 1,14 1,14 0,76 Aa en Hunze 1,25 1,25 1,04 0,83 1,04 1,04 Borger-Odoorn 1,15 0,77 1,15 0,96 0,96 0,96 Cuijk 0,39 1,76 1,96 2,94 1,37 1,57 Landerd 1,80 1,20 3,00 3,90 2,70 2,40 De Wolden 1,04 0,63 1,46 1,46 1,67 1,04 Noord-Beveland 2,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 Wijdemeren 1,02 1,22 0,82 1,02 0,41 0,82 Noordenveld 1,23 1,23 1,08 0,77 0,46 1,08 Twenterand 0,63 0,51 1,39 0,89 0,76 0,38 Westerveld 0,38 1,35 0,77 1,35 1,54 0,58 Sint Anthonis 2,18 1,09 2,55 2,18 1,45 2,18 Lingewaard 1,57 2,00 2,14 1,43 1,71 1,43 Cranendonck 0,83 1,88 2,50 3,75 2,92 1,46 Steenwijkerland 1,03 1,13 1,24 1,13 0,93 1,24 Moerdijk 1,10 1,37 0,96 1,37 0,82 1,51 Echt-Susteren 1,07 1,43 1,79 2,14 2,68 1,61 Sluis 0,68 1,36 1,36 1,53 0,34 1,02 Drimmelen 0,75 1,51 1,51 2,45 1,32 1,32 Bernheze 1,55 2,24 4,31 4,83 4,31 3,10 Alphen-Chaam 0,48 0,48 3,81 1,43 1,90 1,90 Bergeijk 0,79 2,11 1,32 1,58 0,79 1,58 Bladel 1,52 0,43 1,30 2,39 1,96 0,87 Gulpen-Wittem 0,38 0,77 1,15 1,15 1,15 1,15 Tynaarlo 0,74 1,05 0,95 0,42 1,47 0,42 Midden-Drenthe 0,83 0,83 1,39 1,11 1,25 1,11 Overbetuwe 0,63 1,00 1,75 1,63 2,13 0,63 Hof van Twente 0,93 1,40 0,58 1,16 1,28 0,81 Neder-Betuwe 0,26 0,77 1,03 2,82 2,56 1,28 Rijssen-Holten 1,13 0,70 0,85 1,27 1,27 0,99 Geldrop-Mierlo 1,17 1,04 1,04 1,95 1,69 1,30 Olst-Wijhe 1,11 1,11 2,00 1,78 1,78 1,78 Dinkelland 1,13 1,13 0,97 2,26 1,29 1,45 Westland 1,01 1,19 0,89 1,96 1,43 1,73 Midden-Delfland 0,77 1,15 1,54 0,38 1,54 1,54 Berkelland 0,71 1,31 1,31 1,31 1,43 1,31 Bronckhorst 1,29 0,86 1,71 2,14 0,86 1,14 Sittard-Geleen 0,79 1,31 1,35 2,10 1,83 1,67 Kaag en Braassem 2,06 1,47 0,88 1,47 1,18 1,76 Dantumadiel 0,00 1,28 1,03 2,05 0,51 1,54 Zuidplas 0,29 0,59 0,74 1,62 1,62 0,88 Peel en Maas 1,14 3,92 5,70 4,30 3,04 2,15 Oldambt 1,41 0,30 1,52 0,71 0,71 0,61 Zwartewaterland 0,58 2,03 2,61 4,06 3,77 2,61 Súdwest-Fryslân 1,02 1,27 1,51 0,84 1,57 0,90 Bodegraven-Reeuwijk 0,82 0,82 2,86 1,43 1,02 0,82 Eijsden-Margraten 0,83 0,63 1,67 2,92 3,75 2,29 Stichtse Vecht 0,91 0,83 1,40 1,07 0,58 0,91 Hollands Kroon 0,59 1,18 0,94 1,53 1,18 1,06 Leidschendam-Voorburg 0,75 0,61 1,29 0,95 1,36 1,63 Goeree-Overflakkee 1,86 0,93 1,24 2,27 2,47 1,44 Pijnacker-Nootdorp 0,75 0,75 1,31 2,25 2,06 2,06 Nissewaard 1,56 0,96 1,56 1,78 1,48 1,26 Krimpenerwaard 0,84 0,84 1,58 2,42 1,58 2,00 De Fryske Marren 0,18 1,36 0,82 1,55 1,27 0,91 Gooise Meren 0,39 1,09 1,33 1,09 1,64 1,72 Berg en Dal 0,79 0,79 2,18 1,58 1,39 0,69 Meierijstad 1,20 3,66 4,58 5,63 3,80 2,11 Waadhoeke 1,01 1,24 1,35 0,90 1,46 1,69 Westerwolde 1,43 0,95 0,63 0,95 0,63 0,16 Midden-Groningen 1,20 0,93 1,76 0,83 1,20 1,48 Beekdaelen 1,49 1,35 1,35 2,43 2,84 2,03 Montferland 1,14 0,91 1,14 0,68 0,68 1,14 Altena 1,10 0,33 1,10 1,32 1,43 1,76 West Betuwe 1,00 1,00 1,44 2,33 2,22 2,33 Vijfheerenlanden 1,05 0,97 1,45 1,77 2,26 1,77 Hoeksche Waard 1,13 1,19 1,07 1,13 1,43 1,49 Het Hogeland 0,71 1,43 1,22 1,22 0,82 0,92 Westerkwartier 0,61 1,22 1,22 1,48 0,87 1,04 Noardeast-Fryslân 1,00 0,40 1,10 1,30 1,30 1,10 Molenlanden 1,13 0,19 0,94 0,94 2,83 0,75 * voorlopige cijfers Download CSV

Informatiebronnen CBS en RIVM

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Het CBS heeft dan nog geen informatie over de doodsoorzaak van de overledenen. Deze informatie ontvangt het CBS via een doodsoorzakenverklaring die is ingevuld door de arts die de overledene schouwt. De publicatie van de informatie uit de doodsoorzakenverklaringen wordt regulier in het derde kwartaal van 2020 verwacht, het CBS gaat zich inspannen om dit eerder te publiceren.

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s.

Schatting gebaseerd op tot nu toe ontvangen berichten

Gewoonlijk zit er enige tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Meestal heeft het CBS op donderdag gegevens van iets meer dan 80 procent van alle sterfgevallen van de voorgaande week. Deze informatie geeft dus een indicatie van het te verwachten totale aantal overledenen in die week.

In week 12 tot en met week 15 is op te maken dat de berichten momenteel sneller binnenkomen dan gewoonlijk (het aantal binnengekomen berichten na één week was gemiddeld 85 procent van het totaal). De schatting voor week 16 is gebaseerd op de aanname dat nu ook 85 procent is ontvangen. Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in week 16 kan hoger of lager uitvallen. Het voorlopige aantal overledenen voor week 15 was 2 procent lager (99 overledenen) dan de vorige week gemaakte schatting.