Vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne ingeschreven

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, mogen zich direct als ingezetene inschrijven bij de gemeente waar zij verblijven, als zij de Oekraïense nationaliteit hebben. Ook mensen met een andere nationaliteit mogen zich inschrijven, als ze kunnen aantonen dat ze vlak voor de inval een geldige verblijfsvergunning voor Oekraïne hadden. In de weken van 21 maart tot en met 3 april vestigden zich per week bijna 10 duizend mensen uit Oekraïne. In dezelfde periode vestigden zich uit andere landen rond de 4 duizend migranten per week.

Download CSV Toon tabel Ingeschreven bij Nederlandse gemeente naar vestigingsdatum, 20221) 2) Ingeschreven bij Nederlandse gemeente naar vestigingsdatum, 20221) 2) week Vanuit Oekraïne (x 1 000) Vanuit een ander land (x 1 000) 24 feb t/m 27 feb 0,01 2,02 28 feb t/m 6 mrt 0,09 5,02 7 t/m 13 mrt 0,75 4,89 14 t/m 20 mrt 4,24 3,90 21 t/m 27 mrt 9,53 4,28 28 mrt t/m 3 apr 9,90 4,05 4 t tot 7 apr 2,61 0,99 1)Normaal gesproken is 85 procent van de inschrijvingen binnen een week verwerkt. 2)Cijfers in de tabel en het artikel gaan tot 7 april.

Kinderen en vrouwen tussen 25 en 45 jaar

Van de mensen die zich sinds 24 februari hebben ingeschreven is ruim een derde (37 procent) minderjarig, 33 procent is tussen 25 en 45 jaar. Dat zijn voornamelijk vrouwen; van de volwassen ingeschrevenen is bijna 80 procent vrouw. Onder minderjarigen is het aandeel jongens en meisjes vrijwel gelijk. Onder mensen boven de 60 jaar zijn er ook meer vrouwen, maar daar is de oververtegenwoordiging kleiner (70 procent).

Download CSV Toon tabel Gevestigd vanuit Oekraïne tussen 24 februari en 7 april 2022 Gevestigd vanuit Oekraïne tussen 24 februari en 7 april 2022 Leeftijd Mannen Vrouwen 0 20 21 1 184 166 2 191 189 3 216 246 4 244 252 5 268 256 6 314 280 7 278 277 8 304 303 9 314 342 10 328 336 11 336 286 12 284 330 13 315 327 14 311 284 15 266 320 16 294 312 17 266 257 18 235 233 19 36 233 20 37 248 21 50 216 22 55 225 23 57 238 24 70 219 25 82 240 26 96 225 27 70 290 28 78 284 29 76 285 30 90 297 31 79 321 32 79 359 33 101 388 34 100 419 35 102 426 36 122 452 37 115 481 38 100 499 39 122 480 40 110 435 41 111 371 42 95 348 43 93 307 44 89 279 45 67 270 46 66 266 47 61 252 48 45 240 49 55 209 50 41 197 51 46 184 52 32 191 53 31 161 54 28 154 55 24 128 56 22 157 57 15 140 58 20 155 59 10 139 60 31 180 61 56 150 62 69 155 63 89 138 64 62 166 65 54 135 66 50 131 67 72 106 68 49 120 69 40 93 70 38 111 71 44 95 72 16 65 73 26 68 74 26 47 75 17 68 76 23 50 77 11 26 78 9 19 79 3 22 80 6 18 81 10 26 82 9 23 83 8 19 84 7 23 85 7 21 86+ 12 33

Meeste inschrijvingen in steden

In absolute aantallen is het aantal inschrijvingen van mensen die uit Oekraïne zijn gekomen het grootst in de grotere Nederlandse steden. Rotterdam heeft tot nu toe de meeste inschrijvingen, ruim 1 500. Daarna volgen Amsterdam (bijna 1 000) en Groningen en Eindhoven (beide ruim 500). In Westland, Hilversum en Den Haag zijn ruim 400 mensen uit Oekraïne ingeschreven.

Ten opzichte van het aantal inwoners heeft Renswoude de meeste inschrijvingen, 14 per duizend inwoners. Daarna volgen Noord-Beveland en Montfoort (rond de 6 per duizend), Westerwolde en Oldebroek (5 per duizend). Dit komt vaak door lokale initiatieven om grote groepen vluchtelingen op te vangen in bijvoorbeeld een leegstaand kantoorpand.

Download CSV Toon tabel Ingeschreven vanuit Oekraïne tussen 24 februari en 7 april, 2022 Ingeschreven vanuit Oekraïne tussen 24 februari en 7 april, 2022 Naam Per1000inwoners ( per duizend inwoners) Groningen 2,44 Almere 1,39 Stadskanaal 2,29 Veendam 0,73 Zeewolde 2,36 Achtkarspelen 0,39 Ameland 0,00 Harlingen 2,14 Heerenveen 0,90 Leeuwarden 1,69 Ooststellingwerf 1,56 Opsterland 2,55 Schiermonnikoog 0,00 Smallingerland 1,04 Terschelling 2,22 Vlieland 0,84 Weststellingwerf 2,55 Assen 1,78 Coevorden 1,46 Emmen 2,35 Hoogeveen 1,72 Meppel 1,90 Almelo 1,01 Borne 2,92 Dalfsen 4,05 Deventer 0,70 Enschede 1,01 Haaksbergen 0,04 Hardenberg 0,26 Hellendoorn 1,42 Hengelo 0,79 Kampen 0,05 Losser 0,91 Noordoostpolder 1,06 Oldenzaal 2,36 Ommen 3,63 Raalte 2,88 Staphorst 4,17 Tubbergen 1,12 Urk 2,66 Wierden 1,26 Zwolle 1,40 Aalten 0,26 Apeldoorn 1,29 Arnhem 1,45 Barneveld 0,33 Beuningen 0,95 Brummen 1,77 Buren 2,17 Culemborg 0,61 Doesburg 0,63 Doetinchem 0,72 Druten 1,20 Duiven 0,48 Ede 2,92 Elburg 4,38 Epe 2,83 Ermelo 1,36 Harderwijk 0,14 Hattem 3,33 Heerde 1,69 Heumen 0,35 Lochem 4,26 Maasdriel 4,74 Nijkerk 0,43 Nijmegen 1,47 Oldebroek 4,89 Putten 1,67 Renkum 0,96 Rheden 1,06 Rozendaal 3,42 Scherpenzeel 2,13 Tiel 1,30 Voorst 0,92 Wageningen 1,70 Westervoort 1,14 Winterswijk 2,06 Wijchen 0,31 Zaltbommel 2,64 Zevenaar 0,81 Zutphen 0,87 Nunspeet 0,85 Dronten 1,59 Amersfoort 0,54 Baarn 1,57 DeBilt 2,23 Bunnik 4,43 Bunschoten 2,96 Eemnes 3,60 Houten 1,55 Leusden 0,72 Lopik 0,69 Montfoort 5,64 Renswoude 13,98 Rhenen 2,81 Soest 1,95 Utrecht 0,85 Veenendaal 0,61 Woudenberg 0,00 WijkbijDuurstede 1,34 IJsselstein 2,66 Zeist 1,56 Nieuwegein 1,29 Aalsmeer 2,87 Alkmaar 2,15 Amstelveen 3,54 Amsterdam 1,09 Bergen(NH.) 4,21 Beverwijk 0,62 Blaricum 3,48 Bloemendaal 2,28 Castricum 1,05 Diemen 4,02 Edam-Volendam 1,95 Enkhuizen 2,52 Haarlem 1,44 Haarlemmermeer 1,47 Heemskerk 0,51 Heemstede 2,47 Heiloo 1,60 DenHelder 2,29 Hilversum 4,70 Hoorn 0,81 Huizen 3,15 Landsmeer 3,89 Laren 3,73 Medemblik 3,04 Oostzaan 1,24 Opmeer 2,73 Ouder-Amstel 1,41 Purmerend 2,63 Schagen 1,45 Texel 1,32 Uitgeest 1,03 Uithoorn 0,77 Velsen 1,34 Weesp 0,00 Zandvoort 3,86 Zaanstad 0,75 Alblasserdam 1,00 AlphenaandenRijn 1,97 Barendrecht 1,01 Drechterland 1,15 Brielle 1,53 CapelleaandenIJssel 0,37 Delft 2,21 Dordrecht 0,54 Gorinchem 0,48 Gouda 0,67 's-Gravenhage 0,75 Hardinxveld-Giessendam 4,59 Hellevoetsluis 0,62 Hendrik-Ido-Ambacht 0,03 StedeBroec 1,05 Hillegom 4,30 Katwijk 0,53 KrimpenaandenIJssel 0,54 Leiden 1,69 Leiderdorp 1,35 Lisse 0,87 Maassluis 0,82 Nieuwkoop 0,41 Noordwijk 4,19 Oegstgeest 2,67 Oudewater 3,05 Papendrecht 0,96 Ridderkerk 0,55 Rotterdam 2,32 Rijswijk 1,76 Schiedam 1,67 Sliedrecht 3,01 Albrandswaard 0,81 Westvoorne 2,34 Vlaardingen 0,34 Voorschoten 1,13 Waddinxveen 4,21 Wassenaar 3,13 Woerden 1,87 Zoetermeer 0,62 Zoeterwoude 0,97 Zwijndrecht 0,65 Borsele 0,61 Goes 1,80 WestMaasenWaal 1,02 Hulst 1,92 Kapelle 2,30 Middelburg 1,08 Reimerswaal 4,41 Terneuzen 2,18 Tholen 1,17 Veere 2,61 Vlissingen 1,59 DeRondeVenen 2,62 Tytsjerksteradiel 1,05 Asten 1,05 Baarle-Nassau 1,01 BergenopZoom 1,12 Best 0,00 Boekel 2,09 Boxtel 0,88 Breda 1,44 Deurne 0,40 Pekela 0,82 Dongen 0,72 Eersel 2,17 Eindhoven 2,28 Etten-Leur 2,47 Geertruidenberg 2,28 GilzeenRijen 0,64 Goirle 1,50 Helmond 2,63 's-Hertogenbosch 1,33 Heusden 1,34 Hilvarenbeek 3,04 LoonopZand 0,84 Nuenen,GerwenenNederwetten 1,26 Oirschot 0,89 Oisterwijk 1,02 Oosterhout 1,31 Oss 0,93 Rucphen 0,90 Sint-Michielsgestel 0,98 Someren 1,47 SonenBreugel 1,24 Steenbergen 0,90 Waterland 1,85 Tilburg 0,86 Valkenswaard 0,77 Veldhoven 1,31 Vught 1,82 Waalre 0,96 Waalwijk 0,83 Woensdrecht 1,67 Zundert 0,76 Wormerland 2,14 Landgraaf 1,11 Beek 1,52 Beesel 2,46 Bergen(L.) 1,45 Brunssum 1,95 Gennep 3,02 Heerlen 0,40 Kerkrade 1,26 Maastricht 0,59 Meerssen 0,86 MookenMiddelaar 1,38 Nederweert 1,73 Roermond 0,98 Simpelveld 0,67 Stein 3,27 Vaals 1,28 Venlo 3,09 Venray 0,36 Voerendaal 1,21 Weert 1,21 ValkenburgaandeGeul 0,93 Lelystad 1,79 HorstaandeMaas 0,58 OudeIJsselstreek 0,94 Teylingen 0,92 UtrechtseHeuvelrug 0,98 OostGelre 0,88 Koggenland 4,04 Lansingerland 0,80 Leudal 1,14 Maasgouw 1,50 Gemert-Bakel 1,22 Halderberge 1,53 Heeze-Leende 0,97 Laarbeek 2,00 Reusel-DeMierden 0,45 Roerdalen 0,58 Roosendaal 0,88 Schouwen-Duiveland 2,25 AaenHunze 0,08 Borger-Odoorn 0,90 DeWolden 1,06 Noord-Beveland 6,26 Wijdemeren 1,84 Noordenveld 1,18 Twenterand 0,80 Westerveld 2,27 Lingewaard 0,66 Cranendonck 1,98 Steenwijkerland 2,73 Moerdijk 1,74 Echt-Susteren 1,76 Sluis 2,55 Drimmelen 0,29 Bernheze 0,88 Alphen-Chaam 0,19 Bergeijk 1,27 Bladel 0,97 Gulpen-Wittem 4,44 Tynaarlo 1,29 Midden-Drenthe 3,38 Overbetuwe 2,07 HofvanTwente 2,65 Neder-Betuwe 1,04 Rijssen-Holten 2,48 Geldrop-Mierlo 2,22 Olst-Wijhe 1,14 Dinkelland 0,79 Westland 4,06 Midden-Delfland 0,31 Berkelland 0,57 Bronckhorst 1,55 Sittard-Geleen 0,48 KaagenBraassem 1,79 Dantumadiel 0,69 Zuidplas 0,46 PeelenMaas 2,30 Oldambt 1,64 Zwartewaterland 1,61 S�dwest-Frysl�n 1,84 Bodegraven-Reeuwijk 1,09 Eijsden-Margraten 2,01 StichtseVecht 0,31 HollandsKroon 3,92 Leidschendam-Voorburg 2,10 Goeree-Overflakkee 1,39 Pijnacker-Nootdorp 2,70 Nissewaard 1,93 Krimpenerwaard 2,35 DeFryskeMarren 1,43 GooiseMeren 2,63 BergenDal 2,49 Meierijstad 1,84 Waadhoeke 0,82 Westerwolde 5,01 Midden-Groningen 1,56 Beekdaelen 0,58 Montferland 1,51 Altena 1,39 WestBetuwe 1,17 Vijfheerenlanden 1,43 HoekscheWaard 0,59 HetHogeland 1,02 Westerkwartier 1,63 Noardeast-Frysl�n 1,01 Molenlanden 2,64 Eemsdelta 2,00 DijkenWaard 2,36 LandvanCuijk 1,05 Maashorst 1,08

Andere nationaliteit

Ongeveer 5 procent van de uit Oekraïne ingeschreven personen heeft niet de Oekraïense nationaliteit. Bij bijna een kwart van hen is de nationaliteit nog niet bekend. Dit zijn vooral minderjarigen. Zij hebben doorgaans nog geen eigen paspoort, maar worden wel als Oekraïens geregistreerd als hun ouder(s) onder ede verklaren dat dit hun kinderen zijn.

Relatief veel mensen uit Oekraïne met een andere nationaliteit zijn volwassen mannen. Het gaat daarbij om uiteenlopende nationaliteiten. De Nigeriaanse (9 procent), Syrische (8 procent), maar ook de Nederlandse nationaliteit (6 procent) komen binnen deze groep voor.