Kwart bevolking ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt. Ongeveer 4 procent zegt daar veel overlast van te ervaren. Vooral inwoners van basisteamregio’s van de politie in de grote steden geven vaker aan veel drugsoverlast te ervaren. Dit blijkt uit gegevens van de Veiligheidsmonitor 2019.

De Veiligheidsmonitor 2019 is gebaseerd op een enquête onder 135 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder. Zij kregen onder andere vragen voorgelegd over de ervaren drugsoverlast in de eigen woonbuurt.

Download CSV Toon tabel Drugsgebruik of drugshandel komt voor in buurt, per basisteam politie, 2019 Drugsgebruik of drugshandel komt voor in buurt, per basisteam politie, 2019 Drugsgebruik of -handel komt voor in de buurt (%) Noordwest-Fryslân 18,8 Noordoost-Fryslân 19,9 Oost-Fryslân 19,1 Zuidoost-Fryslân 21,2 Sneek 16,8 Leeuwarden 30,8 Westerkwartier 16,7 Ommelanden-Noord 20,0 Ommelanden-Oost 22,9 Ommelanden-Midden 21,8 Groningen-Zuid 14,1 Groningen-Centrum 37,9 Groningen-Noord 27,3 Noord-Drenthe 18,1 Zuidoost-Drenthe 26,2 Zuidwest-Drenthe 17,9 IJsselland-Noord 16,3 Zwolle 22,2 Vechtdal 16,9 IJsselland-Zuid 14,3 Twente-West 16,5 Twente-Noord 25,3 Twente-Midden 19,0 Noordoost-Twente 15,7 Enschede 33,2 Achterhoek-Oost 15,7 Achterhoek-West ) 18,5 IJsselstreek 14,4 Apeldoorn 23,6 Veluwe Noord 17,1 Veluwe West 19,8 Veluwe Vallei-Noord 16,5 Ede 21,2 Veluwe Vallei-Zuid 14,2 Arnhem-Noord 34,3 Arnhem-Zuid 26,3 Rivierenland-West 16,4 IJsselwaarden 22,3 Rivierenland-Oost 16,7 Nijmegen-Noord 31,9 Nijmegen-Zuid 28,8 Tweestromenland 16,8 De Waarden 22,5 Gooi en Vechtstreek-Noord 16,5 Gooi en Vechtstreek-Zuid 19,4 Dronten / Noordoostpolder / Urk 17,9 Lelystad / Zeewolde 19,2 Almere-Buiten-Hout 20,1 Almere-Stad-Haven 29,8 Almere-West-Poort 20,1 Amersfoort 29,0 De Bilt Eemdal Soest 22,5 Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg 20,7 Heuvelrug 21,1 Utrecht-West 20,2 Utrecht-Noord 44,6 Utrecht-Centrum 28,5 Utrecht-Zuid 42,0 De Ronde Venen / Stichtse Vecht 17,9 De Copen 21,6 Lekpoort 20,2 Den Helder 21,0 Alkmaar 23,2 Hoorn 21,3 Heerhugowaard 18,6 Zaanstad 27,1 Purmerend 18,3 IJmond 25,4 Haarlem 28,1 Kennemer Kust 15,1 Haarlemmermeer 17,2 Centrum-Burgwallen 78,8 Centrum-Amstel 49,0 Centrum-Jordaan 59,7 Boven IJ 32,1 Oost-Zeeburg 35,2 Oost-Watergraafsmeer 41,1 Diemen-Ouder-Amstel 18,1 Zuidoost-Bijlmermeer 45,1 Zuidoost-Gaasperdam 41,8 Zuid-de Pijp 40,9 Zuid-Buitenveldert 24,9 Amstelveen 18,1 Aalsmeer – Uithoorn 16,6 West-Haarlemmerweg 40,0 West-Overtoomsesluis 43,7 Nieuw West-Zuid 31,8 Nieuw West-Noord 37,7 Jan Hendrikstraat 51,4 De Heemstraat 50,0 Hoefkade 52,4 Overbosch 16,6 Loosduinen 18,3 Scheveningen 25,9 Segbroek 30,9 Laak 39,7 Beresteinlaan 19,4 Zuiderpark 35,5 Leidschenveen - Ypenburg 14,1 Zoetermeer 20,9 Leidschendam – Voorburg 13,0 Wassenaar 14,4 Pijnacker – Nootdorp 10,0 Rijswijk 18,1 Westland 14,4 Delft 24,0 Bollenstreek-Noord 19,3 Katwijk 17,9 Noordwijk 16,7 Leiden-Noord 15,9 Leiden-Zuid 15,3 Leiden-Midden 32,0 Alpen aan den Rijn 19,4 Kaag en Braassem 14,3 Gouda 26,9 Waddinxveen / Zuidplas 15,4 Krimpenerwaard 19,9 Waterweg 32,5 Schiedam 35,0 Midden-Schieland 18,1 Delfshaven 54,4 Centrum 61,8 Maas-Rotte 37,9 IJsselland 25,7 Charlois 49,9 Feijenoord 49,1 IJsselmonde 29,2 Haringvliet 20,2 Nissewaard 23,0 Oude Maas 20,2 Hoeksche Waard 13,2 Drechtsteden-Buiten 20,0 Drechtsteden-Binnen 28,6 Lek en Merwede 19,9 Walcheren 22,0 Zeeuws-Vlaanderen 27,1 Oosterscheldebekken 17,1 Bergen op Zoom 34,9 Roosendaal 37,2 Weerijs 24,1 Markdal 29,0 Dongemond 21,6 Tilburg-Centrum 47,8 Leijdal 21,0 Groene Beemden 20,2 Langstraat 22,3 ’s Hertogenbosch 30,8 Meierij 19,4 Maasland 19,7 Maas en Leijgraaf 16,4 Eindhoven-Zuid 33,6 Eindhoven-Noord 30,9 De Kempen 14,3 Dommelstroom 16,5 Peelland 22,6 Venray / Gennep 26,9 Horst / Peel en Maas 18,7 Venlo / Beesel 31,8 Weert 20,0 Roermond 36,0 Echt 16,3 Brunssum / Landgraaf 20,4 Kerkrade 50,2 Heerlen 43,4 Heuvelland 26,1 Maastricht 41,2 Westelijke Mijnstreek 29,9

Drugsgebruik of drugshandel vooral in grote steden

In Nederland is de politie op het laagste regionale niveau georganiseerd in 167 basisteams. Tussen deze basisteams verschilt het aandeel personen dat drugsgebruik of -handel ervaart in hun buurt sterk. Het varieert van 14,1 procent in basisteamregio Groningen-Zuid tot 78,8 procent in Centrum-Burgwallen, Amsterdam-Noord. Ook in de Amsterdamse basisteamregio Centrum-Jordaan komt drugsgebruik of -handel met 59,7 procent relatief vaak voor volgens de bewoners. Daarnaast geeft 40 tot 50 procent van de inwoners van zeven andere Amsterdamse basisteamregio’s aan dat drugsgebruik of -drughandel weleens in hun buurt voorkomen. Deze regio’s liggen zowel in Amsterdam-Oost, -West als -Zuid.

Naast Amsterdam komen drugsgebruik of -handel bovengemiddeld vaak voor in de Haagse basisteamregio’s Jan Hendrikstraat (51,4 procent), De Heemstraat (50 procent) en Hoefkade (52,4 procent). In Rotterdam-Stad zijn het vooral de basisteamregio’s Centrum (54,4 procent) en Delfshaven (61,8 procent) en in Rotterdam-Zuid Charlois (49,9 procent) en Feijenoord (49,1 procent) waar veel drugsgebruik of -handel worden gemeld. In Utrecht-Stad gaat het om de basisteamregio’s Utrecht-Noord (44,6 procent) en Utrecht-Zuid (42,0 procent).

Ook meer drugsgebruik of drugshandel ervaren in grensgebieden

Inwoners van de grensgebieden met Duitsland en België gaven bovengemiddeld vaak aan te maken te hebben met drugsgebruik of -handel. De helft van de inwoners van basisteamregio Kerkrade geeft aan dat dit voorkomt in hun buurt.

Ook in de basisteamregio’s van Heerlen en Maastricht geeft meer dan 4 op de 10 inwoners aan dat drugsgebruik of -handel in hun buurt voorkomen.

Inwoners Amsterdam ervaren ook de meeste overlast

In basisteamregio’s waar inwoners vaker aangeven dat drugsactiviteiten voorkomen, wordt ook vaker overlast ervaren. Zo is de Amsterdamse basisteamregio Centrum-Burgwallen niet alleen de plek waar drugsgebruik of -handel het vaakst voorkomen, maar ook de plaats waar de inwoners het vaakst veel overlast ervaren. Meer dan een kwart (27 procent) van de inwoners van 15 jaar of ouder geeft dit aan. Dit is bijna zeven keer hoger dan gemiddeld in Nederland (3,9 procent).

Met een percentage van 15,9 wordt er ook in de Amsterdamse regio Zuidoost-Bijlmermeer veel overlast van drugsgebruik of -handel ervaren. Dat geldt eveneens voor De Heemstraat (15,6 procent) en Hoefkade (17,2 procent) in het centrum van Den Haag, Delfshaven (16,5 procent) en Centrum (14,3 procent) in Rotterdam-Stad en Feijenoord (15,2 procent) in Rotterdam-Zuid.

Download CSV Toon tabel Ervaart veel overlast drugsgebruik of drugshandel in de buurt, per basisteam politie, 2019 Ervaart veel overlast drugsgebruik of drugshandel in de buurt, per basisteam politie, 2019 Ervaart veel overlast (%) Noordwest-Fryslân Noordoost-Fryslân 2,2 Oost-Fryslân Zuidoost-Fryslân Sneek 2,3 Leeuwarden 4,9 Westerkwartier 1,4 Ommelanden-Noord 2,7 Ommelanden-Oost 3,1 Ommelanden-Midden 2,1 Groningen-Zuid Groningen-Centrum 4,3 Groningen-Noord 4,0 Noord-Drenthe 2,4 Zuidoost-Drenthe 3,1 Zuidwest-Drenthe 2,0 IJsselland-Noord 1,8 Zwolle 2,0 Vechtdal 1,4 IJsselland-Zuid 1,3 Twente-West 1,0 Twente-Noord 3,7 Twente-Midden 2,7 Noordoost-Twente Enschede 6,3 Achterhoek-Oost Achterhoek-West ) 2,2 Ijsselstreek 1,6 Apeldoorn 2,5 Veluwe Noord 0,9 Veluwe West 3,2 Veluwe Vallei-Noord Ede 1,9 Veluwe Vallei-Zuid Arnhem-Noord 6,7 Arnhem-Zuid 3,2 Rivierenland-West Ijsselwaarden 2,1 Rivierenland-Oost 1,4 Nijmegen-Noord 8,4 Nijmegen-Zuid 5,5 Tweestromenland 0,9 De Waarden 2,9 Gooi en Vechtstreek-Noord 1,5 Gooi en Vechtstreek-Zuid 2,6 Dronten / Noordoostpolder / Urk 1,7 Lelystad / Zeewolde 2,6 Almere-Buiten-Hout 3,2 Almere-Stad-Haven 8,1 Almere-West-Poort 1,6 Amersfoort 4,4 De Bilt Eemdal Soest 2,7 Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg 2,5 Heuvelrug 2,9 Utrecht-West 3,8 Utrecht-Noord 9,2 Utrecht-Centrum 4,0 Utrecht-Zuid 10,7 De Ronde Venen / Stichtse Vecht 1,8 De Copen 4,0 Lekpoort 3,9 Den Helder 2,6 Alkmaar 2,7 Hoorn 4,0 Heerhugowaard 2,1 Zaanstad 5,1 Purmerend 1,4 IJmond 4,7 Haarlem 5,5 Kennemer Kust 2,9 Haarlemmermeer 2,8 Centrum-Burgwallen 27,0 Centrum-Amstel 9,3 Centrum-Jordaan 12,4 Boven IJ 6,5 Oost-Zeeburg 5,4 Oost-Watergraafsmeer 5,8 Diemen-Ouder-Amstel 2,8 Zuidoost-Bijlmermeer 15,9 Zuidoost-Gaasperdam 7,7 Zuid-de Pijp 4,6 Zuid-Buitenveldert 5,1 Amstelveen 1,5 Aalsmeer – Uithoorn 1,7 West-Haarlemmerweg 4,8 West-Overtoomsesluis 6,9 Nieuw West-Zuid 8,7 Nieuw West-Noord 8,2 Jan Hendrikstraat 10,4 De Heemstraat 15,6 Hoefkade 17,2 Overbosch 1,8 Loosduinen 2,3 Scheveningen 4,6 Segbroek 5,2 Laak 11,8 Beresteinlaan 2,9 Zuiderpark 10,4 Leidschenveen - Ypenburg 2,1 Zoetermeer 5,3 Leidschendam – Voorburg 1,6 Wassenaar Pijnacker – Nootdorp Rijswijk 2,5 Westland 1,2 Delft 4,7 Bollenstreek-Noord 2,0 Katwijk 1,9 Noordwijk 1,8 Leiden-Noord 1,9 Leiden-Zuid 3,9 Leiden-Midden 3,9 Alpen aan den Rijn 3,0 Kaag en Braassem 0,7 Gouda 4,6 Waddinxveen / Zuidplas 2,3 Krimpenerwaard 3,9 Waterweg 6,0 Schiedam 8,6 Midden-Schieland 3,0 Delfshaven 16,5 Centrum 14,3 Maas-Rotte 6,9 IJsselland 3,9 Charlois 11,4 Feijenoord 15,2 IJsselmonde 6,6 Haringvliet 2,8 Nissewaard 2,0 Oude Maas 3,8 Hoeksche Waard 1,0 Drechtsteden-Buiten 2,5 Drechtsteden-Binnen 6,4 Lek en Merwede 1,8 Walcheren 2,3 Zeeuws-Vlaanderen 2,9 Oosterscheldebekken 2,0 Bergen op Zoom 6,0 Roosendaal 7,8 Weerijs 4,3 Markdal 5,6 Dongemond 3,0 Tilburg-Centrum 11,9 Leijdal 2,4 Groene Beemden 3,2 Langstraat 2,8 ’s Hertogenbosch 5,8 Meierij 1,5 Maasland 2,8 Maas en Leijgraaf 1,2 Eindhoven-Zuid 5,3 Eindhoven-Noord 8,0 De Kempen Dommelstroom 1,5 Peelland 4,1 Venray / Gennep 3,8 Horst / Peel en Maas 1,4 Venlo / Beesel 7,7 Weert 2,5 Roermond 9,0 Echt 1,5 Brunssum / Landgraaf 3,6 Kerkrade 13,0 Heerlen 9,5 Heuvelland 3,1 Maastricht 8,6 Westelijke Mijnstreek 6,0

Bij drugsoverlast negatiever oordeel over leefbaarheid

Van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder die veel overlast ervaren van drugsgebruik of -handel, geeft bijna de helft (46 procent) ook aan dat hun buurt er in de afgelopen 12 maanden op het vlak van de leefbaarheid op achteruit is gegaan. Dit is een factor 4 hoger dan bij inwoners die hiervan minder of geen overlast ervaren (11,9 procent). Het landelijk gemiddelde komt op 13,2 procent uit.

Mensen die problemen met drugsgebruik ervaren, rapporteren ook vaker andere vormen van overlast, zoals het lastig vallen van mensen op straat, dronken mensen op straat en rondhangende jongeren. Van de mensen die veel overlast van drugsgebruik of -handel ervaren, zegt 24,2 procent dat dit probleem als eerste moet worden aangepakt. Bij de mensen die geen of weinig overlast ervaren, geeft 1,4 procent aan dit als eerste aan te willen pakken.