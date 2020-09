One-quarter of population notice drug-related issues in own neighbourhood

In 2019, nearly one-quarter (24.3 percent) of the Dutch population aged 15 years and over reported the incidence of drug use or trafficking in their own neighbourhood. Around 4 percent experienced this as a great nuisance. Particularly residents of frontline team regions in large cities are more likely to suffer from drug-related nuisance. Statistics Netherlands (CBS) reports this on the basis of the Safety Monitor 2019.

The Safety Monitor 2019 is based on a survey conducted among 135 thousand Dutch residents aged 15 years and over. They were asked questions about drug-related nuisance they have encountered in their own neighbourhood.

Download CSV Show datatable Drug use or trafficking in the neighbourhood, per frontline team region, 2019 Drug use or trafficking in the neighbourhood, per frontline team region, 2019 Incidence rate of drug use or trafficking in the neighbourhood (%) Noordwest-Fryslân 18.8 Noordoost-Fryslân 19.9 Oost-Fryslân 19.1 Zuidoost-Fryslân 21.2 Sneek 16.8 Leeuwarden 30.8 Westerkwartier 16.7 Ommelanden-Noord 20.0 Ommelanden-Oost 22.9 Ommelanden-Midden 21.8 Groningen-Zuid 14.1 Groningen-Centrum 37.9 Groningen-Noord 27.3 Noord-Drenthe 18.1 Zuidoost-Drenthe 26.2 Zuidwest-Drenthe 17.9 IJsselland-Noord 16.3 Zwolle 22.2 Vechtdal 16.9 IJsselland-Zuid 14.3 Twente-West 16.5 Twente-Noord 25.3 Twente-Midden 19.0 Noordoost-Twente 15.7 Enschede 33.2 Achterhoek-Oost 15.7 Achterhoek-West ) 18.5 IJsselstreek 14.4 Apeldoorn 23.6 Veluwe Noord 17.1 Veluwe West 19.8 Veluwe Vallei-Noord 16.5 Ede 21.2 Veluwe Vallei-Zuid 14.2 Arnhem-Noord 34.3 Arnhem-Zuid 26.3 Rivierenland-West 16.4 IJsselwaarden 22.3 Rivierenland-Oost 16.7 Nijmegen-Noord 31.9 Nijmegen-Zuid 28.8 Tweestromenland 16.8 De Waarden 22.5 Gooi en Vechtstreek-Noord 16.5 Gooi en Vechtstreek-Zuid 19.4 Dronten / Noordoostpolder / Urk 17.9 Lelystad / Zeewolde 19.2 Almere-Buiten-Hout 20.1 Almere-Stad-Haven 29.8 Almere-West-Poort 20.1 Amersfoort 29.0 De Bilt Eemdal Soest 22.5 Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg 20.7 Heuvelrug 21.1 Utrecht-West 20.2 Utrecht-Noord 44.6 Utrecht-Centrum 28.5 Utrecht-Zuid 42.0 De Ronde Venen / Stichtse Vecht 17.9 De Copen 21.6 Lekpoort 20.2 Den Helder 21.0 Alkmaar 23.2 Hoorn 21.3 Heerhugowaard 18.6 Zaanstad 27.1 Purmerend 18.3 IJmond 25.4 Haarlem 28.1 Kennemer Kust 15.1 Haarlemmermeer 17.2 Centrum-Burgwallen 78.8 Centrum-Amstel 49.0 Centrum-Jordaan 59.7 Boven IJ 32.1 Oost-Zeeburg 35.2 Oost-Watergraafsmeer 41.1 Diemen-Ouder-Amstel 18.1 Zuidoost-Bijlmermeer 45.1 Zuidoost-Gaasperdam 41.8 Zuid-de Pijp 40.9 Zuid-Buitenveldert 24.9 Amstelveen 18.1 Aalsmeer – Uithoorn 16.6 West-Haarlemmerweg 40.0 West-Overtoomsesluis 43.7 Nieuw West-Zuid 31.8 Nieuw West-Noord 37.7 Jan Hendrikstraat 51.4 De Heemstraat 50.0 Hoefkade 52.4 Overbosch 16.6 Loosduinen 18.3 Scheveningen 25.9 Segbroek 30.9 Laak 39.7 Beresteinlaan 19.4 Zuiderpark 35.5 Leidschenveen - Ypenburg 14.1 Zoetermeer 20.9 Leidschendam – Voorburg 13.0 Wassenaar 14.4 Pijnacker – Nootdorp 10.0 Rijswijk 18.1 Westland 14.4 Delft 24.0 Bollenstreek-Noord 19.3 Katwijk 17.9 Noordwijk 16.7 Leiden-Noord 15.9 Leiden-Zuid 15.3 Leiden-Midden 32.0 Alpen aan den Rijn 19.4 Kaag en Braassem 14.3 Gouda 26.9 Waddinxveen / Zuidplas 15.4 Krimpenerwaard 19.9 Waterweg 32.5 Schiedam 35.0 Midden-Schieland 18.1 Delfshaven 54.4 Centrum 61.8 Maas-Rotte 37.9 IJsselland 25.7 Charlois 49.9 Feijenoord 49.1 IJsselmonde 29.2 Haringvliet 20.2 Nissewaard 23.0 Oude Maas 20.2 Hoeksche Waard 13.2 Drechtsteden-Buiten 20.0 Drechtsteden-Binnen 28.6 Lek en Merwede 19.9 Walcheren 22.0 Zeeuws-Vlaanderen 27.1 Oosterscheldebekken 17.1 Bergen op Zoom 34.9 Roosendaal 37.2 Weerijs 24.1 Markdal 29.0 Dongemond 21.6 Tilburg-Centrum 47.8 Leijdal 21.0 Groene Beemden 20.2 Langstraat 22.3 ’s Hertogenbosch 30.8 Meierij 19.4 Maasland 19.7 Maas en Leijgraaf 16.4 Eindhoven-Zuid 33.6 Eindhoven-Noord 30.9 De Kempen 14.3 Dommelstroom 16.5 Peelland 22.6 Venray / Gennep 26.9 Horst / Peel en Maas 18.7 Venlo / Beesel 31.8 Weert 20.0 Roermond 36.0 Echt 16.3 Brunssum / Landgraaf 20.4 Kerkrade 50.2 Heerlen 43.4 Heuvelland 26.1 Maastricht 41.2 Westelijke Mijnstreek 29.9

Drug use or trafficking mainly in large cities

At the lowest regional level, the Dutch national police force consists of 167 frontline teams. Between the different frontline team regions, the share of people who encounter drug use or trafficking in their neighbourhood varies greatly, ranging from 14.1 percent in the region of Groningen-Zuid to 78.8 percent in Centrum-Burgwallen, Amsterdam-Noord. The Centrum-Jordaan region also has a relatively high incidence of drug use or dealing, with 59.7 percent of the residents stating they have noticed this. In addition, 40 to 50 percent of the residents in seven other frontline team regions around Amsterdam indicate they have noticed drug-related issues in their neighbourhood. These regions are located in the eastern, western as well as in the southern part of Amsterdam.

Aside from Amsterdam, drug use or trafficking has an above-average prevalence in the The Hague frontline team regions of Jan Hendrikstraat (51.4 percent), De Heemstraat (50 percent) and Hoefkade (52.4 percent). In Rotterdam, a lot of drug use or dealing is reported in the regions Centrum (54.4 percent), Delfshaven (61.8 percent), Rotterdam-Zuid Charlois (49.9 percent) and Feijenoord (49.1 percent). In Utrecht, these regions are Utrecht-Noord (44.6 percent) and Utrecht-Zuid (42.0 percent).

Drug use or trafficking also encountered more frequently in border regions

Residents of regions that border with Germany and Belgium are more likely than average to encounter drug use or dealing. Half of the inhabitants in the frontline team region of Kerkrade indicate that this occurs in their neighbourhood.

In the regions of Heerlen and Maastricht, 4 in 10 residents report noticing drug-related issues.

Drug-related nuisance most prevalent in Amsterdam

In frontline team regions where relatively many residents report drug-related activities, the experienced nuisance is also greater. For example, the Amsterdam region Centrum-Burgwallen is not only the place where drug use or trafficking occurs most frequently, but also the place where residents are most likely to experience a lot of nuisance: more than one-quarter (27 percent) of the residents aged 15 years and over indicate this, almost seven times more than the average across the Netherlands (3.9 percent).

With a share of 15.9 percent, the Amsterdam region of Zuidoost-Bijlmermeer suffers from relatively great drug-related nuisance. The same holds true for De Heemstraat (15.6 percent) and Hoefkade (17.2 percent) in the centre of The Hague, and Delfshaven (16.5 percent), Centrum (14.3 percent) and Feijenoord (15.2 percent) in Rotterdam.

Download CSV Show datatable Share of people who experience great drug-related nuisance in the neighbourhood, per frontline team region, 2019 Share of people who experience great drug-related nuisance in the neighbourhood, per frontline team region, 2019 Experience a lot of nuisance (%) Noordwest-Fryslân Noordoost-Fryslân 2.2 Oost-Fryslân Zuidoost-Fryslân Sneek 2.3 Leeuwarden 4.9 Westerkwartier 1.4 Ommelanden-Noord 2.7 Ommelanden-Oost 3.1 Ommelanden-Midden 2.1 Groningen-Zuid Groningen-Centrum 4.3 Groningen-Noord 4.0 Noord-Drenthe 2.4 Zuidoost-Drenthe 3.1 Zuidwest-Drenthe 2.0 IJsselland-Noord 1.8 Zwolle 2.0 Vechtdal 1.4 IJsselland-Zuid 1.3 Twente-West 1.0 Twente-Noord 3.7 Twente-Midden 2.7 Noordoost-Twente Enschede 6.3 Achterhoek-Oost Achterhoek-West ) 2.2 Ijsselstreek 1.6 Apeldoorn 2.5 Veluwe Noord 0.9 Veluwe West 3.2 Veluwe Vallei-Noord Ede 1.9 Veluwe Vallei-Zuid Arnhem-Noord 6.7 Arnhem-Zuid 3.2 Rivierenland-West Ijsselwaarden 2.1 Rivierenland-Oost 1.4 Nijmegen-Noord 8.4 Nijmegen-Zuid 5.5 Tweestromenland 0.9 De Waarden 2.9 Gooi en Vechtstreek-Noord 1.5 Gooi en Vechtstreek-Zuid 2.6 Dronten / Noordoostpolder / Urk 1.7 Lelystad / Zeewolde 2.6 Almere-Buiten-Hout 3.2 Almere-Stad-Haven 8.1 Almere-West-Poort 1.6 Amersfoort 4.4 De Bilt Eemdal Soest 2.7 Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg 2.5 Heuvelrug 2.9 Utrecht-West 3.8 Utrecht-Noord 9.2 Utrecht-Centrum 4.0 Utrecht-Zuid 10.7 De Ronde Venen / Stichtse Vecht 1.8 De Copen 4.0 Lekpoort 3.9 Den Helder 2.6 Alkmaar 2.7 Hoorn 4.0 Heerhugowaard 2.1 Zaanstad 5.1 Purmerend 1.4 IJmond 4.7 Haarlem 5.5 Kennemer Kust 2.9 Haarlemmermeer 2.8 Centrum-Burgwallen 27.0 Centrum-Amstel 9.3 Centrum-Jordaan 12.4 Boven IJ 6.5 Oost-Zeeburg 5.4 Oost-Watergraafsmeer 5.8 Diemen-Ouder-Amstel 2.8 Zuidoost-Bijlmermeer 15.9 Zuidoost-Gaasperdam 7.7 Zuid-de Pijp 4.6 Zuid-Buitenveldert 5.1 Amstelveen 1.5 Aalsmeer – Uithoorn 1.7 West-Haarlemmerweg 4.8 West-Overtoomsesluis 6.9 Nieuw West-Zuid 8.7 Nieuw West-Noord 8.2 Jan Hendrikstraat 10.4 De Heemstraat 15.6 Hoefkade 17.2 Overbosch 1.8 Loosduinen 2.3 Scheveningen 4.6 Segbroek 5.2 Laak 11.8 Beresteinlaan 2.9 Zuiderpark 10.4 Leidschenveen - Ypenburg 2.1 Zoetermeer 5.3 Leidschendam – Voorburg 1.6 Wassenaar Pijnacker – Nootdorp Rijswijk 2.5 Westland 1.2 Delft 4.7 Bollenstreek-Noord 2.0 Katwijk 1.9 Noordwijk 1.8 Leiden-Noord 1.9 Leiden-Zuid 3.9 Leiden-Midden 3.9 Alpen aan den Rijn 3.0 Kaag en Braassem 0.7 Gouda 4.6 Waddinxveen / Zuidplas 2.3 Krimpenerwaard 3.9 Waterweg 6.0 Schiedam 8.6 Midden-Schieland 3.0 Delfshaven 16.5 Centrum 14.3 Maas-Rotte 6.9 IJsselland 3.9 Charlois 11.4 Feijenoord 15.2 IJsselmonde 6.6 Haringvliet 2.8 Nissewaard 2.0 Oude Maas 3.8 Hoeksche Waard 1.0 Drechtsteden-Buiten 2.5 Drechtsteden-Binnen 6.4 Lek en Merwede 1.8 Walcheren 2.3 Zeeuws-Vlaanderen 2.9 Oosterscheldebekken 2.0 Bergen op Zoom 6.0 Roosendaal 7.8 Weerijs 4.3 Markdal 5.6 Dongemond 3.0 Tilburg-Centrum 11.9 Leijdal 2.4 Groene Beemden 3.2 Langstraat 2.8 ’s Hertogenbosch 5.8 Meierij 1.5 Maasland 2.8 Maas en Leijgraaf 1.2 Eindhoven-Zuid 5.3 Eindhoven-Noord 8.0 De Kempen Dommelstroom 1.5 Peelland 4.1 Venray / Gennep 3.8 Horst / Peel en Maas 1.4 Venlo / Beesel 7.7 Weert 2.5 Roermond 9.0 Echt 1.5 Brunssum / Landgraaf 3.6 Kerkrade 13.0 Heerlen 9.5 Heuvelland 3.1 Maastricht 8.6 Westelijke Mijnstreek 6.0

Opinions about quality of life more negative when experiencing drug-related nuisance

Nearly half (46 percent) of the inhabitants of the Netherlands aged 15 years and over who experience a lot of drug-related nuisance also indicate that the quality of life in their neighbourhood has deteriorated over the past twelve months. This share is four times higher than among residents who experience little or no nuisance (11.9 percent). The national average stands at 13.2 percent.

People who notice drug-related issues are also more likely to report other forms of nuisance, such as street harassment, drunk people on the streets and loitering youth. 24.2 percent of those experiencing a lot of drug-related nuisance say that this problem should be tackled first. This is 1.4 percent among people who experience little or no nuisance.