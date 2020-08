Tijdens hittegolf vooral meer sterfte in langdurige zorg

In week 33 (10 tot en met 16 augustus), toen er een hittegolf in Nederland was, overleden vooral meer mensen in de langdurige zorg (Wlz). De sterfte lag daar 37 procent hoger dan gemiddeld in de weken daarvoor, bij de rest van de bevolking 9 procent. Voor week 34 laten de eerste schattingen ook nog een verhoogde sterfte zien, maar minder dan in week 33. De toename van de sterfte hangt samen met de hoge temperatuur, de door het RIVM geregistreerde sterfte aan corona was laag. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Het aantal sterfgevallen onder gebruikers van Wlz-zorg lag met 1 307 ruim boven het gemiddelde van 951 overledenen in week 20 tot en met 32. Het zijn voornamelijk mensen die zorg krijgen in verpleeg- of verzorgingshuizen. In de rest van de bevolking was het verschil kleiner.

Overledenen per week, 2020* Gemiddelde week 20 tot en met 32 Week 33 Wlz-zorggebruikers 951 1307 Overige bevolking 1716 1865 *Voorlopige cijfers Download CSV

Vooral meer 80-plussers overleden

Tijdens de hittegolf zijn vooral meer 80-plussers overleden. In week 33 overleden 23 procent meer 80-plussers (343 mensen) dan gemiddeld in de weken ervoor. Het overgrote deel hiervan (290 mensen) ontving Wlz-zorg.

Onder 65- tot 80-jarigen lag de sterfte 11 procent hoger (94 mensen) en onder 50- tot 65-jarigen 23 procent hoger (65 mensen). Relatief gezien was ook hier de toename bij Wlz-zorggebruikers hoger dan onder de overige bevolking. Bij 50-minners was er geen verhoging van de sterfte in week 33.

Overledenen per week, 2020* Week 33 Gemiddelde week 20 t/m 32 Totaal 0 tot 50 jaar 105 102 50 tot 65 jaar 347 282 65 tot 80 jaar 917 823 80 jaar en ouder 1803 1460 Wlz-zorggebruikers 0 tot 50 jaar 10 7 50 tot 65 jaar 39 28 65 tot 80 jaar 209 157 80 jaar en ouder 1049 759 Overige bevolking 0 tot 50 jaar 95 95 50 tot 65 jaar 308 254 65 tot 80 jaar 708 666 80 jaar en ouder 754 702 *voorlopige cijfers Download CSV

Relatief gezien lag de sterfte onder 80-plussers (219 per 100 duizend inwoners in week 33) tijdens de hittegolf in 2020 iets hoger dan tijdens die in 2019 (212 per 100 duizend inwoners in week 30), maar lager dan de sterfte in week 30 tijdens de lange hittegolf van 2006 (284 per 100 duizend inwoners).

Minste verhoging in Zuid-Nederland

De verhoging van de sterfte tijdens de hittegolf (week 33) vond vooral plaats in West- (+25 procent) Noord- (+20 procent), en Oost-Nederland (+19 procent). In Zuid-Nederland was het verschil met eerdere weken minder groot (+7 procent). Dit deel van het land had tijdens de eerste negen weken van de corona-epidemie een hogere sterfte.

In alle landsdelen was de toename relatief gezien sterker onder Wlz-zorggebruikers dan onder de overige bevolking. In West-Nederland was de toename onder Wlz-zorggebruikers het grootst: hier overleden tijdens de hittegolf in week 33 de helft meer mensen dan gemiddeld in de afgelopen weken.

Overledenen per week, 2020* Week 33 Gemiddelde week 20 t/m 32 Totaal Noord 360 301 Oost 660 557 Zuid 650 605 West 1502 1204 Wlz-zorggebruikers Noord 148 102 Oost 252 204 Zuid 261 217 West 646 428 Overige bevolking Noord 212 199 Oost 408 353 Zuid 389 388 West 856 776 *voorlopige cijfers Download CSV

Ook in week 34 sterfte nog verhoogd

In week 34 (17 tot en met 23 augustus) overleden naar schatting 2 850 mensen. Dit is minder dan het aantal overledenen in week 33 (3 172), maar nog steeds meer dan in de weken voor de hittegolf. Voor week 33 zijn vanuit de GGD’s 26 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM en 21 voor week 34 (stand 25 augustus). De verhoogde sterfte tijdens de hittegolf is dus bijna volledig toe te schrijven aan de hogere temperaturen.

De hogere sterfte tijdens de hittegolf volgt op dertien weken van relatief lage sterfte. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie. In week 11 tot en met 19 van 2020 overledenen naar schatting bijna 9 duizend mensen meer dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest.