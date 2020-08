Krimp investeringen kleiner in juni

In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent kleiner dan in juni 2019, meldt het CBS. De krimp is een stuk kleiner dan in de twee voorgaande maanden. Vooral in personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens e.d. en vliegtuigen is minder geïnvesteerd. In gebouwen en infrastructuur is echter meer geïnvesteerd.