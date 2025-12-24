Beschikbaar inkomen huishoudens 3,5 procent hoger in derde kwartaal
|Jaar
|Kwartaal
|RBI (%-verandering t.o.v. een jaar eerder, voortschrijdend jaargemiddelde)
|2021
|4e kwartaal
|2,4
|2022
|1e kwartaal
|2,2
|2022
|2e kwartaal
|0,9
|2022
|3e kwartaal
|0,6
|2022
|4e kwartaal
|0,8
|2023
|1e kwartaal
|1,1
|2023
|2e kwartaal
|1,7
|2023
|3e kwartaal
|1,5
|2023
|4e kwartaal
|1,9
|2024
|1e kwartaal
|2,4
|2024
|2e kwartaal
|2,4
|2024
|3e kwartaal
|2,1
|2024
|4e kwartaal
|2,6
|2025
|1e kwartaal
|2,4
|2025
|2e kwartaal
|3,2
|2025
|3e kwartaal
|3,5
Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen
Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2024. De totale beloning van werknemers groeide met 6,6 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,7 procent, en de cao-lonen waren 4,6 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 1,3 procent hoger.
De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 4,7 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met 5,3 procent toenam . Huishoudens betaalden 5,1 procent meer belastingen en sociale premies.
Om tot het reëel beschikbaar inkomen te komen, wordt het netto beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor prijsstijgingen.
|Component
|2025 (mld euro)
|2024 (mld euro)
|Beloning van werknemers
|126,912
|119,042
|Sociale uitkeringen
|47,996
|45,86
|Gemengd inkomen
|25,693
|25,374
|Saldo inkomen uit vermogen en overige inkomensoverdrachten
|15,142
|15,121
|Exploitatieoverschot
|11,902
|12,124
|Belastingen en sociale premies
|-91,976
|-87,478
Hypotheekschuld neemt toe, schuldquote hoger
In het derde kwartaal van 2025 nam de woninghypotheekschuld toe met 12,7 miljard euro vergeleken met een kwartaal eerder. De hypotheekschuld loopt sterker op dan vorig jaar doordat de huizenprijzen in het derde kwartaal hoger lagen dan een jaar eerder en er meer woningen werden verkocht. De hypotheekschuld als percentage van het bbp was iets hoger dan in het vorige kwartaal, namelijk 79,3 procent in het derde kwartaal van 2025 ten opzichte van 79,2 procent een kwartaal eerder.
|Jaar
|Periode
|Hypotheekschuld (% bbp (voortschrijdend jaargemiddelde)) (% bbp (voortschrijdend jaargemiddelde))
|2000
|1e kwartaal
|75
|2000
|2e kwartaal
|75,8
|2000
|3e kwartaal
|76,9
|2000
|4e kwartaal
|77,3
|'01
|1e kwartaal
|77,4
|'01
|2e kwartaal
|77,9
|'01
|3e kwartaal
|78,6
|'01
|4e kwartaal
|79,3
|'02
|1e kwartaal
|79,8
|'02
|2e kwartaal
|80,9
|'02
|3e kwartaal
|81,9
|'02
|4e kwartaal
|83
|'03
|1e kwartaal
|83,9
|'03
|2e kwartaal
|85,4
|'03
|3e kwartaal
|87,6
|'03
|4e kwartaal
|88,8
|'04
|1e kwartaal
|89,7
|'04
|2e kwartaal
|90,6
|'04
|3e kwartaal
|91,8
|'04
|4e kwartaal
|92,2
|'05
|1e kwartaal
|92,8
|'05
|2e kwartaal
|93,3
|'05
|3e kwartaal
|94,5
|'05
|4e kwartaal
|95,1
|'06
|1e kwartaal
|95,3
|'06
|2e kwartaal
|95,6
|'06
|3e kwartaal
|95,6
|'06
|4e kwartaal
|96
|'07
|1e kwartaal
|96,5
|'07
|2e kwartaal
|96,6
|'07
|3e kwartaal
|97,1
|'07
|4e kwartaal
|97
|'08
|1e kwartaal
|96,7
|'08
|2e kwartaal
|96,9
|'08
|3e kwartaal
|96,9
|'08
|4e kwartaal
|97,7
|'09
|1e kwartaal
|99,1
|'09
|2e kwartaal
|101,2
|'09
|3e kwartaal
|103,2
|'09
|4e kwartaal
|106
|'10
|1e kwartaal
|106,9
|'10
|2e kwartaal
|107,3
|'10
|3e kwartaal
|107,2
|'10
|4e kwartaal
|106,9
|'11
|1e kwartaal
|106,5
|'11
|2e kwartaal
|106,5
|'11
|3e kwartaal
|106,5
|'11
|4e kwartaal
|106,6
|'12
|1e kwartaal
|106,6
|'12
|2e kwartaal
|106,8
|'12
|3e kwartaal
|107,2
|'12
|4e kwartaal
|107,1
|'13
|1e kwartaal
|106,4
|'13
|2e kwartaal
|105,8
|'13
|3e kwartaal
|105,8
|'13
|4e kwartaal
|104,4
|'14
|1e kwartaal
|103,8
|'14
|2e kwartaal
|103,5
|'14
|3e kwartaal
|103
|'14
|4e kwartaal
|102,6
|'15
|1e kwartaal
|102,4
|'15
|2e kwartaal
|101,6
|'15
|3e kwartaal
|100,9
|'15
|4e kwartaal
|100,7
|'16
|1e kwartaal
|100,3
|'16
|2e kwartaal
|100
|'16
|3e kwartaal
|100
|'16
|4e kwartaal
|99,4
|'17
|1e kwartaal
|98,7
|'17
|2e kwartaal
|98,1
|'17
|3e kwartaal
|97,5
|'17
|4e kwartaal
|96,8
|'18
|1e kwartaal
|95,9
|'18
|2e kwartaal
|95,3
|'18
|3e kwartaal
|94,6
|'18
|4e kwartaal
|94,1
|'19
|1e kwartaal
|93,1
|'19
|2e kwartaal
|92,3
|'19
|3e kwartaal
|91,4
|'19
|4e kwartaal
|90,6
|'20
|1e kwartaal
|90,5
|'20
|2e kwartaal
|92,7
|'20
|3e kwartaal
|93,5
|'20
|4e kwartaal
|94,3
|'21
|1e kwartaal
|95,1
|'21
|2e kwartaal
|92,9
|'21
|3e kwartaal
|91,9
|'21
|4e kwartaal
|90,5
|'22
|1e kwartaal
|88,8
|'22
|2e kwartaal
|87,7
|'22
|3e kwartaal
|86,2
|'22
|4e kwartaal
|84,2
|'23
|1e kwartaal
|83
|'23
|2e kwartaal
|82,1
|'23
|3e kwartaal
|81,6
|'23
|4e kwartaal
|81,1
|'24
|1e kwartaal
|80,4
|'24
|2e kwartaal
|80
|'24
|3e kwartaal
|79,7
|'24
|4e kwartaal
|79,1
|'25
|1e kwartaal
|79,1
|'25
|2e kwartaal
|79,2
|'25
|3e kwartaal
|79,3