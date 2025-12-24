Winst niet-financiële bedrijven hoger in derde kwartaal 2025

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2025 uit op 100,1 miljard euro. Dat is 3,3 miljard euro meer dan in het derde kwartaal van 2024. De toename komt vooral doordat de operationele winst hoger was dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

De geconsolideerde brutowinst voor belasting kan worden gesplitst in de operationele winst, de winsten van buitenlandse dochters en de overige winst.

De operationele winst (inclusief niet-productgebonden subsidies) kwam in het derde kwartaal van 2025 uit op 80,1 miljard euro. Dat is 4,8 miljard euro meer dan in het derde kwartaal van 2024. De winst van buitenlandse dochters was echter 1,2 miljard euro lager dan een jaar eerder. Ook was de overige winst negatiever dan een jaar eerder.

Download CSV Toon tabel Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 3e kwartaal Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro) Niet-productgebonden subsidies (mld euro) Winsten van buitenlandse dochters (mld euro) Overige winst (geconsolideerd) (mld euro) 2021 57,7 4,4 21,8 -0,8 2022 65,3 4,7 29,5 -2,3 2023 67,8 3,1 22 -0,5 2024 72,1 3,1 22,3 -0,8 2025 76,8 3,3 21,1 -1,1 Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 3e kwartaal Operationele winst exclusief niet-productgebonden subsidies (mld euro) Niet-productgebonden subsidies (mld euro) Winsten van buitenlandse dochters (mld euro) Overige winst (geconsolideerd) (mld euro) 2021 57,7 4,4 21,8 -0,8 2022 65,3 4,7 29,5 -2,3 2023 67,8 3,1 22 -0,5 2024 72,1 3,1 22,3 -0,8 2025 76,8 3,3 21,1 -1,1

Meer belasting en dividend, minder geïnvesteerd

Over de winst betalen bedrijven belasting, zoals de vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2025 betaalden de niet-financiële bedrijven 2,5 miljard euro meer belasting dan in het derde kwartaal van 2024.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De niet-financiële bedrijven hebben 4,6 miljard euro meer dividend uitgekeerd (geconsolideerd) dan in het derde kwartaal van 2024. De investeringen in vaste activa waren 0,5 miljard euro lager.

Winstquote vrijwel gelijk

De winstquote, de operationele winst als percentage van de toegevoegde waarde, was met 46,3 procent in het derde kwartaal van 2025 vrijwel hetzelfde als in hetzelfde kwartaal van 2024 (46,2 procent). De operationele winst en de toegevoegde waarde (het verschil tussen productie en verbruik van energie, materialen en diensten) groeiden vrijwel even sterk.