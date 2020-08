Ondernemers minder pessimistisch in derde kwartaal 2020

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen tot -19,3, tegen -37,2 in het vorige kwartaal. In de detailhandel zijn ondernemers overwegend positief gestemd, terwijl horecaondernemers nog altijd erg pessimistisch zijn over hun situatie. Ook in de bedrijfsresultaten van het afgelopen halfjaar zijn grote verschillen te zien tussen de bedrijfstakken. Ruim driekwart van de horecabedrijven meldt een verlies. Daarnaast geeft 43 procent van de niet-financiële bedrijven aan investeringen uit te stellen, stil te zetten of zelfs te schrappen als gevolg van de coronacrisis. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in juli 2020.

Het ondernemersvertrouwen is de stemmingsindicator van niet-financiële bedrijven met minimaal 5 werkzame personen. Het vertrouwen bereikte in het tweede kwartaal van 2020 door de coronacrisis het dieptepunt sinds de start van de meting eind 2008. In het derde kwartaal is het vertrouwen hersteld tot een niveau van -19,3, maar is nog altijd historisch laag. Wel is de toename van 17,9 de grootste ooit gemeten.

Toon tabel Ondernemersvertrouwen Verberg tabel Ondernemersvertrouwen Ondernemersvertrouwen Jaar Kwartaal Ondernemersvertrouwen 2008 4e kwartaal -7,0 2009 1e kwartaal -24,3 2009 2e kwartaal -29,7 2009 3e kwartaal -23,5 2009 4e kwartaal -13,5 2010 1e kwartaal -7,1 2010 2e kwartaal 0,5 2010 3e kwartaal 3,4 2010 4e kwartaal 6,1 2011 1e kwartaal 7,2 2011 2e kwartaal 10,1 2011 3e kwartaal 3,2 2011 4e kwartaal -4,4 2012 1e kwartaal -6,3 2012 2e kwartaal -6,8 2012 3e kwartaal -8,6 2012 4e kwartaal -9,2 2013 1e kwartaal -10,7 2013 2e kwartaal -11,7 2013 3e kwartaal -8,7 2013 4e kwartaal -2,7 2014 1e kwartaal 1,6 2014 2e kwartaal 4,7 2014 3e kwartaal 2,9 2014 4e kwartaal 4,9 2015 1e kwartaal 5,6 2015 2e kwartaal 5,4 2015 3e kwartaal 8,7 2015 4e kwartaal 7,4 2016 1e kwartaal 9,3 2016 2e kwartaal 8,8 2016 3e kwartaal 7,9 2016 4e kwartaal 9,2 2017 1e kwartaal 14,7 2017 2e kwartaal 15,5 2017 3e kwartaal 15,9 2017 4e kwartaal 13,4 2018 1e kwartaal 18,1 2018 2e kwartaal 14,2 2018 3e kwartaal 15,0 2018 4e kwartaal 13,4 2019 1e kwartaal 10,6 2019 2e kwartaal 12,0 2019 3e kwartaal 10,6 2019 4e kwartaal 6,6 2020 1e kwartaal 6,4 2020 2e kwartaal -37,2 2020 3e kwartaal -19,3 Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW Download CSV

Pessimisme blijft, maar neemt af

In elke bedrijfstak is het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het vorige kwartaal toegenomen. Op de detailhandel na blijft het sentiment echter nog steeds negatief. Het vertrouwen is het sterkst toegenomen bij de autohandel en –reparatie, en wel met 38 punten. Sterk verbeterde omzetverwachtingen liggen hieraan ten grondslag. Ook in de horeca is de stemmingsindicator sterk verbeterd (+32) , maar zijn ondernemers nog altijd het meest negatief. Per saldo noteerde 90 procent van de ondernemers in deze bedrijfstak een omzetdaling in het tweede kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder.

Een positieve uitzondering is de detailhandel, waar het vertrouwenscijfer op +4,5 uitkomt. Dit is de enige bedrijfstak waar de positief gestemde ondernemer de overhand heeft. De grootste bijdrage hieraan levert de omzetverwachting. Per saldo verwacht 16,1 procent van de ondernemers in de detailhandel een omzetstijging.

Toon tabel Ondernemersvertrouwen bedrijfstakken Verberg tabel Ondernemersvertrouwen bedrijfstakken Ondernemersvertrouwen bedrijfstakken Bedrijfstak 2020 3e kwartaal 2020 2e kwartaal Niet-financieel bedrijfsleven -19,3 -37,2 Detailhandel (niet in auto's) 4,5 -12,8 Bouwnijverheid -4 -10,6 Verhuur en handel van onroerend goed -8,4 -20,2 Industrie -8,7 -28,7 Autohandel en -reparatie -9 -46,9 Groothandel en handelsbemiddeling -19 -34 Informatie en communicatie -20,5 -22,1 Vervoer en opslag -21,7 -50,1 Delfstoffenwinning -24,5 -42 Zakelijke dienstverlening -25,3 -40,3 Horeca -52,4 -84,3 Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW Download CSV

Rode cijfers voor ondernemers in horeca en sector cultuur, sport en recreatie

Bijna de helft van de ondernemers heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met winst. 27 procent van de ondernemers noteert een negatief bedrijfsresultaat en 18 procent geeft aan geen noemenswaardige winst of verlies gemaakt te hebben. Ruim 41 procent van de bedrijven met 5 tot 20 werkzame personen geeft aan winst gemaakt te hebben. Bij grotere bedrijven ligt dit percentage hoger.

In de horeca en de sector cultuur, sport en recreatie zijn veel ondernemers door de coronacrisis in de rode cijfers beland. Door de maatregelen tegen het coronavirus viel een groot deel van de omzet bij deze bedrijven weg. Van de ondernemers in de cultuur, sport en recreatie noteerde slechts 4 procent een positief bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar en zag 78 procent de cijfers in het rood lopen. In de horeca schreef 7 procent van de ondernemers zwarte cijfers en leed 77 procent verlies. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van tijdelijke financiële regelingen van de overheid om de pijn te verzachten.



In de bouw zijn de meeste bedrijven winstgevend geweest in het eerste halfjaar. Door de lange doorlooptijden in de bouw kan deze sector pas later in de conjunctuurcyclus te maken krijgen met de effecten van een crisis.

Toon tabel Bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2020 Verberg tabel Bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2020 Bedrijfsresultaat eerste halfjaar 2020 Bedrijfstak Positief (% bedrijven) Geen noemenswaardige winst of verlies (% bedrijven) Negatief (% bedrijven) Weet niet (% bedrijven) Niet-financieel bedrijfsleven 47,9 17,5 26,5 8,0 Bouwnijverheid 62,0 25,2 9,9 2,9 Verhuur en handel van onroerend goed 57,9 31,6 4,5 5,9 Informatie en communicatie 55,2 25,3 13,1 6,4 Landbouw, bosbouw en visserij 54,1 21,6 17,4 7,0 Handel 52,7 14,6 23,8 8,9 Industrie 51,7 16,8 23,1 8,3 Specialistische zakelijke diensten 51,5 17,9 21,0 9,6 Verhuur en overige zakelijke diensten 40,2 19,0 26,0 14,8 Vervoer en opslag 39,2 14,0 38,8 8,0 Overige dienstverlening 34,5 13,9 43,2 8,4 Delfstoffenwinning 30,4 10,2 56,6 2,8 Horeca 9,4 8,2 77,2 5,2 Cultuur, sport en recreatie 4,3 8,4 77,5 9,8 Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW Download CSV

Coronacrisis zorgt bij veel bedrijven voor vertraging investeringen

De coronacrisis heeft grote invloed op de investeringen bij een deel van de bedrijven. Ruim 43 procent van de ondernemers geeft aan dat geplande investeringen langzamer doorgevoerd of gestart zijn, stil liggen of geheel geschrapt zijn. Ook is er een groep ondernemers (11 procent) die investeringen sneller doorvoeren, eerder starten of die ongepland zijn gaan investeren. 46 procent van de ondernemers meldt geen effect van de coronacrisis op de investeringen, of had überhaupt geen investeringen gepland.

Toon tabel Invloed van corona op geplande investeringen bedrijven Verberg tabel Invloed van corona op geplande investeringen bedrijven Invloed van corona op geplande investeringen bedrijven Investeringen Niet-financieel bedrijfsleven (% bedrijven) Geheel geschrapt 6,4 Begonnen maar liggen stil 3,4 Langzamer doorgevoerd of later gestart 33,6 Geen effect van corona 32,0 Sneller doorgevoerd of zijn eerder gestart 2,5 Dit jaar sowieso geen investeringen gepland 13,7 Corona zorgde voor ongeplande investeringen 8,4 Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW Download CSV

Dit is een gezamenlijke publicatie van: