Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten

In 2018 kwamen 191 duizend immigranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Voor de 110 duizend immigranten uit EU- of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) was werk het belangrijkste migratiemotief. De 81 duizend immigranten die van buiten de EU/EFTA kwamen hadden gezinshereniging of -vorming als voornaamste reden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over migratiemotieven.

Na de EU-uitbreidingen van 2004 en 2007 werd arbeidsmigratie een steeds belangrijker motief voor EU- en EFTA-burgers. Sinds 2013 is werk belangrijker dan gezin als migratiemotief voor deze groep. Bijna 40 procent kwam in 2018 naar Nederland om te werken.

Afgeleid migratiedoel EU-/EFTA-burgers Jaar Arbeid (1 000 immigranten) Gezin (1 000 immigranten) Studie (1 000 immigranten) Overig en onbekend (1 000 immigranten) 1999 7,72 8,61 1,21 3,96 2000 8,60 9,04 1,24 4,31 2001 8,21 9,32 1,44 4,49 2002 7,10 8,84 1,55 4,64 2003 5,61 7,94 1,98 4,55 2004 6,47 10,41 3,17 6,46 2005 6,99 10,07 3,67 7,05 2006 8,84 11,57 4,28 7,27 2007 13,27 15,74 5,49 10,30 2008 17,95 18,42 7,61 13,08 2009 15,55 17,73 8,61 13,62 2010 17,35 18,46 10,75 14,42 2011 19,74 20,28 12,50 16,44 2012 19,60 20,89 13,67 16,56 2013 22,20 21,98 10,88 18,07 2014 29,05 23,39 9,52 19,70 2015 29,52 23,47 10,12 19,17 2016 32,02 24,71 11,23 20,71 2017 37,83 25,84 12,08 23,89 2018 39,98 24,36 14,80 30,69

Alle EU-/EFTA-burgers kunnen volgens de Europese wetgeving zonder tewerkstellingsvergunning in een EU-land aan het werk. Voor Polen en de andere landen die in 2004 lid werden van de EU geldt dat vanaf 2007, voor Bulgarije en Roemenië vanaf 2014.

Voor mensen van buiten de EU/EFTA wordt het motief om naar Nederland te komen meer beïnvloed door beleidsmaatregelen en de politieke situatie elders in de wereld. De afgelopen twintig jaar was gezinshereniging en -vorming een grote drijfveer om naar Nederland te komen, samen met asielmigratie (1999-2002 en meer recent vanaf 2014). Tegelijkertijd liep het aantal arbeids- en studiemigranten geleidelijk op. In 2018 kwam een derde van de migranten van buiten EU/EFTA in het kader van gezinshereniging of -vorming naar Nederland, iets meer dan 20 procent kwam naar Nederland om te werken, nog eens ruim 20 procent om te studeren en iets meer dan 15 procent was asielmigrant.



Zowel arbeidsmigranten als asielmigranten kunnen gezinsleden laten overkomen (partner en/of kinderen) in het kader van gezinshereniging. Gezinsleden van asielmigranten die gebruikmaken van de nareisregeling krijgen een asielvergunning en vallen onder de asielmigranten.

Migratiemotief niet-EU-/EFTA-burgers Jaar Arbeid: kennismigrant (1 000 immigranten) Arbeid: overig (1 000 immigranten) Gezin: gezinsvorming (1 000 immigranten) Gezin: gezinshereniging (1 000 immigranten) Asiel (1 000 immigranten) Studie (1 000 immigranten) Overig (1 000 immigranten) 1999 4,89 12,43 11,05 20,95 3,96 2,39 2000 5,40 13,25 12,06 29,45 4,61 3,35 2001 6,03 1,62 25,52 27,11 6,16 4,14 2002 5,36 1,25 27,73 19,25 7,80 3,55 2003 5,72 1,33 27,25 8,24 7,28 3,84 2004 0,04 4,02 2,67 17,70 2,56 6,23 5,51 2005 1,30 3,66 8,20 10,11 3,26 6,46 3,19 2006 2,92 3,55 5,27 10,84 3,33 7,53 2,82 2007 4,04 3,35 5,00 8,52 4,87 7,42 3,18 2008 5,50 3,87 6,66 10,50 8,10 8,18 4,28 2009 4,07 3,65 7,37 11,62 9,39 8,60 5,20 2010 4,54 3,64 7,18 11,64 7,93 9,11 4,98 2011 5,09 4,56 7,50 10,92 6,81 9,75 4,60 2012 4,97 3,92 5,78 9,16 5,99 9,77 5,27 2013 5,41 3,72 5,80 10,24 9,48 10,56 3,92 2014 6,01 3,58 6,45 10,86 17,10 11,02 2,75 2015 7,05 4,12 5,67 11,74 32,35 13,37 2,89 2016 8,14 4,45 6,71 13,59 43,08 14,56 2,94 2017 9,73 5,29 6,99 17,56 24,41 16,38 3,82 2018 11,83 6,03 8,08 19,10 12,86 17,79 5,57

Drie kwart van de arbeidsmigranten binnen tien jaar vertrokken uit Nederland

Niet alle immigranten vestigen zich voor langere tijd in Nederland. Dit is mede afhankelijk van de reden waarom een immigrant naar Nederland komt. Arbeids- en studiemigranten komen doorgaans voor kortere tijd, terwijl gezins- en asielmigranten meestal langere tijd blijven.

Van de EU-/EFTA-immigranten die in 1999 en 2009 naar Nederland kwamen om te werken was bijna drie kwart tien jaar later weer vertrokken. Van de studiemigranten uit de EU/EFT A die zich in 2009 in Nederland vestigden woonden 4 op de 5 i n 2019 niet meer in Nederland.

Immigranten uit EU-/EFTA-landen binnen 10 jaar vertrokken, naar jaar van immigratie Type migrant 2009 (% binnen 10 jaar vertrokken) 1999 (% binnen 10 jaar vertrokken) Totaal 70,4 72,1 Studie 80,3 69,8 Arbeid 72,2 74,6 Gezin 55,4 64,1

Bijna 40 procent asielmigranten binnen 10 j aar vertrokken

Van de asielmigranten die in 2009 naar Nederland kwamen was bijna 40 procent binnen tien jaar vertrokken. Ze zijn teruggekeerd naar het land van herkomst of doorgereisd naar een ander land.



Voor arbeidsmigranten van buiten de EU-/EFTA-landen geldt vrijwel hetzelfde patroon als bij EU-/EFTA-arbeidsmigranten. Iets meer dan drie kwart van degenen die in 2009 naar Nederland kwamen was binnen tien jaar weer vertrokken.