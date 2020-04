Koopwoningen 7 procent duurder in maart

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent duurder dan in maart 2019. Deze prijsstijging is wat hoger dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

Prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2016 april 4,2 2016 mei 4,3 2016 juni 4,6 2016 juli 4,9 2016 augustus 6 2016 september 5,9 2016 oktober 5,6 2016 november 6 2016 december 6,7 2017 januari 6,4 2017 februari 6,7 2017 maart 7,3 2017 april 7,4 2017 mei 7,8 2017 juni 8 2017 juli 7,6 2017 augustus 7,8 2017 september 7,3 2017 oktober 8,2 2017 november 8,2 2017 december 8,2 2018 januari 8,8 2018 februari 9,5 2018 maart 8,6 2018 april 8,8 2018 mei 8,9 2018 juni 8,9 2018 juli 9 2018 augustus 9,3 2018 september 9,3 2018 oktober 9 2018 november 9,5 2018 december 8,4 2019 januari 8,7 2019 februari 7,5 2019 maart 7,7 2019 april 7,7 2019 mei 7,2 2019 juni 6,9 2019 juli 7 2019 augustus 5,7 2019 september 6,1 2019 oktober 6,3 2019 november 5,8 2019 december 6,5 2020 januari 6,3 2020 februari 6,6 2020 maart 7,0

Stijgende trend prijzen koopwoningen

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In maart 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in maart 45,6 procent hoger.

Prijsindex bestaande koopwoningen jaar maand (2015=100) (2015=100) 2016 april 103,2 2016 mei 103,7 2016 juni 104,3 2016 juli 105,5 2016 augustus 106,4 2016 september 107,2 2016 oktober 107 2016 november 107,5 2016 december 107,9 2017 januari 108,9 2017 februari 109,3 2017 maart 110,5 2017 april 110,9 2017 mei 111,7 2017 juni 112,5 2017 juli 113,5 2017 augustus 114,6 2017 september 115 2017 oktober 115,8 2017 november 116,4 2017 december 116,8 2018 januari 118,6 2018 februari 119,7 2018 maart 120,1 2018 april 120,6 2018 mei 121,7 2018 juni 122,5 2018 juli 123,7 2018 augustus 125,4 2018 september 125,7 2018 oktober 126,2 2018 november 127,4 2018 december 126,6 2019 januari 128,8 2019 februari 128,7 2019 maart 129,2 2019 april 129,8 2019 mei 130,4 2019 juni 130,9 2019 juli 132,4 2019 augustus 132,5 2019 september 133,4 2019 oktober 134,1 2019 november 134,8 2019 december 134,8 2020 januari 136,9 2020 februari 137,2 2020 maart 138,3

Meer woningtransacties in maart

Het Kadaster maakte bekend dat het in maart 18 627 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn 51 579 woningen van eigenaar gewisseld, bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.

Vandaag publiceert het CBS ook prijsinformatie naar regio en woningtype.

De NVM publiceerde twee weken geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM- makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.

In de cijfers over de verslagmaand maart zijn gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar.