Afstand tot huisarts licht toegenomen sinds 2008

In 2022 moesten Nederlanders iets verder reizen om bij de huisarts te komen dan in 2008. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk was 1,1 kilometer, terwijl dat in 2008 0,9 kilometer was. De afstand tot buitenpoliklinieken van ziekenhuizen is juist wat afgenomen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Download CSV Toon tabel Gemiddelde afstand tot zorgvoorzieningen Voorziening 2022 (km) 2008 (km) Ziekenhuis (excl. buitenpoli's) 7,3 6,4 Ziekenhuis (incl. buitenpoli's) 4,9 5,2 Huisartsenpost 6,9 6 Apotheek 1,3 1,2 Huisartsenpraktijk 1,1 0,9 Gemiddelde afstand tot zorgvoorzieningen Voorziening 2022 (km) 2008 (km) Ziekenhuis (excl. buitenpoli's) 7,3 6,4 Ziekenhuis (incl. buitenpoli's) 4,9 5,2 Huisartsenpost 6,9 6 Apotheek 1,3 1,2 Huisartsenpraktijk 1,1 0,9

De afstand (over de autoweg) tot de huisarts verschilt sterk per gemeente. In 2022 was de afstand tot de huisarts met 2,8 kilometer het grootst op Texel, gevolgd door Hulst en Midden-Drenthe (beide 2,6 kilometer). Mensen op Schiermonnikoog hoefden het minst ver te reizen (0,4 kilometer). De voorzieningen op dit eiland zijn bijna allemaal dichtbij door de compacte bebouwing. In 41 procent van de gemeenten lag de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk op maximaal 1 kilometer afstand.



Over het algemeen hoeven mensen die in het westen of midden van het land wonen, minder ver naar zorgvoorzieningen te reizen dan mensen die elders in Nederland wonen. Mensen die aan de landgrenzen wonen, kunnen in principe ook gebruikmaken van voorzieningen in België of Duitsland. Maar in dit onderzoek zijn buitenlandse voorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Zoek Regio

Download CSV Toon tabel Gemiddelde afstand tot huisartsenpraktijk, 2022 Gemeentenaam Afstand tot huisarts ( km) Schiermonnikoog 0,4 Delft 0,6 Haarlem 0,6 Amsterdam 0,6 Leiden 0,6 Vlieland 0,6 Leidschendam-Voorburg 0,7 Weesp 0,7 Maastricht 0,7 Gouda 0,7 Beverwijk 0,7 Hendrik-Ido-Ambacht 0,7 's-Gravenhage (gemeente) 0,7 Zwijndrecht 0,7 Rotterdam 0,7 Teylingen 0,7 Utrecht (gemeente) 0,7 Helmond 0,7 Velsen 0,7 Heemskerk 0,7 Voorschoten 0,7 Landgraaf 0,7 Wijk bij Duurstede 0,7 Urk 0,7 Enkhuizen 0,8 Vlissingen 0,8 Leusden 0,8 Katwijk 0,8 Schiedam 0,8 Kerkrade 0,8 Nieuwegein 0,8 Eindhoven 0,8 Oegstgeest 0,8 Zutphen 0,8 Hilversum 0,8 Nissewaard 0,8 Hoorn 0,8 Rijswijk (ZH.) 0,8 Waalre 0,8 Tilburg 0,8 Capelle aan den IJssel 0,8 Heerlen 0,8 Lisse 0,8 Vlaardingen 0,8 Castricum 0,8 Breda 0,8 Landsmeer 0,8 Sittard-Geleen 0,8 Gooise Meren 0,8 IJsselstein 0,8 Heemstede 0,8 Bunnik 0,8 Diemen 0,8 Zoeterwoude 0,8 Soest 0,8 Loon op Zand 0,8 Waddinxveen 0,8 Stein (L.) 0,8 Zandvoort 0,8 Hillegom 0,9 Baarn 0,9 Culemborg 0,9 Gorinchem 0,9 Harderwijk 0,9 Purmerend 0,9 Weert 0,9 Amstelveen 0,9 Nijmegen 0,9 Zoetermeer 0,9 Dordrecht 0,9 Veldhoven 0,9 Midden-Delfland 0,9 Zaanstad 0,9 Enschede 0,9 Groningen (gemeente) 0,9 Lansingerland 0,9 Westland 0,9 Bergen op Zoom 0,9 Amersfoort 0,9 Hengelo (O.) 0,9 Roosendaal 0,9 Alphen aan den Rijn 0,9 Apeldoorn 0,9 Goirle 0,9 Bloemendaal 0,9 Aalsmeer 0,9 Pijnacker-Nootdorp 0,9 Westervoort 0,9 Huizen 0,9 Albrandswaard 0,9 Noordwijk 0,9 Uitgeest 0,9 Meerssen 0,9 Kapelle 0,9 Papendrecht 0,9 Simpelveld 0,9 Beekdaelen 0,9 Roerdalen 0,9 Alblasserdam 0,9 Beuningen 0,9 Doesburg 1,0 Beesel 1,0 Ridderkerk 1,0 Wageningen 1,0 Brunssum 1,0 Middelburg (Z.) 1,0 Oldenzaal 1,0 Veenendaal 1,0 Sliedrecht 1,0 Laren (NH.) 1,0 Geldrop-Mierlo 1,0 Roermond 1,0 Arnhem 1,0 's-Hertogenbosch 1,0 Zeist 1,0 Dijk en Waard 1,0 Zuidplas 1,0 Venlo 1,0 Haarlemmermeer 1,0 Alkmaar 1,0 Den Helder 1,0 Stede Broec 1,0 Ouder-Amstel 1,0 Zwolle 1,0 Almere 1,0 De Bilt 1,0 Woensdrecht 1,0 Oostzaan 1,0 Voerendaal 1,0 Twenterand 1,0 Beek (L.) 1,0 Lingewaard 1,0 Montfoort 1,0 Woudenberg 1,0 Renkum 1,0 Overbetuwe 1,0 Valkenswaard 1,0 Mook en Middelaar 1,0 Best 1,0 Gilze en Rijen 1,0 Scherpenzeel 1,0 Berg en Dal 1,0 Zwartewaterland 1,0 Hellevoetsluis 1,1 Leiderdorp 1,1 Etten-Leur 1,1 Oosterhout 1,1 Bodegraven-Reeuwijk 1,1 Waalwijk 1,1 Doetinchem 1,1 Heiloo 1,1 Halderberge 1,1 Woerden 1,1 Almelo 1,1 Smallingerland 1,1 Meppel 1,1 Heusden 1,1 Deventer 1,1 Utrechtse Heuvelrug 1,1 Maasgouw 1,1 Duiven 1,1 Blaricum 1,1 Wormerland 1,1 Vught 1,1 Laarbeek 1,1 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1,1 Schagen 1,1 Eijsden-Margraten 1,1 Westvoorne 1,1 Waterland 1,1 Nieuwkoop 1,1 Neder-Betuwe 1,1 Hoeksche Waard 1,1 Altena 1,1 Elburg 1,1 Dantumadiel 1,1 Wassenaar 1,2 Veendam 1,2 Boxtel 1,2 Assen 1,2 Nijkerk 1,2 Lelystad 1,2 Rozendaal 1,2 De Ronde Venen 1,2 Ede 1,2 Oss 1,2 Maashorst 1,2 Eemnes 1,2 Zaltbommel 1,2 Vijfheerenlanden 1,2 Borne 1,2 Rhenen 1,2 Brummen 1,2 Montferland 1,2 Renswoude 1,2 Hattem 1,2 Kaag en Braassem 1,2 Maasdriel 1,2 Losser 1,2 Pekela 1,2 Goeree-Overflakkee 1,2 Oudewater 1,2 Drimmelen 1,2 Opmeer 1,2 Bergeijk 1,2 Reimerswaal 1,2 Harlingen 1,3 Rheden 1,3 Druten 1,3 Rucphen 1,3 Barendrecht 1,3 Edam-Volendam 1,3 Deurne 1,3 Barneveld 1,3 Goes 1,3 Epe 1,3 Krimpenerwaard 1,3 Wierden 1,3 Heumen 1,3 Molenlanden 1,3 Valkenburg aan de Geul 1,3 Koggenland 1,3 Wijdemeren 1,3 Stichtse Vecht 1,3 Gennep 1,3 Hilvarenbeek 1,3 Wijchen 1,3 Hellendoorn 1,3 Asten 1,3 Moerdijk 1,3 Medemblik 1,3 Nunspeet 1,3 Bladel 1,3 Bunschoten 1,4 Maassluis 1,4 Oisterwijk 1,4 Heerde 1,4 Rijssen-Holten 1,4 Cranendonck 1,4 Steenbergen 1,4 Zevenaar 1,4 Leeuwarden 1,4 Bergen (NH.) 1,4 Bernheze 1,4 Sint-Michielsgestel 1,4 Leudal 1,4 Son en Breugel 1,4 Veere 1,4 Meierijstad 1,4 West Maas en Waal 1,4 Opsterland 1,4 Oude IJsselstreek 1,4 Reusel-De Mierden 1,4 Het Hogeland 1,4 Ooststellingwerf 1,4 Terschelling 1,4 Krimpen aan den IJssel 1,5 Uithoorn 1,5 Haaksbergen 1,5 Kampen 1,5 Gemert-Bakel 1,5 Hoogeveen 1,5 Peel en Maas 1,5 Horst aan de Maas 1,5 Terneuzen 1,5 Dongen 1,5 Emmen 1,5 Voorst 1,5 West Betuwe 1,5 Land van Cuijk 1,5 Midden-Groningen 1,5 Oost Gelre 1,5 Oirschot 1,5 Someren 1,5 Waadhoeke 1,5 Aalten 1,5 Vaals 1,5 Winterswijk 1,6 Echt-Susteren 1,6 Raalte 1,6 Lochem 1,6 Dronten 1,6 Berkelland 1,6 Hardenberg 1,6 Heeze-Leende 1,6 Oldambt 1,6 Drechterland 1,6 Tynaarlo 1,6 Oldebroek 1,6 Alphen-Chaam 1,6 Achtkarspelen 1,6 Westerkwartier 1,6 Putten 1,7 Brielle 1,7 Tiel 1,7 Venray 1,7 Heerenveen 1,7 Ermelo 1,7 Stadskanaal 1,7 Boekel 1,7 Geertruidenberg 1,7 Tholen 1,7 Lopik 1,7 Hof van Twente 1,7 Olst-Wijhe 1,7 Noordenveld 1,7 Tytsjerksteradiel 1,7 Zeewolde 1,8 Eemsdelta 1,8 Buren 1,8 Borsele 1,8 Eersel 1,8 Gulpen-Wittem 1,8 Houten 1,9 Hardinxveld-Giessendam 1,9 Steenwijkerland 1,9 Bronckhorst 1,9 Schouwen-Duiveland 1,9 Staphorst 1,9 Hollands Kroon 1,9 Noord-Beveland 1,9 Westerwolde 1,9 De Fryske Marren 2,0 Coevorden 2,0 De Wolden 2,0 S�dwest-Frysl�n 2,0 Borger-Odoorn 2,0 Tubbergen 2,0 Weststellingwerf 2,0 Noardeast-Frysl�n 2,0 Dinkelland 2,1 Dalfsen 2,1 Nederweert 2,2 Westerveld 2,2 Ameland 2,2 Ommen 2,3 Noordoostpolder 2,3 Sluis 2,3 Zundert 2,3 Bergen (L.) 2,3 Aa en Hunze 2,4 Baarle-Nassau 2,5 Hulst 2,6 Midden-Drenthe 2,6 Texel 2,8 Gemiddelde afstand tot huisartsenpraktijk, 2022 Gemeentenaam Afstand tot huisarts ( km) Schiermonnikoog 0,4 Delft 0,6 Haarlem 0,6 Amsterdam 0,6 Leiden 0,6 Vlieland 0,6 Leidschendam-Voorburg 0,7 Weesp 0,7 Maastricht 0,7 Gouda 0,7 Beverwijk 0,7 Hendrik-Ido-Ambacht 0,7 's-Gravenhage (gemeente) 0,7 Zwijndrecht 0,7 Rotterdam 0,7 Teylingen 0,7 Utrecht (gemeente) 0,7 Helmond 0,7 Velsen 0,7 Heemskerk 0,7 Voorschoten 0,7 Landgraaf 0,7 Wijk bij Duurstede 0,7 Urk 0,7 Enkhuizen 0,8 Vlissingen 0,8 Leusden 0,8 Katwijk 0,8 Schiedam 0,8 Kerkrade 0,8 Nieuwegein 0,8 Eindhoven 0,8 Oegstgeest 0,8 Zutphen 0,8 Hilversum 0,8 Nissewaard 0,8 Hoorn 0,8 Rijswijk (ZH.) 0,8 Waalre 0,8 Tilburg 0,8 Capelle aan den IJssel 0,8 Heerlen 0,8 Lisse 0,8 Vlaardingen 0,8 Castricum 0,8 Breda 0,8 Landsmeer 0,8 Sittard-Geleen 0,8 Gooise Meren 0,8 IJsselstein 0,8 Heemstede 0,8 Bunnik 0,8 Diemen 0,8 Zoeterwoude 0,8 Soest 0,8 Loon op Zand 0,8 Waddinxveen 0,8 Stein (L.) 0,8 Zandvoort 0,8 Hillegom 0,9 Baarn 0,9 Culemborg 0,9 Gorinchem 0,9 Harderwijk 0,9 Purmerend 0,9 Weert 0,9 Amstelveen 0,9 Nijmegen 0,9 Zoetermeer 0,9 Dordrecht 0,9 Veldhoven 0,9 Midden-Delfland 0,9 Zaanstad 0,9 Enschede 0,9 Groningen (gemeente) 0,9 Lansingerland 0,9 Westland 0,9 Bergen op Zoom 0,9 Amersfoort 0,9 Hengelo (O.) 0,9 Roosendaal 0,9 Alphen aan den Rijn 0,9 Apeldoorn 0,9 Goirle 0,9 Bloemendaal 0,9 Aalsmeer 0,9 Pijnacker-Nootdorp 0,9 Westervoort 0,9 Huizen 0,9 Albrandswaard 0,9 Noordwijk 0,9 Uitgeest 0,9 Meerssen 0,9 Kapelle 0,9 Papendrecht 0,9 Simpelveld 0,9 Beekdaelen 0,9 Roerdalen 0,9 Alblasserdam 0,9 Beuningen 0,9 Doesburg 1,0 Beesel 1,0 Ridderkerk 1,0 Wageningen 1,0 Brunssum 1,0 Middelburg (Z.) 1,0 Oldenzaal 1,0 Veenendaal 1,0 Sliedrecht 1,0 Laren (NH.) 1,0 Geldrop-Mierlo 1,0 Roermond 1,0 Arnhem 1,0 's-Hertogenbosch 1,0 Zeist 1,0 Dijk en Waard 1,0 Zuidplas 1,0 Venlo 1,0 Haarlemmermeer 1,0 Alkmaar 1,0 Den Helder 1,0 Stede Broec 1,0 Ouder-Amstel 1,0 Zwolle 1,0 Almere 1,0 De Bilt 1,0 Woensdrecht 1,0 Oostzaan 1,0 Voerendaal 1,0 Twenterand 1,0 Beek (L.) 1,0 Lingewaard 1,0 Montfoort 1,0 Woudenberg 1,0 Renkum 1,0 Overbetuwe 1,0 Valkenswaard 1,0 Mook en Middelaar 1,0 Best 1,0 Gilze en Rijen 1,0 Scherpenzeel 1,0 Berg en Dal 1,0 Zwartewaterland 1,0 Hellevoetsluis 1,1 Leiderdorp 1,1 Etten-Leur 1,1 Oosterhout 1,1 Bodegraven-Reeuwijk 1,1 Waalwijk 1,1 Doetinchem 1,1 Heiloo 1,1 Halderberge 1,1 Woerden 1,1 Almelo 1,1 Smallingerland 1,1 Meppel 1,1 Heusden 1,1 Deventer 1,1 Utrechtse Heuvelrug 1,1 Maasgouw 1,1 Duiven 1,1 Blaricum 1,1 Wormerland 1,1 Vught 1,1 Laarbeek 1,1 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1,1 Schagen 1,1 Eijsden-Margraten 1,1 Westvoorne 1,1 Waterland 1,1 Nieuwkoop 1,1 Neder-Betuwe 1,1 Hoeksche Waard 1,1 Altena 1,1 Elburg 1,1 Dantumadiel 1,1 Wassenaar 1,2 Veendam 1,2 Boxtel 1,2 Assen 1,2 Nijkerk 1,2 Lelystad 1,2 Rozendaal 1,2 De Ronde Venen 1,2 Ede 1,2 Oss 1,2 Maashorst 1,2 Eemnes 1,2 Zaltbommel 1,2 Vijfheerenlanden 1,2 Borne 1,2 Rhenen 1,2 Brummen 1,2 Montferland 1,2 Renswoude 1,2 Hattem 1,2 Kaag en Braassem 1,2 Maasdriel 1,2 Losser 1,2 Pekela 1,2 Goeree-Overflakkee 1,2 Oudewater 1,2 Drimmelen 1,2 Opmeer 1,2 Bergeijk 1,2 Reimerswaal 1,2 Harlingen 1,3 Rheden 1,3 Druten 1,3 Rucphen 1,3 Barendrecht 1,3 Edam-Volendam 1,3 Deurne 1,3 Barneveld 1,3 Goes 1,3 Epe 1,3 Krimpenerwaard 1,3 Wierden 1,3 Heumen 1,3 Molenlanden 1,3 Valkenburg aan de Geul 1,3 Koggenland 1,3 Wijdemeren 1,3 Stichtse Vecht 1,3 Gennep 1,3 Hilvarenbeek 1,3 Wijchen 1,3 Hellendoorn 1,3 Asten 1,3 Moerdijk 1,3 Medemblik 1,3 Nunspeet 1,3 Bladel 1,3 Bunschoten 1,4 Maassluis 1,4 Oisterwijk 1,4 Heerde 1,4 Rijssen-Holten 1,4 Cranendonck 1,4 Steenbergen 1,4 Zevenaar 1,4 Leeuwarden 1,4 Bergen (NH.) 1,4 Bernheze 1,4 Sint-Michielsgestel 1,4 Leudal 1,4 Son en Breugel 1,4 Veere 1,4 Meierijstad 1,4 West Maas en Waal 1,4 Opsterland 1,4 Oude IJsselstreek 1,4 Reusel-De Mierden 1,4 Het Hogeland 1,4 Ooststellingwerf 1,4 Terschelling 1,4 Krimpen aan den IJssel 1,5 Uithoorn 1,5 Haaksbergen 1,5 Kampen 1,5 Gemert-Bakel 1,5 Hoogeveen 1,5 Peel en Maas 1,5 Horst aan de Maas 1,5 Terneuzen 1,5 Dongen 1,5 Emmen 1,5 Voorst 1,5 West Betuwe 1,5 Land van Cuijk 1,5 Midden-Groningen 1,5 Oost Gelre 1,5 Oirschot 1,5 Someren 1,5 Waadhoeke 1,5 Aalten 1,5 Vaals 1,5 Winterswijk 1,6 Echt-Susteren 1,6 Raalte 1,6 Lochem 1,6 Dronten 1,6 Berkelland 1,6 Hardenberg 1,6 Heeze-Leende 1,6 Oldambt 1,6 Drechterland 1,6 Tynaarlo 1,6 Oldebroek 1,6 Alphen-Chaam 1,6 Achtkarspelen 1,6 Westerkwartier 1,6 Putten 1,7 Brielle 1,7 Tiel 1,7 Venray 1,7 Heerenveen 1,7 Ermelo 1,7 Stadskanaal 1,7 Boekel 1,7 Geertruidenberg 1,7 Tholen 1,7 Lopik 1,7 Hof van Twente 1,7 Olst-Wijhe 1,7 Noordenveld 1,7 Tytsjerksteradiel 1,7 Zeewolde 1,8 Eemsdelta 1,8 Buren 1,8 Borsele 1,8 Eersel 1,8 Gulpen-Wittem 1,8 Houten 1,9 Hardinxveld-Giessendam 1,9 Steenwijkerland 1,9 Bronckhorst 1,9 Schouwen-Duiveland 1,9 Staphorst 1,9 Hollands Kroon 1,9 Noord-Beveland 1,9 Westerwolde 1,9 De Fryske Marren 2,0 Coevorden 2,0 De Wolden 2,0 S�dwest-Frysl�n 2,0 Borger-Odoorn 2,0 Tubbergen 2,0 Weststellingwerf 2,0 Noardeast-Frysl�n 2,0 Dinkelland 2,1 Dalfsen 2,1 Nederweert 2,2 Westerveld 2,2 Ameland 2,2 Ommen 2,3 Noordoostpolder 2,3 Sluis 2,3 Zundert 2,3 Bergen (L.) 2,3 Aa en Hunze 2,4 Baarle-Nassau 2,5 Hulst 2,6 Midden-Drenthe 2,6 Texel 2,8

Het aantal huisartsen binnen 5 kilometer over de weg was het laagst in de gemeente Sluis in Zeeland. Gemiddeld kan men daar bijna

0,8

Afstand tot huisarts in Hardinxveld-Giessendam meest toegenomen

huisartsenpraktijken bereiken binnen 5 kilometer rijden. Inwoners van Amsterdam bereiken daarentegen bijna 70 verschillende praktijken binnen dezelfde afstand.In 2022 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts

1,1

kilometer, terwijl dit in 2008 nog

0,9

kilometer was. In 53 procent van de gemeenten is de afstand tot de huisartsenpraktijk in vergelijking met 2008 toegenomen, met de grootste stijging in Hardinxveld-Giessendam. Hier moesten inwoners in 2022 gemiddeld 1,9 kilometer naar de huisarts reizen, terwijl dat in 2008 nog 0,8 kilometer was. In 36 procent van de gemeenten is de afstand niet veranderd en in 12 procent van de gemeenten nam de afstand juist af. Voor inwoners van het Gelderse Nunspeet daalde de afstand tot de huisarts het sterkst: van

1,7

Zoek Regio

Download CSV Toon tabel Gemiddelde afstand tot huisarts, verandering 2022 t.o.v. 2008 Gemeente Afstand tot huisarts, verandering 2022 t.o.v. 2008 ( km) Nunspeet -0,4 Almere -0,3 Maasgouw -0,3 Zwolle -0,2 Zutphen -0,2 Zutphen -0,2 Lelystad -0,2 Heeze-Leende -0,2 Overbetuwe -0,2 PeelenMaas -0,2 Waadhoeke -0,2 Vijfheerenlanden -0,2 Terschelling -0,1 Weststellingwerf -0,1 Veenendaal -0,1 Haarlemmermeer -0,1 Weesp -0,1 Hendrik-Ido-Ambacht -0,1 KrimpenaandenIJssel -0,1 Oudewater -0,1 Helmond -0,1 Drimmelen -0,1 Olst-Wijhe -0,1 Leidschendam-Voorburg -0,1 Bunnik -0,1 Leusden -0,1 Aalsmeer -0,1 Schiedam -0,1 Waddinxveen -0,1 LoonopZand -0,1 Pijnacker-Nootdorp -0,1 Zeewolde -0,1 Barneveld -0,1 Winterswijk -0,1 Wijchen -0,1 Asten -0,1 Hilvarenbeek -0,1 Wormerland -0,1 Alphen-Chaam -0,1 Dantumadiel -0,1 Groningen 0 Ameland 0 Opsterland 0 Schiermonnikoog 0 Vlieland 0 Hoogeveen 0 Borne 0 Deventer 0 Haaksbergen 0 Hengelo 0 Losser 0 Ommen 0 Tubbergen 0 Urk 0 Apeldoorn 0 Brummen 0 Buren 0 Doesburg 0 Druten 0 Epe 0 Harderwijk 0 Heerde 0 Heumen 0 Maasdriel 0 Renkum 0 Tiel 0 Zaltbommel 0 Zevenaar 0 Dronten 0 Baarn 0 Rhenen 0 Soest 0 Utrecht 0 Woudenberg 0 WijkbijDuurstede 0 Nieuwegein 0 Amsterdam 0 Bloemendaal 0 Diemen 0 Haarlem 0 Heemskerk 0 Hoorn 0 Landsmeer 0 Oostzaan 0 Opmeer 0 Purmerend 0 Schagen 0 Velsen 0 Zandvoort 0 Zaanstad 0 Delft 0 Gouda 0 Leiden 0 Lisse 0 Nieuwkoop 0 Noordwijk 0 Rijswijk 0 Voorschoten 0 Woerden 0 Zoeterwoude 0 Zwijndrecht 0 Hulst 0 Kapelle 0 Middelburg 0 Boekel 0 Boxtel 0 Breda 0 Deurne 0 Eindhoven 0 Heusden 0 Oss 0 SonenBreugel 0 Waterland 0 Veldhoven 0 Vught 0 Zundert 0 Beesel 0 Gennep 0 Maastricht 0 Meerssen 0 MookenMiddelaar 0 Stein 0 Vaals 0 Voerendaal 0 Weert 0 HorstaandeMaas 0 OudeIJsselstreek 0 Teylingen 0 OostGelre 0 Lansingerland 0 Gemert-Bakel 0 Laarbeek 0 Roerdalen 0 AaenHunze 0 Borger-Odoorn 0 Wijdemeren 0 Twenterand 0 Moerdijk 0 Gulpen-Wittem 0 Tynaarlo 0 Midden-Drenthe 0 Neder-Betuwe 0 Rijssen-Holten 0 Geldrop-Mierlo 0 Westland 0 KaagenBraassem 0 Zuidplas 0 Oldambt 0 Zwartewaterland 0 Eijsden-Margraten 0 Goeree-Overflakkee 0 Nissewaard 0 BergenDal 0 Westerwolde 0 Beekdaelen 0 Montferland 0 WestBetuwe 0 HoekscheWaard 0 Westerkwartier 0 Molenlanden 0 DijkenWaard 0 LandvanCuijk 0 Maashorst 0 Bergen(L.) 0,1 Stadskanaal 0,1 Heerenveen 0,1 Leeuwarden 0,1 Ooststellingwerf 0,1 Assen 0,1 Ede 0,1 Hattem 0,1 Nijkerk 0,1 Rozendaal 0,1 Eemnes 0,1 Lopik 0,1 Bergen(NH.) 0,1 Maassluis 0,1 Reimerswaal 0,1 Veere 0,1 Pekela 0,1 Geertruidenberg 0,1 Venray 0,1 Leudal 0,1 Steenwijkerland 0,1 Bernheze 0,1 Bergeijk 0,1 HofvanTwente 0,1 Bronckhorst 0,1 HetHogeland 0,1 Enschede 0,1 Nijmegen 0,1 Wageningen 0,1 Amersfoort 0,1 DeBilt 0,1 Montfoort 0,1 Zeist 0,1 Alkmaar 0,1 Beverwijk 0,1 DenHelder 0,1 Huizen 0,1 Ouder-Amstel 0,1 AlphenaandenRijn 0,1 Gorinchem 0,1 's-Gravenhage 0,1 StedeBroec 0,1 Hillegom 0,1 Papendrecht 0,1 Ridderkerk 0,1 Rotterdam 0,1 Albrandswaard 0,1 Zoetermeer 0,1 BergenopZoom 0,1 Best 0,1 's-Hertogenbosch 0,1 Valkenswaard 0,1 Woensdrecht 0,1 Landgraaf 0,1 Simpelveld 0,1 Venlo 0,1 Roosendaal 0,1 Lingewaard 0,1 Midden-Delfland 0,1 Smallingerland 0,1 Meppel 0,1 Almelo 0,1 Hardenberg 0,1 Hellendoorn 0,1 Kampen 0,1 Raalte 0,1 Wierden 0,1 Aalten 0,1 Doetinchem 0,1 Elburg 0,1 Lochem 0,1 Oldebroek 0,1 Voorst 0,1 IJsselstein 0,1 Blaricum 0,1 Castricum 0,1 Edam-Volendam 0,1 Enkhuizen 0,1 Heemstede 0,1 Heiloo 0,1 Hilversum 0,1 Barendrecht 0,1 CapelleaandenIJssel 0,1 Katwijk 0,1 Westvoorne 0,1 Borsele 0,1 Goes 0,1 Vlissingen 0,1 Etten-Leur 0,1 Tilburg 0,1 Heerlen 0,1 Kerkrade 0,1 UtrechtseHeuvelrug 0,1 Halderberge 0,1 DeWolden 0,1 Westerveld 0,1 Dinkelland 0,1 Berkelland 0,1 Sittard-Geleen 0,1 Bodegraven-Reeuwijk 0,1 StichtseVecht 0,1 Krimpenerwaard 0,1 GooiseMeren 0,1 Midden-Groningen 0,1 Altena 0,1 Texel 0,2 Veendam 0,2 Coevorden 0,2 Emmen 0,2 Arnhem 0,2 Scherpenzeel 0,2 Renswoude 0,2 Medemblik 0,2 Sliedrecht 0,2 WestMaasenWaal 0,2 Terneuzen 0,2 DeRondeVenen 0,2 Eersel 0,2 GilzeenRijen 0,2 Oirschot 0,2 Rucphen 0,2 Beek 0,2 Brunssum 0,2 Roermond 0,2 ValkenburgaandeGeul 0,2 Koggenland 0,2 Reusel-DeMierden 0,2 Noordenveld 0,2 S�dwest-Frysl�n 0,2 DeFryskeMarren 0,2 Beuningen 0,2 Culemborg 0,2 Duiven 0,2 Amstelveen 0,2 Alblasserdam 0,2 Dordrecht 0,2 Hellevoetsluis 0,2 Leiderdorp 0,2 Vlaardingen 0,2 Goirle 0,2 Nuenen,GerwenenNederwetten 0,2 Oosterhout 0,2 Waalre 0,2 Dalfsen 0,2 Noordoostpolder 0,3 Baarle-Nassau 0,3 Cranendonck 0,3 Sluis 0,3 Meierijstad 0,3 Wassenaar 0,3 Oldenzaal 0,3 Westervoort 0,3 Laren 0,3 Uitgeest 0,3 Brielle 0,3 Tytsjerksteradiel 0,3 Waalwijk 0,3 Bladel 0,3 Staphorst 0,4 Putten 0,4 Dongen 0,4 Oisterwijk 0,4 Sint-Michielsgestel 0,4 Someren 0,4 Steenbergen 0,4 Schouwen-Duiveland 0,4 HollandsKroon 0,4 Noardeast-Frysl�n 0,4 Harlingen 0,4 Achtkarspelen 0,4 Drechterland 0,4 Echt-Susteren 0,4 Eemsdelta 0,4 Bunschoten 0,5 Rheden 0,5 Uithoorn 0,5 Ermelo 0,6 Houten 0,6 Tholen 0,7 Noord-Beveland 0,7 Nederweert 0,8 Hardinxveld-Giessendam 1,1 Gemiddelde afstand tot huisarts, verandering 2022 t.o.v. 2008 Gemeente Afstand tot huisarts, verandering 2022 t.o.v. 2008 ( km) Nunspeet -0,4 Almere -0,3 Maasgouw -0,3 Zwolle -0,2 Zutphen -0,2 Zutphen -0,2 Lelystad -0,2 Heeze-Leende -0,2 Overbetuwe -0,2 PeelenMaas -0,2 Waadhoeke -0,2 Vijfheerenlanden -0,2 Terschelling -0,1 Weststellingwerf -0,1 Veenendaal -0,1 Haarlemmermeer -0,1 Weesp -0,1 Hendrik-Ido-Ambacht -0,1 KrimpenaandenIJssel -0,1 Oudewater -0,1 Helmond -0,1 Drimmelen -0,1 Olst-Wijhe -0,1 Leidschendam-Voorburg -0,1 Bunnik -0,1 Leusden -0,1 Aalsmeer -0,1 Schiedam -0,1 Waddinxveen -0,1 LoonopZand -0,1 Pijnacker-Nootdorp -0,1 Zeewolde -0,1 Barneveld -0,1 Winterswijk -0,1 Wijchen -0,1 Asten -0,1 Hilvarenbeek -0,1 Wormerland -0,1 Alphen-Chaam -0,1 Dantumadiel -0,1 Groningen 0 Ameland 0 Opsterland 0 Schiermonnikoog 0 Vlieland 0 Hoogeveen 0 Borne 0 Deventer 0 Haaksbergen 0 Hengelo 0 Losser 0 Ommen 0 Tubbergen 0 Urk 0 Apeldoorn 0 Brummen 0 Buren 0 Doesburg 0 Druten 0 Epe 0 Harderwijk 0 Heerde 0 Heumen 0 Maasdriel 0 Renkum 0 Tiel 0 Zaltbommel 0 Zevenaar 0 Dronten 0 Baarn 0 Rhenen 0 Soest 0 Utrecht 0 Woudenberg 0 WijkbijDuurstede 0 Nieuwegein 0 Amsterdam 0 Bloemendaal 0 Diemen 0 Haarlem 0 Heemskerk 0 Hoorn 0 Landsmeer 0 Oostzaan 0 Opmeer 0 Purmerend 0 Schagen 0 Velsen 0 Zandvoort 0 Zaanstad 0 Delft 0 Gouda 0 Leiden 0 Lisse 0 Nieuwkoop 0 Noordwijk 0 Rijswijk 0 Voorschoten 0 Woerden 0 Zoeterwoude 0 Zwijndrecht 0 Hulst 0 Kapelle 0 Middelburg 0 Boekel 0 Boxtel 0 Breda 0 Deurne 0 Eindhoven 0 Heusden 0 Oss 0 SonenBreugel 0 Waterland 0 Veldhoven 0 Vught 0 Zundert 0 Beesel 0 Gennep 0 Maastricht 0 Meerssen 0 MookenMiddelaar 0 Stein 0 Vaals 0 Voerendaal 0 Weert 0 HorstaandeMaas 0 OudeIJsselstreek 0 Teylingen 0 OostGelre 0 Lansingerland 0 Gemert-Bakel 0 Laarbeek 0 Roerdalen 0 AaenHunze 0 Borger-Odoorn 0 Wijdemeren 0 Twenterand 0 Moerdijk 0 Gulpen-Wittem 0 Tynaarlo 0 Midden-Drenthe 0 Neder-Betuwe 0 Rijssen-Holten 0 Geldrop-Mierlo 0 Westland 0 KaagenBraassem 0 Zuidplas 0 Oldambt 0 Zwartewaterland 0 Eijsden-Margraten 0 Goeree-Overflakkee 0 Nissewaard 0 BergenDal 0 Westerwolde 0 Beekdaelen 0 Montferland 0 WestBetuwe 0 HoekscheWaard 0 Westerkwartier 0 Molenlanden 0 DijkenWaard 0 LandvanCuijk 0 Maashorst 0 Bergen(L.) 0,1 Stadskanaal 0,1 Heerenveen 0,1 Leeuwarden 0,1 Ooststellingwerf 0,1 Assen 0,1 Ede 0,1 Hattem 0,1 Nijkerk 0,1 Rozendaal 0,1 Eemnes 0,1 Lopik 0,1 Bergen(NH.) 0,1 Maassluis 0,1 Reimerswaal 0,1 Veere 0,1 Pekela 0,1 Geertruidenberg 0,1 Venray 0,1 Leudal 0,1 Steenwijkerland 0,1 Bernheze 0,1 Bergeijk 0,1 HofvanTwente 0,1 Bronckhorst 0,1 HetHogeland 0,1 Enschede 0,1 Nijmegen 0,1 Wageningen 0,1 Amersfoort 0,1 DeBilt 0,1 Montfoort 0,1 Zeist 0,1 Alkmaar 0,1 Beverwijk 0,1 DenHelder 0,1 Huizen 0,1 Ouder-Amstel 0,1 AlphenaandenRijn 0,1 Gorinchem 0,1 's-Gravenhage 0,1 StedeBroec 0,1 Hillegom 0,1 Papendrecht 0,1 Ridderkerk 0,1 Rotterdam 0,1 Albrandswaard 0,1 Zoetermeer 0,1 BergenopZoom 0,1 Best 0,1 's-Hertogenbosch 0,1 Valkenswaard 0,1 Woensdrecht 0,1 Landgraaf 0,1 Simpelveld 0,1 Venlo 0,1 Roosendaal 0,1 Lingewaard 0,1 Midden-Delfland 0,1 Smallingerland 0,1 Meppel 0,1 Almelo 0,1 Hardenberg 0,1 Hellendoorn 0,1 Kampen 0,1 Raalte 0,1 Wierden 0,1 Aalten 0,1 Doetinchem 0,1 Elburg 0,1 Lochem 0,1 Oldebroek 0,1 Voorst 0,1 IJsselstein 0,1 Blaricum 0,1 Castricum 0,1 Edam-Volendam 0,1 Enkhuizen 0,1 Heemstede 0,1 Heiloo 0,1 Hilversum 0,1 Barendrecht 0,1 CapelleaandenIJssel 0,1 Katwijk 0,1 Westvoorne 0,1 Borsele 0,1 Goes 0,1 Vlissingen 0,1 Etten-Leur 0,1 Tilburg 0,1 Heerlen 0,1 Kerkrade 0,1 UtrechtseHeuvelrug 0,1 Halderberge 0,1 DeWolden 0,1 Westerveld 0,1 Dinkelland 0,1 Berkelland 0,1 Sittard-Geleen 0,1 Bodegraven-Reeuwijk 0,1 StichtseVecht 0,1 Krimpenerwaard 0,1 GooiseMeren 0,1 Midden-Groningen 0,1 Altena 0,1 Texel 0,2 Veendam 0,2 Coevorden 0,2 Emmen 0,2 Arnhem 0,2 Scherpenzeel 0,2 Renswoude 0,2 Medemblik 0,2 Sliedrecht 0,2 WestMaasenWaal 0,2 Terneuzen 0,2 DeRondeVenen 0,2 Eersel 0,2 GilzeenRijen 0,2 Oirschot 0,2 Rucphen 0,2 Beek 0,2 Brunssum 0,2 Roermond 0,2 ValkenburgaandeGeul 0,2 Koggenland 0,2 Reusel-DeMierden 0,2 Noordenveld 0,2 S�dwest-Frysl�n 0,2 DeFryskeMarren 0,2 Beuningen 0,2 Culemborg 0,2 Duiven 0,2 Amstelveen 0,2 Alblasserdam 0,2 Dordrecht 0,2 Hellevoetsluis 0,2 Leiderdorp 0,2 Vlaardingen 0,2 Goirle 0,2 Nuenen,GerwenenNederwetten 0,2 Oosterhout 0,2 Waalre 0,2 Dalfsen 0,2 Noordoostpolder 0,3 Baarle-Nassau 0,3 Cranendonck 0,3 Sluis 0,3 Meierijstad 0,3 Wassenaar 0,3 Oldenzaal 0,3 Westervoort 0,3 Laren 0,3 Uitgeest 0,3 Brielle 0,3 Tytsjerksteradiel 0,3 Waalwijk 0,3 Bladel 0,3 Staphorst 0,4 Putten 0,4 Dongen 0,4 Oisterwijk 0,4 Sint-Michielsgestel 0,4 Someren 0,4 Steenbergen 0,4 Schouwen-Duiveland 0,4 HollandsKroon 0,4 Noardeast-Frysl�n 0,4 Harlingen 0,4 Achtkarspelen 0,4 Drechterland 0,4 Echt-Susteren 0,4 Eemsdelta 0,4 Bunschoten 0,5 Rheden 0,5 Uithoorn 0,5 Ermelo 0,6 Houten 0,6 Tholen 0,7 Noord-Beveland 0,7 Nederweert 0,8 Hardinxveld-Giessendam 1,1

Huisartsenpost gemiddeld 6,9 kilometer rijden

kilometer in 2008 naar 1,3 kilometer in 2022.De huisartsenpost (voor spoedeisende gevallen wanneer de huisartsenpraktijk gesloten is) is over het algemeen wat verder weg dan de huisartsenpraktijk: in 2022 was dat gemiddeld in heel Nederland

6,9

kilometer. In 2008 lag de dichtstbijzijnde huisartsenpost nog op gemiddeld

6,0

kilometer afstand.In 2022 was de huisartsenpost voor de inwoners van Harlingen met

26,7

kilometer het verst weg, van de gemeenten op het vasteland. De afstand was het kortst voor mensen uit Leiderdorp: gemiddeld

1,9

Ziekenhuizen en buitenpoliklinieken in 2022 juist wat dichterbij

kilometer.Gemiddeld was het

7,3

kilometer rijden naar het ziekenhuis in 2022. Als de buitenpoliklinieken meegerekend worden, was dat

4,9

kilometer, tegen

5,2

kilometer in 2008. Deze afname in afstand komt door ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren, terwijl het aantal buitenpoliklinieken is toegenomen. In 48 procent van de gemeenten was de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis of buitenpolikliniek hooguit 5 kilometer in 2022.De apotheek was met gemiddeld

1,3

Zoek Regio

Download CSV Toon tabel Gemiddelde afstand tot ziekenhuis (incl. buitenpoliklinieken), 2022 Gemeentenaam Afstand tot ziekenhuis (incl. buitenpoli's) ( km) Doesburg 1,3 Bunschoten 1,4 Krimpen aan den IJssel 1,5 Hillegom 1,5 Beesel 1,5 Leidschendam-Voorburg 1,6 Ridderkerk 1,6 Wageningen 1,6 Weesp 1,6 Baarn 1,7 Hellevoetsluis 1,7 Enkhuizen 1,7 Maastricht 1,8 Wassenaar 1,8 Culemborg 1,8 Harlingen 1,8 Leiderdorp 1,9 Brunssum 1,9 Middelburg (Z.) 2,0 Maassluis 2,0 Putten 2,0 Etten-Leur 2,0 Oldenzaal 2,0 Veendam 2,0 Veenendaal 2,1 Uithoorn 2,1 Gouda 2,2 Vlissingen 2,2 Leusden 2,2 Rheden 2,2 Brielle 2,2 Sliedrecht 2,3 Gorinchem 2,3 Beverwijk 2,3 Haaksbergen 2,3 Druten 2,3 Hendrik-Ido-Ambacht 2,4 Laren (NH.) 2,4 Katwijk 2,4 Zeewolde 2,4 Schiedam 2,5 Delft 2,5 Harderwijk 2,5 Tiel 2,5 's-Gravenhage (gemeente) 2,5 Kerkrade 2,5 Boxtel 2,5 Haarlem 2,6 Zwijndrecht 2,6 Geldrop-Mierlo 2,6 Oosterhout 2,6 Amsterdam 2,6 Rotterdam 2,6 Assen 2,6 Houten 2,6 Rucphen 2,6 Nieuwegein 2,7 Purmerend 2,7 Weert 2,7 Roermond 2,7 Eindhoven 2,7 Arnhem 2,7 's-Hertogenbosch 2,7 Nijkerk 2,7 Kampen 2,7 Amstelveen 2,8 Winterswijk 2,8 Nijmegen 2,8 Zoetermeer 2,8 Teylingen 2,8 Leiden 2,9 Oegstgeest 2,9 Zutphen 2,9 Lelystad 2,9 Barendrecht 2,9 Oisterwijk 2,9 Hilversum 3,0 Dordrecht 3,0 Nissewaard 3,0 Utrecht (gemeente) 3,0 Rozendaal 3,0 Veldhoven 3,1 Zeist 3,1 Hoorn 3,1 Helmond 3,1 Rijswijk (ZH.) 3,1 Midden-Delfland 3,1 Zaanstad 3,1 Enschede 3,2 Groningen (gemeente) 3,2 Velsen 3,2 Bodegraven-Reeuwijk 3,2 Lansingerland 3,2 Westland 3,2 Dijk en Waard 3,2 Waalwijk 3,3 Doetinchem 3,3 Heiloo 3,3 Waalre 3,3 Edam-Volendam 3,3 Texel 3,3 Heerde 3,3 Gemert-Bakel 3,4 De Ronde Venen 3,4 Halderberge 3,4 Deurne 3,4 Rijssen-Holten 3,4 Ommen 3,4 Woerden 3,5 Bergen op Zoom 3,5 Cranendonck 3,5 Tilburg 3,6 Zuidplas 3,6 Venray 3,7 Amersfoort 3,7 Hengelo (O.) 3,8 Roosendaal 3,8 Almelo 3,8 Smallingerland 3,8 Capelle aan den IJssel 3,8 Meppel 3,8 Venlo 3,8 Heerlen 3,8 Haarlemmermeer 3,8 Heusden 3,8 Lisse 3,8 Vlaardingen 3,9 Deventer 3,9 Alkmaar 3,9 Castricum 3,9 Breda 4,0 Echt-Susteren 4,0 Landsmeer 4,1 Sittard-Geleen 4,1 Gooise Meren 4,1 Ede 4,1 Steenbergen 4,1 Barneveld 4,1 Den Helder 4,2 Alphen aan den Rijn 4,2 Stede Broec 4,2 IJsselstein 4,3 Heemstede 4,3 Ouder-Amstel 4,3 Goes 4,3 Zwolle 4,4 Hoogeveen 4,4 Almere 4,4 Apeldoorn 4,4 Oss 4,5 Maashorst 4,6 Heemskerk 4,7 Goirle 4,7 Eemnes 4,7 Zevenaar 4,7 Peel en Maas 4,7 Leeuwarden 4,8 Bloemendaal 4,8 Horst aan de Maas 4,8 De Bilt 4,9 Heerenveen 4,9 Raalte 4,9 Hulst 4,9 Epe 4,9 Hardinxveld-Giessendam 5,1 Utrechtse Heuvelrug 5,1 Bunnik 5,2 Voorschoten 5,2 Ermelo 5,2 Aalsmeer 5,2 Maasgouw 5,2 Lochem 5,2 Pijnacker-Nootdorp 5,3 Zaltbommel 5,3 Diemen 5,4 Duiven 5,4 Woensdrecht 5,4 Krimpenerwaard 5,4 Noordoostpolder 5,4 Oostzaan 5,5 Blaricum 5,5 Zoeterwoude 5,5 Soest 5,5 Stadskanaal 5,6 Wormerland 5,6 Westervoort 5,6 De Fryske Marren 5,6 Dronten 5,6 Vught 5,7 Voerendaal 5,8 Twenterand 5,8 Huizen 5,9 Albrandswaard 5,9 Laarbeek 5,9 Vijfheerenlanden 5,9 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 6,0 Borne 6,0 Landgraaf 6,0 Wierden 6,0 Schagen 6,0 Loon op Zand 6,1 Terneuzen 6,1 Noordwijk 6,1 Beek (L.) 6,2 Bergen (NH.) 6,2 Uitgeest 6,3 Bernheze 6,3 Berkelland 6,3 Waddinxveen 6,4 Heumen 6,5 Sint-Michielsgestel 6,5 Lingewaard 6,5 Rhenen 6,5 Montfoort 6,6 Hardenberg 6,6 Meerssen 6,6 Kapelle 6,7 Heeze-Leende 6,7 Papendrecht 6,8 Eijsden-Margraten 6,8 Coevorden 6,8 Simpelveld 6,9 Boekel 7,0 Eemsdelta 7,0 Geertruidenberg 7,1 Dongen 7,1 Nederweert 7,1 Emmen 7,1 Beekdaelen 7,1 Molenlanden 7,1 Steenwijkerland 7,1 Westvoorne 7,1 Waterland 7,2 Valkenburg aan de Geul 7,2 Brummen 7,2 Woudenberg 7,2 Renkum 7,3 Overbetuwe 7,4 Montferland 7,5 Koggenland 7,5 Renswoude 7,5 Oldambt 7,6 Roerdalen 7,6 Bronckhorst 7,7 Hattem 7,7 Wijk bij Duurstede 7,7 Stein (L.) 7,8 Wijdemeren 7,8 Kaag en Braassem 7,8 Alblasserdam 7,9 Stichtse Vecht 7,9 Leudal 7,9 Tholen 7,9 Gennep 8,0 Sluis 8,0 Hilvarenbeek 8,0 Drechterland 8,0 Schouwen-Duiveland 8,0 Valkenswaard 8,1 Lopik 8,1 Staphorst 8,2 Son en Breugel 8,3 Maasdriel 8,3 Beuningen 8,4 Buren 8,4 De Wolden 8,5 S�dwest-Frysl�n 8,5 Losser 8,5 Nieuwkoop 8,6 Pekela 8,9 Hof van Twente 8,9 Goeree-Overflakkee 9,0 Veere 9,0 Voorst 9,1 Wijchen 9,1 West Betuwe 9,1 Mook en Middelaar 9,2 Oudewater 9,3 Borsele 9,4 Neder-Betuwe 9,4 Best 9,5 Land van Cuijk 9,5 Gilze en Rijen 9,6 Tynaarlo 9,6 Scherpenzeel 9,6 Eersel 9,7 Hellendoorn 9,8 Meierijstad 9,9 Asten 9,9 West Maas en Waal 9,9 Drimmelen 10,0 Gulpen-Wittem 10,0 Zandvoort 10,1 Opsterland 10,1 Berg en Dal 10,3 Urk 10,3 Oude IJsselstreek 10,4 Dinkelland 10,4 Olst-Wijhe 10,5 Midden-Groningen 10,6 Aa en Hunze 10,8 Oost Gelre 11,0 Zundert 11,0 Opmeer 11,1 Moerdijk 11,2 Hoeksche Waard 11,3 Oldebroek 11,3 Altena 11,4 Borger-Odoorn 11,6 Medemblik 11,7 Dalfsen 11,8 Alphen-Chaam 12,2 Tubbergen 12,4 Oirschot 12,6 Weststellingwerf 12,6 Someren 12,7 Waadhoeke 12,9 Noordenveld 13,1 Bergeijk 13,3 Zwartewaterland 13,5 Bergen (L.) 13,6 Nunspeet 13,6 Aalten 13,7 Westerveld 13,7 Midden-Drenthe 14,1 Vaals 14,2 Tytsjerksteradiel 14,2 Reimerswaal 14,5 Elburg 14,5 Hollands Kroon 14,6 Bladel 15,2 Achtkarspelen 15,7 Westerkwartier 16,1 Noord-Beveland 16,4 Westerwolde 16,9 Baarle-Nassau 19,3 Reusel-De Mierden 19,7 Het Hogeland 19,7 Ooststellingwerf 19,9 Dantumadiel 20,8 Noardeast-Frysl�n 25,3 Vlieland 36,0 Terschelling 38,3 Ameland 46,5 Schiermonnikoog 57,7 Gemiddelde afstand tot ziekenhuis (incl. buitenpoliklinieken), 2022 Gemeentenaam Afstand tot ziekenhuis (incl. buitenpoli's) ( km) Doesburg 1,3 Bunschoten 1,4 Krimpen aan den IJssel 1,5 Hillegom 1,5 Beesel 1,5 Leidschendam-Voorburg 1,6 Ridderkerk 1,6 Wageningen 1,6 Weesp 1,6 Baarn 1,7 Hellevoetsluis 1,7 Enkhuizen 1,7 Maastricht 1,8 Wassenaar 1,8 Culemborg 1,8 Harlingen 1,8 Leiderdorp 1,9 Brunssum 1,9 Middelburg (Z.) 2,0 Maassluis 2,0 Putten 2,0 Etten-Leur 2,0 Oldenzaal 2,0 Veendam 2,0 Veenendaal 2,1 Uithoorn 2,1 Gouda 2,2 Vlissingen 2,2 Leusden 2,2 Rheden 2,2 Brielle 2,2 Sliedrecht 2,3 Gorinchem 2,3 Beverwijk 2,3 Haaksbergen 2,3 Druten 2,3 Hendrik-Ido-Ambacht 2,4 Laren (NH.) 2,4 Katwijk 2,4 Zeewolde 2,4 Schiedam 2,5 Delft 2,5 Harderwijk 2,5 Tiel 2,5 's-Gravenhage (gemeente) 2,5 Kerkrade 2,5 Boxtel 2,5 Haarlem 2,6 Zwijndrecht 2,6 Geldrop-Mierlo 2,6 Oosterhout 2,6 Amsterdam 2,6 Rotterdam 2,6 Assen 2,6 Houten 2,6 Rucphen 2,6 Nieuwegein 2,7 Purmerend 2,7 Weert 2,7 Roermond 2,7 Eindhoven 2,7 Arnhem 2,7 's-Hertogenbosch 2,7 Nijkerk 2,7 Kampen 2,7 Amstelveen 2,8 Winterswijk 2,8 Nijmegen 2,8 Zoetermeer 2,8 Teylingen 2,8 Leiden 2,9 Oegstgeest 2,9 Zutphen 2,9 Lelystad 2,9 Barendrecht 2,9 Oisterwijk 2,9 Hilversum 3,0 Dordrecht 3,0 Nissewaard 3,0 Utrecht (gemeente) 3,0 Rozendaal 3,0 Veldhoven 3,1 Zeist 3,1 Hoorn 3,1 Helmond 3,1 Rijswijk (ZH.) 3,1 Midden-Delfland 3,1 Zaanstad 3,1 Enschede 3,2 Groningen (gemeente) 3,2 Velsen 3,2 Bodegraven-Reeuwijk 3,2 Lansingerland 3,2 Westland 3,2 Dijk en Waard 3,2 Waalwijk 3,3 Doetinchem 3,3 Heiloo 3,3 Waalre 3,3 Edam-Volendam 3,3 Texel 3,3 Heerde 3,3 Gemert-Bakel 3,4 De Ronde Venen 3,4 Halderberge 3,4 Deurne 3,4 Rijssen-Holten 3,4 Ommen 3,4 Woerden 3,5 Bergen op Zoom 3,5 Cranendonck 3,5 Tilburg 3,6 Zuidplas 3,6 Venray 3,7 Amersfoort 3,7 Hengelo (O.) 3,8 Roosendaal 3,8 Almelo 3,8 Smallingerland 3,8 Capelle aan den IJssel 3,8 Meppel 3,8 Venlo 3,8 Heerlen 3,8 Haarlemmermeer 3,8 Heusden 3,8 Lisse 3,8 Vlaardingen 3,9 Deventer 3,9 Alkmaar 3,9 Castricum 3,9 Breda 4,0 Echt-Susteren 4,0 Landsmeer 4,1 Sittard-Geleen 4,1 Gooise Meren 4,1 Ede 4,1 Steenbergen 4,1 Barneveld 4,1 Den Helder 4,2 Alphen aan den Rijn 4,2 Stede Broec 4,2 IJsselstein 4,3 Heemstede 4,3 Ouder-Amstel 4,3 Goes 4,3 Zwolle 4,4 Hoogeveen 4,4 Almere 4,4 Apeldoorn 4,4 Oss 4,5 Maashorst 4,6 Heemskerk 4,7 Goirle 4,7 Eemnes 4,7 Zevenaar 4,7 Peel en Maas 4,7 Leeuwarden 4,8 Bloemendaal 4,8 Horst aan de Maas 4,8 De Bilt 4,9 Heerenveen 4,9 Raalte 4,9 Hulst 4,9 Epe 4,9 Hardinxveld-Giessendam 5,1 Utrechtse Heuvelrug 5,1 Bunnik 5,2 Voorschoten 5,2 Ermelo 5,2 Aalsmeer 5,2 Maasgouw 5,2 Lochem 5,2 Pijnacker-Nootdorp 5,3 Zaltbommel 5,3 Diemen 5,4 Duiven 5,4 Woensdrecht 5,4 Krimpenerwaard 5,4 Noordoostpolder 5,4 Oostzaan 5,5 Blaricum 5,5 Zoeterwoude 5,5 Soest 5,5 Stadskanaal 5,6 Wormerland 5,6 Westervoort 5,6 De Fryske Marren 5,6 Dronten 5,6 Vught 5,7 Voerendaal 5,8 Twenterand 5,8 Huizen 5,9 Albrandswaard 5,9 Laarbeek 5,9 Vijfheerenlanden 5,9 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 6,0 Borne 6,0 Landgraaf 6,0 Wierden 6,0 Schagen 6,0 Loon op Zand 6,1 Terneuzen 6,1 Noordwijk 6,1 Beek (L.) 6,2 Bergen (NH.) 6,2 Uitgeest 6,3 Bernheze 6,3 Berkelland 6,3 Waddinxveen 6,4 Heumen 6,5 Sint-Michielsgestel 6,5 Lingewaard 6,5 Rhenen 6,5 Montfoort 6,6 Hardenberg 6,6 Meerssen 6,6 Kapelle 6,7 Heeze-Leende 6,7 Papendrecht 6,8 Eijsden-Margraten 6,8 Coevorden 6,8 Simpelveld 6,9 Boekel 7,0 Eemsdelta 7,0 Geertruidenberg 7,1 Dongen 7,1 Nederweert 7,1 Emmen 7,1 Beekdaelen 7,1 Molenlanden 7,1 Steenwijkerland 7,1 Westvoorne 7,1 Waterland 7,2 Valkenburg aan de Geul 7,2 Brummen 7,2 Woudenberg 7,2 Renkum 7,3 Overbetuwe 7,4 Montferland 7,5 Koggenland 7,5 Renswoude 7,5 Oldambt 7,6 Roerdalen 7,6 Bronckhorst 7,7 Hattem 7,7 Wijk bij Duurstede 7,7 Stein (L.) 7,8 Wijdemeren 7,8 Kaag en Braassem 7,8 Alblasserdam 7,9 Stichtse Vecht 7,9 Leudal 7,9 Tholen 7,9 Gennep 8,0 Sluis 8,0 Hilvarenbeek 8,0 Drechterland 8,0 Schouwen-Duiveland 8,0 Valkenswaard 8,1 Lopik 8,1 Staphorst 8,2 Son en Breugel 8,3 Maasdriel 8,3 Beuningen 8,4 Buren 8,4 De Wolden 8,5 S�dwest-Frysl�n 8,5 Losser 8,5 Nieuwkoop 8,6 Pekela 8,9 Hof van Twente 8,9 Goeree-Overflakkee 9,0 Veere 9,0 Voorst 9,1 Wijchen 9,1 West Betuwe 9,1 Mook en Middelaar 9,2 Oudewater 9,3 Borsele 9,4 Neder-Betuwe 9,4 Best 9,5 Land van Cuijk 9,5 Gilze en Rijen 9,6 Tynaarlo 9,6 Scherpenzeel 9,6 Eersel 9,7 Hellendoorn 9,8 Meierijstad 9,9 Asten 9,9 West Maas en Waal 9,9 Drimmelen 10,0 Gulpen-Wittem 10,0 Zandvoort 10,1 Opsterland 10,1 Berg en Dal 10,3 Urk 10,3 Oude IJsselstreek 10,4 Dinkelland 10,4 Olst-Wijhe 10,5 Midden-Groningen 10,6 Aa en Hunze 10,8 Oost Gelre 11,0 Zundert 11,0 Opmeer 11,1 Moerdijk 11,2 Hoeksche Waard 11,3 Oldebroek 11,3 Altena 11,4 Borger-Odoorn 11,6 Medemblik 11,7 Dalfsen 11,8 Alphen-Chaam 12,2 Tubbergen 12,4 Oirschot 12,6 Weststellingwerf 12,6 Someren 12,7 Waadhoeke 12,9 Noordenveld 13,1 Bergeijk 13,3 Zwartewaterland 13,5 Bergen (L.) 13,6 Nunspeet 13,6 Aalten 13,7 Westerveld 13,7 Midden-Drenthe 14,1 Vaals 14,2 Tytsjerksteradiel 14,2 Reimerswaal 14,5 Elburg 14,5 Hollands Kroon 14,6 Bladel 15,2 Achtkarspelen 15,7 Westerkwartier 16,1 Noord-Beveland 16,4 Westerwolde 16,9 Baarle-Nassau 19,3 Reusel-De Mierden 19,7 Het Hogeland 19,7 Ooststellingwerf 19,9 Dantumadiel 20,8 Noardeast-Frysl�n 25,3 Vlieland 36,0 Terschelling 38,3 Ameland 46,5 Schiermonnikoog 57,7

Meer zorggebruik online

kilometer relatief dichtbij. Apotheken zijn vaak gevestigd in of naast een huisartsenpraktijk, maar kunnen ook eigen locaties hebben. In 2022 lag de apotheek in 26 procent van de gemeenten op 1 kilometer afstand of minder.Mensen hoeven niet altijd de deur uit voor medische zorg. Een huisarts of medisch specialist wordt steeds vaker online benaderd. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ van het CBS. In 2022 maakte 34 procent van de mensen van 12 jaar of ouder weleens gebruik van online diensten van de huisarts of het gezondheidscentrum, zoals een online consult of het online aanvragen van herhaalrecepten. In 2020 was dit nog 26 procent. Vooral in de coronajaren 2020 en 2021 nam het gebruik van internet voor dit soort medische diensten toe.Ook kopen mensen vaker medicijnen/supplementen via het internet. In 2020 kocht 14 procent van de mensen online medicijnen en vitaminepillen, twee jaar later was dit 18 procent.