Werkloosheid verder gedaald

In maart 2021 waren 326 duizend mensen werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met 14 duizend per maand. In dezelfde periode kwamen er gemiddeld per maand 8 duizend mensen met betaald werk bij. In maart bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,0 miljoen mensen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind maart 282 duizend lopende WW-uitkeringen.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/b1d41eb6a2ca457eaa5908f831820d29]

In maart hadden

4,1 miljoe

n mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om

3,8 mi

ljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar zijn. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld

6 dui

zend per maand gestegen.

Werkloosheidspercentage in maart gedaald

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. Met 326 duizend werklozen was in maart 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Tussen maart en augustus 2020 steeg de werkloosheid van 2,9 procent naar 4,6 procent. Daarna is dit percentage vrijwel voortdurend gedaald.



UWV: Daling van lopende WW-uitkeringen in maart

Eind maart 2021 verstrekte UWV 282 duizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal lopende uitkeringen is afgenomen met 3,9 duizend (-1,4 procent) ten opzichte van februari. In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal lopende uitkeringen 12,7 procent hoger. Eind maart 2020, kort na het begin van de coronacrisis, waren er 250 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Minder uitkeringen aan jongeren

De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen in maart ten opzichte van februari was het grootst bij jongeren onder de 27 jaar (-6,7 procent). Bij de leeftijdsgroep 27 tot 50 jaar nam het aantal uitkeringen licht af (-1,8 procent) en bij de leeftijdsgroep 50 jaar en ouder bleef het aantal uitkeringen vrijwel stabiel (+0,5 procent).

In de meeste sectoren daalde in maart het aantal lopende WW-uitkeringen in vergelijking met februari. De daling was het grootst in de landbouw (-6,3 procent). In het voorjaar neemt de werkgelegenheid in deze seizoengevoelige sector toe. Ook het aantal uitkeringen vanuit de sector horeca en catering nam bovengemiddeld af (-4,6 procent), maar is nog wel bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen steeg in de schoonmaaksector (+3,5 procent), de detailhandel (+2,4 procent) en de voeding- en genotmiddelenindustrie (+1,6 procent).

Gemiddeld over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen

De daling van het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Niet- beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Zijn niet meer op zoek naar werk Stoppen met werken en verlaten de arbeidsmarkt Treden toe en vinden direct een baan Gaan op zoek naar werk Worden werkloos Vinden een baan Stromen tussen arbeidsposities Seizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerder Inactive labour force Active labour force Unemployed labour force No longer seeking work Quit work, left labour market Entered labour market, found work Started seeking work Became unemployed Found work Labour market flows Seasonally adjusted; changes relative to 3 months previously

In maart waren 326 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in december, waren er

368 dui

zend werklozen. In deze periode nam het aantal werklozen dus met

42 dui

zend af (gemiddeld

14 duize

nd per maand). Dit kwam enerzijds doordat meer werklozen een baan vonden (van werkloos naar werkzaam) dan er werkenden een baan verloren en werkloos werden (van werkzaam naar werkloos). Per saldo daalde het aantal werklozen hierdoor met

28 dui

zend in de afgelopen drie maanden.

Anderzijds daalde het aantal werklozen ook doordat minder mensen op zoek gingen naar werk zonder direct resultaat (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) dan er stopten met zoeken en/of niet beschikbaar waren (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). De werkloosheid daalde hierdoor per saldo met 14 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Zoals in het bovenstaande schema te zien is, kan de werkloosheid toenemen vanaf twee kanten. Er kan een toestroom zijn vanuit de werkenden en vanuit de niet-beroepsbevolking. Van mei 2014 tot en met maart 2020 was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit werk steeds negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos werden. In april 2020 veranderde dat en kwamen er per saldo vanuit de werkenden werklozen bij. Vanaf september was het saldo weer negatief en stroomden er meer werklozen naar werk dan andersom.

Er is ook een uitwisseling tussen werklozen en de niet-beroepsbevolking. Als de netto-instroom naar werkloosheid aan die kant negatief is, wil dat zeggen dat meer werklozen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt dan er nieuwe werkzoekenden bij komen. Al voor de vijfde maand op rij was in maart de netto-instroom naar werkloosheid negatief. In 2014, het jaar waarin de werkloosheid tijdens de vorige crisis een hoogtepunt bereikte, was het de laatste keer dat dit saldo zo lang achter elkaar negatief was. Sindsdien was de netto-instroom naar werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking doorgaans positief.

Download CSV Toon tabel Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd Ontwikkeling werkloosheid (x 1 000) Netto-instroom werkloos vanuit werkzaam (x 1 000) Netto-instroom werkloos vanuit niet-beroepsbevolking (x 1 000) 2014 januari 11 17 -6 2014 februari 22 23 -2 2014 maart 5 20 -15 2014 april -7 8 -15 2014 mei -27 -5 -22 2014 juni -36 -16 -20 2014 juli -36 -23 -14 2014 augustus -35 -28 -7 2014 september -26 -27 0 2014 oktober -16 -32 16 2014 november -2 -27 26 2014 december 13 -22 36 2015 januari 13 -23 36 2015 februari -2 -26 24 2015 maart -17 -33 16 2015 april -20 -31 10 2015 mei -16 -33 17 2015 juni -15 -35 21 2015 juli -22 -41 19 2015 augustus -13 -36 24 2015 september -2 -28 27 2015 oktober 13 -19 33 2015 november -8 -27 19 2015 december -21 -26 6 2016 januari -42 -33 -9 2016 februari -15 -21 5 2016 maart -14 -24 10 2016 april -2 -25 22 2016 mei -21 -38 17 2016 juni -24 -42 17 2016 juli -31 -43 11 2016 augustus -39 -45 5 2016 september -40 -40 1 2016 oktober -39 -42 3 2016 november -22 -36 14 2016 december -28 -40 13 2017 januari -22 -37 14 2017 februari -26 -38 12 2017 maart -19 -38 19 2017 april -24 -43 19 2017 mei -17 -40 23 2017 juni -17 -37 19 2017 juli -20 -36 16 2017 augustus -30 -39 9 2017 september -24 -37 12 2017 oktober -32 -41 9 2017 november -29 -41 12 2017 december -27 -43 17 2018 januari -24 -39 15 2018 februari -30 -44 15 2018 maart -38 -50 13 2018 april -25 -43 19 2018 mei -15 -40 24 2018 juni -3 -36 33 2018 juli -7 -33 26 2018 augustus 1 -31 33 2018 september -11 -36 24 2018 oktober -11 -34 23 2018 november -27 -39 13 2018 december -14 -36 22 2019 januari -8 -33 25 2019 februari -14 -31 18 2019 maart -22 -33 11 2019 april -29 -31 2 2019 mei -10 -25 15 2019 juni 6 -19 25 2019 juli 13 -18 30 2019 augustus 19 -13 33 2019 september 10 -21 31 2019 oktober 10 -18 29 2019 november 3 -20 23 2019 december -21 -30 9 2020 januari -39 -38 -2 2020 februari -50 -46 -4 2020 maart -29 -33 4 2020 april 30 31 -1 2020 mei 56 64 -8 2020 juni 131 123 9 2020 juli 105 39 67 2020 augustus 96 7 88 2020 september 9 -36 44 2020 oktober -13 -30 17 2020 november -48 -34 -14 2020 december -45 -28 -17 2021 januari -69 -39 -30 2021 februari -38 -28 -9 2021 maart -42 -28 -13

Groei aantal werkenden vlakt af

De werkzame beroepsbevolking groeide in de afgelopen drie maanden met 24 duizend. Dat is de kleinste toename in het afgelopen half jaar. Het aantal werkenden groeide doordat meer werklozen aan het werk gingen dan er werkenden werkloos werden (+28 duizend). Daartegenover daalde het aantal mensen die zich aanboden op de arbeidsmarkt en direct een baan vonden (van niet-beroepsbevolking naar werkzaam) (171 duizend). Dat waren er in maart minder dan het aantal mensen (177 duizend) die stopten met werken en de arbeidsmarkt verlieten (van werkzaam naar niet-beroepsbevolking). Hierdoor daalde de werkzame beroepsbevolking met 6 duizend mensen.