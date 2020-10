2,6 miljoen werknemersbanen bij bedrijven onder NOW-regeling

De bedrijven die in de periode van maart tot en met juli een NOW-uitkering ontvingen telden in februari 2,6 miljoen werknemersbanen. In totaal waren er in die maand 8,5 miljoen werknemersbanen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met juli gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal

20 proc

ent. Dank zij deze steun konden zij het loon van werknemers doorbetalen bij verminderde inkomsten. De uitkeringen zijn niet gekoppeld aan specifieke banen, zoals bij andere baan- of loonsubsidies. De ondernemer ontvangt maximaal

90 proc

ent van de loonsom. In dat geval is de gederfde omzet

100 proc

Horeca ontvangt voor 85 procent van de banen een uitkering

ent. De uitkeringen moeten nog definitief worden vastgesteld. Het is mogelijk dat de omzetverliezen kleiner waren dan verwacht, zodat ook het aantal uitkeringen uiteindelijk lager zal uitvallen.

De bedrijfstakken waarin verhoudingsgewijs de meeste werknemersbanen waren betrokken bij een NOW-uitkering waren de horeca (85 procent van het aantal werknemersbanen in februari), cultuur, sport en recreatie (76 procent) en verhuur en overige zakelijke diensten (57 procent). Onder deze laatste bedrijfstak vallen de uitzendbureaus. Dit zijn meteen ook de drie bedrijfstakken waar van maart tot en met juni de meeste banen verdwenen.

Bij de bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181 duizend banen, een afname van 6,9 procent. Het baanverlies was met 12,2 procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie (beide 10 procent).

Bij de bedrijven die geen NOW-steun ontvingen, groeide het aantal banen licht, met 0,3 procent. Ook in de horeca was er nog sprake van banengroei (6,4 procent) bij de 15 procent bedrijven die geen NOW-steun ontvingen. Het gaat dan voornamelijk om banen bij fastfoodrestaurants en cafetaria’s.

De regeling is zo opgesteld dat ontslag van werknemers zoveel mogelijk achterwege blijft. Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt (bijvoorbeeld oproepbanen) niet geregistreerd als baan.

Download CSV Toon tabel Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar bedrijfstak Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar bedrijfstak Bedrijfstak Werknemersbanen betrokken bij NOW-regeling (% werknemersbanen in februari) Horeca 85 Cultuur, sport

en recreatie 76 Verhuur en overige

zakelijke diensten 57 Vervoer en opslag 46 Overige dienstverlening 43 Industrie 40 Handel 35 Specialistische

zakelijke diensten 29 Landbouw, bosbouw

en visserij 27 Informatie en

communicatie 26 Bouwnijverheid 22 Delfstoffenwinning 21 Verhuur en handel

van onroerend goed 19 Waterbedrijven en

afvalbeheer 14 Gezondheids- en

welzijnszorg 7 Onderwijs 7 Financiële dienstverlening 5 Energievoorziening 3 Openbaar bestuur

en overheidsdiensten 0 1) Het gaat om de eerste periode dat deze regeling van kracht was, van maart tot en met juli 2020

Vaker NOW-steun in kleinere bedrijven

Kleinere bedrijven ontvangen iets vaker NOW-steun dan grotere bedrijven. Bij bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen in dienst die een NOW-uitkering ontvingen ging het om 46 procent van de werknemersbanen en bij bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen om 41 procent.

Download CSV Toon tabel Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar grootteklasse Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar grootteklasse Aantal werkzame personen Werknemerbanen betrokken bij NOW-uitkering (% werknemersbanen in februari ) 0 tot 10 36 10 tot 50 46 50 tot 100 41 100 tot 500 31 500 of meer 21 1) Het gaat om de eerste periode dat deze regeling van kracht was, van maart tot en met juli 2020

Vooral werknemers tot 30 jaar bij bedrijven die NOW ontvangen

Jonge werknemers (tot 30 jaar) zijn beter vertegenwoordigd in de bedrijven die NOW-steun ontvangen dan andere leeftijdsgroepen. Van de banen bij bedrijven die een NOW-uitkering krijgen was zelfs 42 procent bezet door werknemers van 20 tot 25 jaar.

Download CSV Toon tabel Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar leeftijd Banen van werknemers bij bedrijven met NOW-uitkering1), naar leeftijd Leeftijd Werknemersbanen met NOW-uitkering (% werknemersbanen in februari ) 15 tot 20 jaar 37 20 tot 25 jaar 42 25 tot 30 jaar 35 30 tot 35 jaar 31 35 tot 40 jaar 29 40 tot 45 jaar 28 45 tot 50 jaar 28 50 tot 55 jaar 27 55 tot 60 jaar 25 60 tot 65 jaar 24 65 tot 75 jaar 30 75 jaar en ouder 32 1) Het gaat om de eerste periode dat deze regeling van kracht was, van maart tot en met juli 2020

Aandeel flexibele banen in horecabedrijven met NOW in juni weer toegenomen

In de twee zwaarst gesteunde bedrijfstakken, de horeca en cultuur, sport en recreatie, nam het aantal banen bij de bedrijven die een uitkering ontvingen in eerste instantie sterk af tussen februari en april. Daarbij waren het de flexibele banen die verdwenen, het aantal vaste banen bleef vrijwel gelijk. Wel was er een verschillende ontwikkeling in de twee bedrijfstakken. Bij de bedrijven met NOW-steun in de horeca nam in juni het aantal banen weer toe. In de cultuur, sport en recreatie bleef het aantal banen afnemen.

Download CSV Toon tabel Banen van werknemers in horecabedrijven met NOW-uitkering, 2020 Banen van werknemers in horecabedrijven met NOW-uitkering, 2020 Maand Vast (x 1 000) Flex (x 1 000) Februari 124 244 Maart 126 232 April 125 191 Mei 124 185 Juni 125 206