Aantal asielzoekers en nareizigers afgenomen in tweede kwartaal 2020

De internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis die in maart werden ingevoerd hebben geresulteerd in een lagere toestroom van asielzoekers en nareizigers. Het aantal mensen dat in het tweede kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend is vergeleken met een kwartaal eerder met 72 procent afgenomen. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder is dit een daling van 76 procent. Het aantal asielzoekers en nareizigers in het tweede kwartaal is sinds het begin van deze reeks in 2013 niet zo laag geweest. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van de IND.

Toon tabel Eerste asielverzoeken Verberg tabel Eerste asielverzoeken Eerste asielverzoeken Jaartal Kwartaal Aantal (x 1 000) 2013 1e kwartaal 2,11 2013 2e kwartaal 2,01 2013 3e kwartaal 2,53 2013 4e kwartaal 3,20 2014 1e kwartaal 3,26 2014 2e kwartaal 7,19 2014 3e kwartaal 6,99 2014 4e kwartaal 4,39 2015 1e kwartaal 2,44 2015 2e kwartaal 6,32 2015 3e kwartaal 14,75 2015 4e kwartaal 19,60 2016 1e kwartaal 5,58 2016 2e kwartaal 3,08 2016 3e kwartaal 5,19 2016 4e kwartaal 5,52 2017 1e kwartaal 4,03 2017 2e kwartaal 3,80 2017 3e kwartaal 4,37 2017 4e kwartaal 3,96 2018 1e kwartaal 4,16 2018 2e kwartaal 4,32 2018 3e kwartaal 6,21 2018 4e kwartaal 5,84 2019 1e kwartaal 5,38 2019 2e kwartaal 5,19 2019 3e kwartaal 5,87 2019 4e kwartaal 6,10 2020* 1e kwartaal 4,51 2020* 2e kwartaal 1,27 *Voorlopige cijfers Download CSV

In het tweede kwartaal van 2020 werden er 1 265 asielverzoeken gedaan, 3 240 minder (72 procent) dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 daalde het aantal asielverzoeken met 3 925, 76 procent minder dan een jaar eerder.



De helft (655) van de verzoeken in het tweede kwartaal vonden in de maand juni plaats. Het laagste aantal verzoeken werden er in de maand april gedaan, namelijk 275.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers

In het tweede kwartaal van dit jaar vormden Syriërs met 360 eerste aanvragen de grootste groep asielzoekers, dit was 28 procent van het totaal. Het aantal aanvragen door Syriërs was 67 procent minder dan een kwartaal eerder. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 kwamen er 50 procent minder Syrische asielzoekers naar Nederland.



Algerijnen dienden in het tweede kwartaal 75 keer een asielverzoek in en Marokkaanse asielzoekers deden dat 70 keer. Van 115 mensen die om asiel verzochten was de nationaliteit nog onbekend.

Toon tabel Eerste asielverzoeken, nationaliteit Verberg tabel Eerste asielverzoeken, nationaliteit Eerste asielverzoeken, nationaliteit Nationaliteit 2020 2e kwartaal* 2020 1e kwartaal* 2019 2e kwartaal Syrisch 360 1100 725 Onbekend 115 160 175 Algerijns 75 290 240 Marokkaans 70 235 250 Iraans 65 165 465 Turks 50 255 305 Nigeriaans 50 235 675 *Voorlopige cijfers Download CSV

Aantal nareizigers met 75 procent gedaald

Het aantal nareizigers is in het tweede kwartaal van 2020 vergeleken met het voorgaande kwartaal met 75 procent gedaald. Nareizigers zijn gezinsleden van de vergunninghouder die een machtiging voorlopig verblijf (mvv) hebben verkregen, die daadwerkelijk zijn ingereisd en die na de inreis een asielvergunning hebben gekregen.



Waren er in het eerste kwartaal van 2020 nog 1 060 nareizigers, in het tweede kwartaal daalde het met 800 personen (-75 procent) tot 260. Daarvan hadden er 120 de Eritrese nationaliteit. Daarnaast kregen 70 Syriërs een asielvergunning.



Veel consulaire diensten van ambassades, die machtigingen uitgeven, zijn door coronamaatregelen in de afgelopen maanden dicht geweest of hadden een beperkte dienstverlening. Ook was internationaal reizen naar de EU beperkt of niet mogelijk. Zo waren er in april nog 150 en in mei en juni respectievelijk 50 en 60 nareizigers.

Toon tabel Nareizigers Verberg tabel Nareizigers Nareizigers Jaartal Kwartaal Aantal (x 1 000) 2013 1e kwartaal 0,80 2013 2e kwartaal 0,81 2013 3e kwartaal 0,98 2013 4e kwartaal 1,06 2014 1e kwartaal 0,96 2014 2e kwartaal 0,88 2014 3e kwartaal 1,42 2014 4e kwartaal 2,10 2015 1e kwartaal 1,84 2015 2e kwartaal 2,81 2015 3e kwartaal 5,22 2015 4e kwartaal 3,98 2016 1e kwartaal 1,91 2016 2e kwartaal 1,31 2016 3e kwartaal 2,61 2016 4e kwartaal 6,00 2017 1e kwartaal 5,30 2017 2e kwartaal 4,10 2017 3e kwartaal 2,26 2017 4e kwartaal 2,84 2018 1e kwartaal 2,14 2018 2e kwartaal 1,97 2018 3e kwartaal 1,28 2018 4e kwartaal 1,07 2019 1e kwartaal 0,85 2019 2e kwartaal 0,89 2019 3e kwartaal 1,20 2019 4e kwartaal 1,25 2020* 1e kwartaal 1,06 2020* 2e kwartaal 0,26 *Voorlopige cijfers Download CSV