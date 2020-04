Minder asielzoekers en nareizigers in maart door corona

In maart van dit jaar zijn 1 025 eerste asielverzoeken gedaan. Dat aantal is zo’n 40 procent lager dan in de eerste twee maanden van 2020 en 850 minder dan in maart 2019. Ook het aantal nareizigers is gedaald tot 125, dat is 26,7 procent van het aantal nareizigers in januari of februari 2020. Deze daling van het aantal asielverzoeken en nareizigers is mede het gevolg van de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van het IND.

Toon tabel Asielverzoeken en nareizigers Verberg tabel Asielverzoeken en nareizigers Asielverzoeken en nareizigers Eerste asielverzoeken Nareizigers 2018 jan 1560 700 2018 feb 1200 705 2018 mrt 1390 735 2018 apr 1450 620 2018 mei 1575 815 2018 jun 1295 540 2018 jul 1930 565 2018 aug 2025 370 2018 sep 2250 350 2018 okt 2225 350 2018 nov 1840 410 2018 dec 1770 315 2019 jan 1850 270 2019 feb 1660 340 2019 mrt 1875 230 2019 apr 1860 215 2019 mei 1645 255 2019 jun 1685 415 2019 jul 1960 460 2019 aug 1880 320 2019 sep 2030 425 2019 okt 2090 400 2019 nov 2075 360 2019 dec 1935 480 2020 jan 1970 465 2020 feb 1515 470 2020 mrt 1025 125 Bron: CBS, IND Download CSV

Eerste asielverzoeken

In maart 2020 zijn er 1 025 asielverzoeken gedaan, gemiddeld 40 procent minder dan in de maanden januari (1 970) en februari (1 515). Deze daling wijkt af van het seizoenpatroon van de laatste drie jaren, waarbij te zien was dat in maart meer asielverzoeken werden gedaan dan in februari. In vergelijking met een jaar eerder werden in maart van dit jaar 850 minder asielverzoeken gedaan.



De daling in maart heeft te maken met de internationale en nationale maatregelen rondom de coronacrisis.

Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers

In de eerste drie maanden van dit jaar kwam een kwart van de asielverzoeken (1 100) van Syriërs. In maart dienden zij 220 keer een verzoek in. Algerijnen dienden in het eerste kwartaal 290 keer een asielverzoek in, asielzoekers met de Turkse, Marokkaanse en Nigeriaanse nationaliteit meer dan 200 keer.

Toon tabel Eerste asielverzoeken, nationaliteit Verberg tabel Eerste asielverzoeken, nationaliteit Eerste asielverzoeken, nationaliteit 2020 1e kwartaal* 2019 1e kwartaal Moldavisch 5 320 Colombiaans 85 25 Afghaans 155 65 Iraans 165 470 Marokkaans 235 310 Nigeriaans 235 480 Turks 255 300 Algerijns 290 340 Syrisch 1100 575 Bron: CBS, IND Download CSV

Bijna geen asielverzoeken meer van Moldaviërs

Het aantal asielverzoeken van Moldaviërs was in de eerste drie maanden van dit jaar bijna nihil. In het eerste kwartaal vorig jaar waren dat er nog 320. Ook het aantal verzoeken van Iraniërs en Nigerianen daalde met meer dan de helft. Van Afghanen en Colombianen kwamen daarentegen juist meer asielverzoeken in het eerste kwartaal van 2020.

Aantal nareizigers met bijna 75 procent gedaald

Het aantal nareizigers, dit zijn gezinsleden van de vergunninghouder aan wie een machtiging voorlopig verblijf (mvv) is verleend, en die na de inreis een asielvergunning krijgen, is gedaald tot 125. Daarmee is het aantal nareizigers ten opzichte van januari en februari met bijna driekwart gedaald. Veel consulaire diensten van ambassades zijn door coronamaatregelen gesloten. Daarmee is ook het uitgeven van de mvv’s voorlopig opgeschort.

In de eerste drie maanden van 2020 kregen 1 060 gezinsleden de kans om naar Nederland te komen. Bijna de helft van hen had de Eritrese nationaliteit. Daarnaast kregen meer dan 300 Syriërs deze machtiging. Ook in maart waren de Eritreeërs de grootste groep.