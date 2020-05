Omzet horeca daalt sterk in eerste kwartaal 2020

De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De omzet nam in het eerste kwartaal van 2020 met 14 procent af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. Dit was de eerste omzetdaling in 7 jaar tijd. Het volume, de voor prijsveranderingen gecorrigeerde omzet, daalde met 14,5 procent. Vooral in maart daalden de omzet en het volume van de horeca sterk.

Fors minder omzet logiesverstrekkers

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde met 14,9 procent in het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Het volume daalde met hetzelfde percentage. Een kwartaal eerder nam de omzet van logiesverstrekkers nog toe met 1,1 procent. De omzet van hotels nam in het eerste kwartaal van 2020 met 16,9 procent af.

Omzet eet- en drinkgelegenheden neemt fors af

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 13,6 procent minder omgezet dan het kwartaal daarvoor. Het volume daalde met 14,4 procent.

Met een daling van 16,8 procent nam de omzet van restaurants het sterkst af. Het volume daalde met 17,2 procent. Ook bij cafés namen omzet en volume af, met respectievelijk 16,3 en 16,9 procent. De omzet van fastfoodrestaurants en kantines en catering daalde minder sterk, maar nog altijd met respectievelijk 8,9 en 9 procent.

Net als bij de logiesverstrekkers, is bij eet- en drinkgelegenheden de omzetdaling in het eerste kwartaal van 2020 vooral toe te schrijven aan maart. De omzetdaling in maart was het grootst bij cafés en restaurants. Ook kantines en catering en fastfoodrestaurants hebben in maart 2020 flink minder omgezet.

Ondernemersvertrouwen horeca sterk verslechterd

In alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het tweede kwartaal gedaald. Door de vele bedrijfssluitingen vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus was het pessimisme veruit het grootst bij ondernemers in de horeca. Daar komt de stemmingsindicator (% positieve antwoorden - % negatieve antwoorden) uit op -84,3. Een kwartaal eerder hielden positieve en negatieve ondernemers elkaar nog in evenwicht (0,2).

Gisteren publiceerde het CBS ook over de economische verwachtingen in mei van ondernemers in enkele consument gerichte bedrijfstakken zoals de horeca.