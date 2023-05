Inflatie stijgt naar 5,2 procent in april

Consumentengoederen en -diensten waren in april 5,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het CBS. In maart was de inflatie 4,4 procent.

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In april waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 7,8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart was de prijsstijging op jaarbasis 8,1 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Een inflatie van 5,2 procent in april 2023 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 5,2 procent hoger zijn dan in april 2022. De inflatie van 5,2 procent in april komt dus niet bovenop de inflatie van 4,4 procent in maart.

Download CSV Toon tabel Inflatie (CPI) Inflatie (CPI) jaar maand Inflatie (CPI) (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Inflatie (CPI) exclusief energie en motorbrandstoffen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2018 januari 1,5 1,2 2018 februari 1,2 1 2018 maart 1 0,8 2018 april 1,1 0,8 2018 mei 1,7 1,2 2018 juni 1,7 1,1 2018 juli 2,1 1,4 2018 augustus 2,1 1,4 2018 september 1,9 1,2 2018 oktober 2,1 1,5 2018 november 2 1,6 2018 december 2 1,6 2019 januari 2,2 1,7 2019 februari 2,6 2 2019 maart 2,8 2,2 2019 april 2,9 2,2 2019 mei 2,4 1,8 2019 juni 2,7 2,2 2019 juli 2,5 2,3 2019 augustus 2,8 2,7 2019 september 2,6 2,5 2019 oktober 2,7 2,6 2019 november 2,6 2,3 2019 december 2,7 2,3 2020 januari 1,8 2,1 2020 februari 1,6 2 2020 maart 1,4 2,2 2020 april 1,2 2,3 2020 mei 1,2 2,4 2020 juni 1,6 2,6 2020 juli 1,7 2,6 2020 augustus 0,7 1,5 2020 september 1,1 1,9 2020 oktober 1,2 2,1 2020 november 0,8 1,7 2020 december 1 1,8 2021 januari 1,6 2,1 2021 februari 1,8 2 2021 maart 1,9 1,7 2021 april 1,9 1,3 2021 mei 2,1 1,5 2021 juni 2 1,4 2021 juli 1,4 0,5 2021 augustus 2,4 1,5 2021 september 2,7 1,5 2021 oktober 3,4 1,6 2021 november 5,2 2,3 2021 december 5,7 2,4 2022 januari 6,4 2,7 2022 februari 6,2 2,9 2022 maart 9,7 3,1 2022 april 9,6 4,1 2022 mei 8,8 4,4 2022 juni 8,6 4,7 2022 juli 10,3 5,7 2022 augustus 12 6 2022 september 14,5 6,5 2022 oktober 14,3 6,9 2022 november 9,9 6,8 2022 december 9,6 7,5 2023 januari 7,6 7,7 2023 februari 8 8,1 2023 maart 4,4 8,1 2023 april 5,2 7,8

Kleinere prijsdaling energie en benzine

De prijsontwikkeling van energie en benzine had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) was in april 32,2 procent goedkoper dan in april vorig jaar. In maart waren de prijzen 36,5 procent lager. Benzine was deze maand 11,1 procent goedkoper dan in april 2022, in maart waren de prijzen 20,8 procent lager. Het effect van de accijnsverlaging op motorbrandstoffen in april vorig jaar werkt vanaf april 2023 niet meer door in de inflatie.

Download CSV Toon tabel Prijsindex elektriciteit, gas en stadsverwarming Prijsindex elektriciteit, gas en stadsverwarming Maand 2023 (2015=100) 2022 (2015=100) 2021 (2015=100) Jan 189,85 196,49 104,43 Feb 182,39 187,87 106,13 Mrt 175,11 275,85 107,18 Apr 173,03 255,21 107,97 Mei 221,75 108,22 Jun 201,81 109,99 Jul 240,6 115,79 Aug 294,51 117,17 Sep 369,46 123,29 Okt 373,21 136,56 Nov 277,97 163,61 Dec 276,71 182,04

Nieuwe meetmethode energieprijzen

Vanaf verslagmaand juni 2023, waarvan op 30 juni de snelle raming wordt gepubliceerd, gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten in de CPI. Bij de huidige methode wordt de prijsontwikkeling gemeten op basis van nieuwe contracten. Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer. Het CBS publiceerde op 2 maart een update van het onderzoek naar de nieuwe methode om energieprijzen te meten.

Kleinere prijsstijging voedingsmiddelen

De prijsontwikkeling van voeding had een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. In april 2023 waren voedingsmiddelen 15,9 procent duurder dan een jaar eerder. In maart was dat 18,4 procent. Vooral de prijsontwikkeling van vlees, groenten en zuivel droeg hieraan bij.

Download CSV Toon tabel CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie CPI; belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie April 2023 (%-punt) Maart 2023 (%-punt) Totaal 5,2 4,4 Voedingsmiddelen en

alcoholvrije dranken 1,89 2,13 Diverse goederen en

diensten 0,7 0,72 Horeca 0,68 0,51 Recreatie en cultuur 0,52 0,5 Stoffering en huishoudelijke

apparaten 0,51 0,57 Kleding en schoenen 0,51 0,55 Vervoer 0,3 -0,14 Onderwijs 0,28 0,28 Huisvesting, water

en energie -0,57 -1,16

Inflatie eurozone 7,0 procent

Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in april 5,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in maart was dat 4,5 procent. De inflatie in de eurozone steeg van 6,9 procent in maart naar 7,0 procent in april.

Download CSV Toon tabel Europees geharmoniseerde inflatie (HICP) Europees geharmoniseerde inflatie (HICP) jaar maand Nederland (% verandering van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. een jaar eerder) Eurozone (% verandering van de geharmoniseerde consumentenprijsindex t.o.v. een jaar eerder) 2018 januari 1,5 1,3 2018 februari 1,3 1,1 2018 maart 1 1,4 2018 april 1 1,2 2018 mei 1,9 2 2018 juni 1,7 2 2018 juli 1,9 2,2 2018 augustus 1,9 2,1 2018 september 1,6 2,1 2018 oktober 1,9 2,3 2018 november 1,8 1,9 2018 december 1,8 1,5 2019 januari 2 1,4 2019 februari 2,6 1,5 2019 maart 2,9 1,4 2019 april 3 1,7 2019 mei 2,3 1,2 2019 juni 2,7 1,3 2019 juli 2,6 1 2019 augustus 3,1 1 2019 september 2,7 0,8 2019 oktober 2,8 0,7 2019 november 2,6 1 2019 december 2,8 1,3 2020 januari 1,7 1,4 2020 februari 1,3 1,2 2020 maart 1,1 0,7 2020 april 1 0,3 2020 mei 1,1 0,1 2020 juni 1,7 0,3 2020 juli 1,6 0,4 2020 augustus 0,3 -0,2 2020 september 1 -0,3 2020 oktober 1,2 -0,3 2020 november 0,7 -0,3 2020 december 0,9 -0,3 2021 januari 1,6 0,9 2021 februari 1,9 0,9 2021 maart 1,9 1,3 2021 april 1,7 1,6 2021 mei 2 2 2021 juni 1,7 1,9 2021 juli 1,4 2,2 2021 augustus 2,7 3 2021 september 3 3,4 2021 oktober 3,7 4,1 2021 november 5,9 4,9 2021 december 6,4 5 2022 januari 7,6 5,1 2022 februari 7,3 5,9 2022 maart 11,7 7,4 2022 april 11,2 7,4 2022 mei 10,2 8,1 2022 juni 9,9 8,6 2022 juli 11,6 8,9 2022 augustus 13,7 9,1 2022 september 17,1 9,9 2022 oktober 16,8 10,6 2022 november 11,3 10,1 2022 december 11 9,2 2023 januari 8,4 8,6 2023 februari 8,9 8,5 2023 maart 4,5 6,9 2023 april 5,8 7

Verschil CPI en HICP

Om de inflatie tussen landen te kunnen vergelijken, berekenen de lidstaten van de Europese Unie (EU) een consumentenprijsindex volgens internationaal afgesproken definities en methoden. De Europese Centrale Bank gebruikt de HICP voor het monetaire beleid in de eurozone. Daarnaast maken de meeste landen nog een eigen, nationale prijsindex.



Het belangrijkste verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren. Dit is echter niet het enige verschil. In een publicatie worden deze verschillen verder toegelicht.

Dashboard consumentenprijzen

Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. Meer prijsindicatoren zijn te vinden in het prijzendashboard. De persoonlijke inflatiecalculator geeft inzicht in de ontwikkeling van de consumentenprijzen voor een individueel consumptieprofiel.