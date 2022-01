Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

De cao-lonen zijn in 2021 gestegen met 2,1 procent. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

In de eerste helft van 2021 lag de cao-loonstijging met 2,2 procent lager dan in het jaar ervoor; in de tweede helft werd dat nog lager, namelijk 1,9 procent.

Download CSV Toon tabel Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, per kwartaal Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, per kwartaal Jaar Kwartaal Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2011 1e kwartaal 0,9 2011 2e kwartaal 1,0 2011 3e kwartaal 1,2 2011 4e kwartaal 1,3 2012 1e kwartaal 1,3 2012 2e kwartaal 1,4 2012 3e kwartaal 1,5 2012 4e kwartaal 1,5 2013 1e kwartaal 1,4 2013 2e kwartaal 1,2 2013 3e kwartaal 1,0 2013 4e kwartaal 0,9 2014 1e kwartaal 0,9 2014 2e kwartaal 0,9 2014 3e kwartaal 0,9 2014 4e kwartaal 1,0 2015 1e kwartaal 1,3 2015 2e kwartaal 1,4 2015 3e kwartaal 1,4 2015 4e kwartaal 1,5 2016 1e kwartaal 1,8 2016 2e kwartaal 1,8 2016 3e kwartaal 2,0 2016 4e kwartaal 1,8 2017 1e kwartaal 1,3 2017 2e kwartaal 1,3 2017 3e kwartaal 1,4 2017 4e kwartaal 1,5 2018 1e kwartaal 1,8 2018 2e kwartaal 1,8 2018 3e kwartaal 2,1 2018 4e kwartaal 2,2 2019 1e kwartaal 2,3 2019 2e kwartaal 2,6 2019 3e kwartaal 2,7 2019 4e kwartaal 2,8 2020 1e kwartaal 3,0 2020 2e kwartaal 2,8 2020 3e kwartaal 3,0 2020 4e kwartaal 2,8 2021* 1e kwartaal 2,2 2021* 2e kwartaal 2,2 2021* 3e kwartaal 1,9 2021* 4e kwartaal 1,9 *Voorlopige cijfers

Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen

Het jaarcijfer van de consumentenprijzen wordt pas 11 januari bekend, maar in de eerste elf maanden van 2021 lag dit gemiddeld 2,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uitgaande van dat percentage, zijn de cao-lonen volgens de voorlopige cijfers dus ongeveer 0,3 procentpunt minder gestegen dan de consumentenprijzen.

Download CSV Toon tabel Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen Jaren Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Consumentenprijzen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) '11 1,1 2,3 '12 1,4 2,5 '13 1,2 2,5 '14 0,9 1,0 '15 1,4 0,6 '16 1,8 0,3 '17 1,4 1,4 '18 2,0 1,7 '19 2,5 2,6 '20 2,9 1,3 '21* 2,1 2,4 *Voorlopige cijfers, consumentenprijzen t/m november

Cao-lonen het minst gestegen in de sector overheid

Van alle drie de cao-sectoren zijn in 2021 de cao-lonen bij de overheid het minst gestegen (1,8 procent). Bij de gesubsidieerde instellingen stegen de lonen het meest, namelijk met 2,5 procent. In 2020 was de overheid nog de sector met de grootste loonstijging (3,2 procent).

Download CSV Toon tabel Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen Sectoren 2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2021* (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Totaal 2,9 2,1 Particuliere bedrijven 2,9 2,0 Gesubsidieerde instellingen 2,7 2,5 Overheid 3,2 1,8 *Voorlopige cijfers

Lonen horeca minst gestegen

De cao-lonen van de werknemers in de bedrijfstak horeca stegen in 2021 het minst (0,3 procent). Dit komt voornamelijk door de horeca-cao, die in 2021 met een jaar verlengd is onder gelijke voorwaarden. Hierbij zijn de loontabellen alleen aangepast voor het wettelijk minimumloon.



De loonstijging was het hoogst in de bedrijfstak overige dienstverlening (3,4 procent). Onder deze bedrijfstak vallen onder meer belangenorganisaties, wasserijen en de uitvaartbranche.

In 2020 namen de lonen het minst toe in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij (1,3 procent) en behoorde de bedrijfstak horeca nog bij de bedrijfstakken met de grootste cao-loonstijging.

Download CSV Toon tabel Cao-loonstijging per bedrijfstak Cao-loonstijging per bedrijfstak Bedrijfstakken 2021* (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2020 (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Overige dienstverlening 3,4 2,3 Gezondheids-

en welzijnszorg 2,9 2,8 Financiële

dienstverlening 2,7 2,4 Energievoorziening 2,4 2,9 Waterbedrijven

en afvalbeheer 2,3 3,5 Bouwnijverheid 2,3 3,7 Industrie 2,2 3,7 Verhuur en handel

van onroerend goed 2,2 3,1 Totaal 2,1 2,9 Informatie en

communicatie 2,1 2,7 Specialistische

zakelijke diensten 2,1 2,6 Handel 1,9 2,6 Verhuur en overige

zakelijke diensten 1,9 3,2 Openbaar bestuur

en overheidsdiensten 1,9 3,1 Vervoer en opslag 1,8 1,9 Onderwijs 1,4 3,2 Landbouw, bosbouw

en visserij 1,3 1,3 Cultuur, sport

en recreatie 1,0 2,7 Horeca 0,3 3,6 *Voorlopige cijfers

Contractuele loonkosten 1,9 procent gestegen

De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 1,9 procent in 2021. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk door een verlaging van de WW-premie met ingang van augustus. Daartegenover werden in 2021 de WAO/WIA-(basis)-premie en de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd. Ook is de werkgeverspremie pensioen (waaronder die van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn) in totaliteit gestegen.

Download CSV Toon tabel Cao-lonen en contractuele loonkosten, per kwartaal Cao-lonen en contractuele loonkosten, per kwartaal Jaar Kwartaal Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Contractuele loonkosten per uur (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 1e kwartaal 1,3 0,5 2015 2e kwartaal 1,4 0,6 2015 3e kwartaal 1,4 0,6 2015 4e kwartaal 1,5 0,7 2016 1e kwartaal 1,8 2,0 2016 2e kwartaal 1,8 2,0 2016 3e kwartaal 2,0 2,1 2016 4e kwartaal 1,8 1,9 2017 1e kwartaal 1,3 1,7 2017 2e kwartaal 1,3 1,7 2017 3e kwartaal 1,4 1,9 2017 4e kwartaal 1,5 2,0 2018 1e kwartaal 1,8 2,3 2018 2e kwartaal 1,8 2,3 2018 3e kwartaal 2,1 2,6 2018 4e kwartaal 2,2 2,7 2019 1e kwartaal 2,3 2,8 2019 2e kwartaal 2,6 3,2 2019 3e kwartaal 2,7 3,1 2019 4e kwartaal 2,8 3,2 2020 1e kwartaal 3,0 2,9 2020 2e kwartaal 2,8 2,7 2020 3e kwartaal 3,0 3,0 2020 4e kwartaal 2,8 2,8 2021* 1e kwartaal 2,2 2,7 2021* 2e kwartaal 2,2 2,7 2021* 3e kwartaal 1,9 1,4 2021* 4e kwartaal 1,9 0,9 *Voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over 2021 zijn gebaseerd op 88 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.