Consumptie huishoudens krimpt met bijna 11 procent in februari

In februari 2021 hebben consumenten 10,7 procent minder besteed dan in februari 2020, meldt het CBS. De krimp is kleiner dan in januari, toen consumenten 12,0 procent minder uitgaven dan een jaar eerder. Consumenten besteedden net als in de voorgaande maanden minder aan diensten. Door het op 15 december sluiten van alle niet-essentiële winkels, krompen ook de uitgaven aan duurzame goederen uitzonderlijk sterk.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Download CSV Toon tabel Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd) Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd) jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2017 maart 2,2 2017 april 2,8 2017 mei 3 2017 juni 2,7 2017 juli 2,5 2017 augustus 2,3 2017 september 3,3 2017 oktober 1 2017 november 2,6 2017 december 1,7 2018 januari 1,7 2018 februari 3,2 2018 maart 3 2018 april 3,2 2018 mei 2 2018 juni 2,6 2018 juli 2,8 2018 augustus 2,6 2018 september 2 2018 oktober 2,1 2018 november 2,2 2018 december 1,7 2019 januari 1,3 2019 februari 0,9 2019 maart 1,4 2019 april 1,5 2019 mei 2,5 2019 juni 1,4 2019 juli 1,1 2019 augustus 1,1 2019 september 2 2019 oktober 2 2019 november 1,7 2019 december 3,1 2020 januari 1 2020 februari 1,2 2020 maart -6,4 2020 april -17 2020 mei -12 2020 juni -7 2020 juli -2,4 2020 augustus -2 2020 september -3,7 2020 oktober -6 2020 november -6,4 2020 december -11,6 2021 januari -12 2021 februari -10,7

Consument besteedt minder aan diensten en duurzame goederen

In februari hebben consumenten 18,2 procent minder aan duurzame goederen besteed dan in februari 2020. De krimp is kleiner dan in januari, toen consumenten 25,4 procent minder uitgaven aan duurzame goederen. Sinds 10 februari was het mogelijk om bestelde artikelen bij niet-essentiële winkels af te halen. Consumenten gaven vooral minder uit aan kleding, schoenen en lederwaren, woninginrichtingsartikelen, vervoermiddelen en elektrische apparatuur dan een jaar eerder.

Hun uitgaven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant, of een voetbalwedstrijd, waren in februari 15,1 procent lager dan een jaar eerder. Restaurants, cafés, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen, zwembaden en musea waren in de hele maand februari gesloten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Aan voedings- en genotmiddelen hebben consumenten 8,3 procent meer gespendeerd dan een jaar eerder. Dit is de grootste groei na maart 2020. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben huishoudens 0,8 procent meer besteed dan een jaar eerder. Er is minder getankt, maar meer aardgas verstookt doordat het in februari 2021 kouder was dan in februari 2020.

Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in februari 2,8 procent minder heeft omgezet dan in februari 2020. De omzet van de non-foodsector was fors lager. De foodsector realiseerde daarentegen juist een hogere omzet. Deze cijfers zijn ook gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.