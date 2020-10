Prijsstijging tussenwoningen het grootst

Voor het eerst in vijf jaar was niet de prijsstijging van appartementen het hoogst, maar de prijsstijging van tussenwoningen. In het derde kwartaal van 2020 waren tussenwoningen gemiddeld 8,8 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In het derde kwartaal zijn in Nederland ruim 62 duizend woningen gewisseld van eigenaar. Dit is een stijging van 5,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Sinds het begin van de meting in 1995 zijn niet eerder zoveel woningen in een derde kwartaal verkocht als in 2020. Bestaande koopwoningen waren 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2020 kostte een bestaande koopwoning gemiddeld 340 duizend euro.

Prijsstijging appartementen niet meer het grootst

De prijsstijging van appartementen kwam in het derde kwartaal van 2020 uit op 8,3 procent. Voor het eerst na het tweede kwartaal van 2015 was de prijsstijging van appartementen niet het hoogst van alle woningtypen. De prijsstijging van tussen- en hoekwoningen was groter. Tussenwoningen waren in het derde kwartaal 8,8 procent duurder ten opzichte van een jaar geleden, hoekwoningen 8,5 procent. De prijsstijging van vrijstaande woningen was met 7,1 procent het laagst.

Download CSV Toon tabel Bestaande koopwoningen: prijsindex naar woningtype Bestaande koopwoningen: prijsindex naar woningtype Tussenwoning (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Hoekwoning (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Appartement (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2-onder-1-kapwoning (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Vrijstaande woning (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2015 2e kwartaal 3,3 2,7 3,3 2,4 1,2 2015 3e kwartaal 3,6 4,1 4,2 2,4 1,3 2015 4e kwartaal 4 3,4 4,2 3,5 2,6 2016 1e kwartaal 4,8 4,5 5,2 4,2 2,5 2016 2e kwartaal 5,1 5,4 6,8 4,4 2 2016 3e kwartaal 6 5,6 7,6 5,7 4,3 2016 4e kwartaal 6,5 6,7 8,6 5,8 4,3 2017 1e kwartaal 7,2 6,8 10,3 6,3 4,9 2017 2e kwartaal 7,8 7,6 10,4 6,7 6,8 2017 3e kwartaal 7,8 7,7 11,6 6,7 5,6 2017 4e kwartaal 8,1 8,4 11,9 7,3 7 2018 1e kwartaal 8,9 8,7 12,5 7,8 8,1 2018 2e kwartaal 8,9 9,2 13,2 7,8 6,8 2018 3e kwartaal 9,1 8,9 12,8 8 8,1 2018 4e kwartaal 8,9 8,7 12,9 7,5 7,7 2019 1e kwartaal 7,9 8,1 10,7 6,7 7 2019 2e kwartaal 7,4 6,7 9 6,3 6,8 2019 3e kwartaal 6,3 6,5 7,2 5,6 5,9 2019 4e kwartaal 6,1 6,4 6,8 5,5 6,3 2020 1e kwartaal 6,7 6,7 7,8 6 6,2 2020 2e kwartaal 7,8 7,9 8,5 7,3 6,6 2020 3e kwartaal 8,8 8,5 8,3 7,8 7,1

In Groningen opnieuw grootste prijsstijging

In alle provincies waren bestaande koopwoningen in het derde kwartaal gemiddeld duurder dan een jaar eerder. Net als in de voorgaande drie kwartalen was de prijsstijging het grootst in Groningen. Bestaande koopwoningen waren daar gemiddeld 10,8 procent duurder. In Noord-Holland was de prijsstijging met 7,2 procent het kleinst.

Download CSV Toon tabel Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar provincie, 2020-III Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar provincie, 2020-III Regio Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Woningtransacties (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Groningen 10,8 0,3 Flevoland 9 -1,3 Limburg 8,6 13 Overijssel 8,5 10,6 Gelderland 8,3 0,9 Zuid-Holland 8,3 3,7 Zeeland 8,3 10,9 Friesland 8 -2,5 Utrecht 8 3,5 Drenthe 7,9 6,1 Noord-Brabant 7,9 13,7 Noord-Holland 7,2 3,8 Bron: CBS, Kadaster

Stijging woningverkopen in Zuid-Nederland het grootst

De ontwikkeling van het aantal woningverkopen liep in de provincies sterk uiteen. In de meeste provincies steeg het aantal verkopen. Alleen in Friesland en Flevoland was het aantal transacties lager dan een jaar eerder. In de drie zuidelijke provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland nam het aantal verkochte bestaande woningen het meeste toe ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. De stijging voor deze provincies samen bedroeg 13,5 procent. Zuid-Nederland is het enige landsdeel waarvan de toename van het aantal woningtransacties boven het landelijk gemiddelde uitkwam.

Download CSV Toon tabel Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar landsdeel, 2020-III Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar landsdeel, 2020-III Regio Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Woningtransacties (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Zuid 8,1 13,5 West 7,8 4,1 Oost 8,4 3,5 Noord 8,8 0,9 Nederland 8,1 5,6 Bron: CBS, Kadaster

De NVM publiceerde ongeveer een week geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM-makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.