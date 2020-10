Export krimpt met ruim 2 procent in augustus

Het volume van de goederenexport was in augustus 2,3 procent kleiner dan in augustus 2019, meldt het CBS. In augustus kromp vooral de export van aardolieproducten, transportmiddelen en metaalproducten. Ook zijn er minder machines en apparaten uitgevoerd. Het volume van de import was in augustus 0,8 procent kleiner dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in oktober minder ongunstig dan in augustus.

Download CSV Toon tabel Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd) Jaar Maand %-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2016 september 5,8 2016 oktober 3,3 2016 november 6,4 2016 december 5,3 2017 januari 1,6 2017 februari 6,8 2017 maart 8,3 2017 april 0,7 2017 mei 4,6 2017 juni 10,7 2017 juli 7,1 2017 augustus 7,3 2017 september 7,9 2017 oktober 7 2017 november 7,1 2017 december 6,2 2018 januari 4,8 2018 februari 4,3 2018 maart 3,1 2018 april 6,2 2018 mei 5,3 2018 juni 0,4 2018 juli 2,7 2018 augustus 4 2018 september 3 2018 oktober 3,4 2018 november 0,4 2018 december 0,6 2019 januari 2,2 2019 februari -0,3 2019 maart 1,5 2019 april 1,7 2019 mei -0,1 2019 juni 0,7 2019 juli -0,1 2019 augustus 3,4 2019 september 1,4 2019 oktober 6,3 2019 november 2,3 2019 december 4,5 2020 januari 3,9 2020 februari 1,7 2020 maart -4,6 2020 april -13,3 2020 mei -11,8 2020 juni -3,2 2020 juli 0,3 2020 augustus -2,3

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in oktober minder ongunstig dan in augustus. Dat komt vooral doordat het vertrouwen van Duitse en Europese industriële ondernemers opnieuw minder negatief was. Dat gold ook voor het oordeel over de buitenlandse orderpositie van de Nederlandse en Europese ondernemers in de industrie.