Meeste huishoudelijk afval in minst stedelijke gemeenten

De Nederlandse gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft), en grof tuinafval. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In zeer sterk stedelijk gebied wordt gemiddeld per inwoner het minste huishoudelijk afval ingezameld, in 2019 was dit 413 kilogram. In niet-stedelijk gebied lag dit met 602 kilogram per inwoner aanzienlijk hoger. In minder stedelijke gemeenten staan minder flats en meer huizen met een (grotere) tuin, waardoor deze meer gft-afval en grof tuinafval voortbrengen.

Zonder gft-afval en grof tuinafval zijn de verschillen een stuk kleiner: 379 kilogram overig afval per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten, tegen 396 kilogram per inwoner in niet-stedelijke gemeenten.

Download CSV Toon tabel Hoeveelheid huishoudelijk afval, 2019* Hoeveelheid huishoudelijk afval, 2019* Stedelijkheid Overig afval (kg per inwoner) Gft-afval (kg per inwoner) Grof tuinafval (kg per inwoner) Niet stedelijk 396,3 149,3 56,8 Weinig stedelijk 356,2 132,9 49,3 Matig stedelijk 369,3 105,2 41,9 Sterk stedelijk 379,8 84,3 19,9 Zeer sterk stedelijk 378,5 29,2 4,9 *Voorlopige cijfers

Meeste gft-afval in niet-stedelijke gemeenten

In 2019 zamelden gemeenten gemiddeld 90 kilogram gft-afval per inwoner in. In 2010 was dit nog 76 kilogram per inwoner. In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 149 kilogram gft-afval per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. In sterk stedelijke gemeenten wordt gft-afval vaak niet apart ingezameld, of slechts in een beperkt aantal wijken. Zo wordt in Den Haag slechts 11 kilogram gft-afval, en in Amsterdam minder dan 1 kilogram per inwoner aan gft-afval opgehaald. Daarnaast zijn er 13 gemeenten waarin per inwoner meer dan 200 kilogram gft-afval wordt opgehaald. In Westerveld, Boekel, Boxmeer en Cuijk is dit met 230 kilogram of meer per inwoner het hoogst.

Download CSV Toon tabel Hoeveelheid ingezameld gft-afval per inwoner, 2019* Hoeveelheid ingezameld gft-afval per inwoner, 2019* txtGemeenteNaam Gft-afval ( kg per inwoner) Aa en Hunze 216,1 Aalsmeer 94,6 Aalten 165,8 Achtkarspelen 166,9 Alblasserdam 76,8 Albrandswaard Alkmaar 62,9 Almelo 104,9 Almere 42,3 Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam 125,8 Altena 126,5 Ameland 220,3 Amersfoort 69,5 Amstelveen 49,7 Amsterdam 0,6 Apeldoorn 139,7 Appingedam 113,8 Arnhem 57 Assen 116,3 Asten 86,7 Baarle-Nassau 127,5 Baarn 102,7 Barendrecht Barneveld 139,9 Beek 60 Beekdaelen Beemster 113,7 Beesel 100,6 Berg en Dal 180,9 Bergeijk 80,1 Bergen 55,4 Bergen 147,6 Bergen op Zoom 88,5 Berkelland 173,2 Bernheze 79,1 Best 147,5 Beuningen 159,3 Beverwijk Bladel 75,9 Blaricum 109,5 Bloemendaal 140,5 Bodegraven-Reeuwijk 128,3 Boekel 231,1 Borger-Odoorn 65,3 Borne 146,7 Borsele 160 Boxmeer 230,2 Boxtel 92 Breda 98,1 Brielle 97,5 Bronckhorst 114,5 Brummen 106,3 Brunssum 125,2 Bunnik 124,7 Bunschoten 119,6 Buren 166,7 Capelle aan den IJssel Castricum 123,1 Coevorden 168,4 Cranendonck 170,5 Cuijk 230 Culemborg 108,4 Dalfsen 211,8 Dantumadiel 142,6 De Bilt 130,8 De Fryske Marren 164,8 De Ronde Venen 93 De Wolden 229 Delft Delfzijl 140,1 Den Helder 92 Deurne 58,2 Deventer 122,1 Diemen 13,3 Dinkelland 192,9 Doesburg 74,2 Doetinchem 122,1 Dongen 119,5 Dordrecht 50,3 Drechterland 167,3 Drimmelen 106,2 Dronten 137,9 Druten 192,5 Duiven 125,6 Echt-Susteren 113,2 Edam-Volendam 86,2 Ede 132,3 Eemnes 140,7 Eersel 85,9 Eijsden-Margraten 72,3 Eindhoven 66,5 Elburg 162 Emmen 138,1 Enkhuizen 73,8 Enschede 93,8 Epe 128,5 Ermelo 89 Etten-Leur 127,9 Geertruidenberg 115,4 Geldrop-Mierlo 63,4 Gemert-Bakel 174 Gennep 63,7 Gilze en Rijen 121,3 Goeree-Overflakkee 124,8 Goes Goirle Gooise Meren 112,9 Gorinchem 106,2 Gouda 91,6 Grave 228,6 Groningen 43 Gulpen-Wittem 184,3 Haaksbergen 124 Haaren 68,3 Haarlem 39,1 Haarlemmermeer 93,6 Halderberge 143,5 Hardenberg 147 Harderwijk 101,6 Hardinxveld-Giessendam 94,4 Harlingen 106 Hattem 168,5 Heemskerk 80,1 Heemstede 109,4 Heerde 194 Heerenveen 130,9 Heerhugowaard 93,6 Heerlen 101,7 Heeze-Leende 114 Heiloo 139,6 Hellendoorn 162,3 Hellevoetsluis 76,5 Helmond 87 Hendrik-Ido-Ambacht 54,3 Hengelo 95,4 Het Hogeland Heumen 192,3 Heusden 118,3 Hillegom 82,1 Hilvarenbeek 49 Hilversum 112,7 Hoeksche Waard 150,6 Hof van Twente 137,9 Hollands Kroon 164,5 Hoogeveen 130,2 Hoorn 81 Horst aan de Maas 66,6 Houten 101,3 Huizen 113,9 Hulst 173,3 IJsselstein 59 Kaag en Braassem 148 Kampen 94,1 Kapelle 150,1 Katwijk 59,8 Kerkrade 109,9 Koggenland 135,8 Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Laarbeek 65,3 Landerd 141,6 Landgraaf 133,5 Landsmeer Langedijk 116,4 Lansingerland 84,6 Laren 113,1 Leeuwarden 97 Leiden 27,2 Leiderdorp 63,3 Leidschendam-Voorburg 55,8 Lelystad Leudal 92,5 Leusden 97,5 Lingewaard 122,7 Lisse Lochem 95,8 Loon op Zand 118,3 Lopik 127,8 Loppersum 193,5 Losser 143,8 Maasdriel 142,3 Maasgouw 98,8 Maassluis Maastricht 82,4 Medemblik 138 Meerssen 209,4 Meierijstad Meppel 131,5 Middelburg Midden-Delfland 120,4 Midden-Drenthe 194,9 Midden-Groningen Mill en Sint Hubert 229,5 Moerdijk Molenlanden 92,5 Montferland 127,2 Montfoort 130,4 Mook en Middelaar 64,3 Neder-Betuwe 143,3 Nederweert Nieuwegein 66 Nieuwkoop 120,7 Nijkerk 91,7 Nijmegen 84,8 Nissewaard Noardeast-Frysl�n 144,5 Noord-Beveland 154,4 Noordenveld 181,7 Noordoostpolder 150,9 Noordwijk Nuenen, Gerwen en Nederwetten Nunspeet 152,7 Oegstgeest 77,9 Oirschot 60,6 Oisterwijk 123,8 Oldambt 181,8 Oldebroek 170,7 Oldenzaal 118,4 Olst-Wijhe 171,4 Ommen 177,6 Oost Gelre 193 Oosterhout 93,4 Ooststellingwerf 115,7 Oostzaan 89 Opmeer 147,3 Opsterland 96 Oss 98 Oude IJsselstreek 205,4 Ouder-Amstel Oudewater 129,3 Overbetuwe 120,8 Papendrecht 62,2 Peel en Maas 185,2 Pekela 199,5 Pijnacker-Nootdorp 88,8 Purmerend 61 Putten 56,6 Raalte 89,1 Reimerswaal 101,7 Renkum 164,3 Renswoude 97,7 Reusel-De Mierden 93,4 Rheden 134,9 Rhenen 104,9 Ridderkerk Rijssen-Holten 116,8 Rijswijk Roerdalen 93,5 Roermond 56,7 Roosendaal 109,4 Rotterdam 17 Rozendaal 189,2 Rucphen 111,4 Schagen 145 Scherpenzeel 150 Schiedam 23 Schiermonnikoog 0 Schouwen-Duiveland s-Gravenhagen 11,3 's-Hertogenbosch 60,2 Simpelveld 161,9 Sint Anthonis 229,7 Sint-Michielsgestel 33,9 Sittard-Geleen 52 Sliedrecht 71,1 Sluis 142,2 Smallingerland 152,8 Soest 134,6 Someren Son en Breugel 180,8 Stadskanaal 92,3 Staphorst 183,7 Stede Broec 110,3 Steenbergen 132,4 Steenwijkerland 171,5 Stein 62 Stichtse Vecht 79,8 S�dwest-Frysl�n 132,7 Terneuzen 123,7 Terschelling Texel 106,8 Teylingen 85,4 Tholen Tiel 109,1 Tilburg Tubbergen 167,8 Twenterand 152,1 Tynaarlo 126,9 Tytsjerksteradiel 177,3 Uden 159,1 Uitgeest 92,8 Uithoorn Urk 34,6 Utrecht 33,5 Utrechtse Heuvelrug 161 Vaals Valkenburg aan de Geul 181,5 Valkenswaard 108,2 Veendam 157 Veenendaal 103,1 Veere 145,9 Veldhoven 147,4 Velsen Venlo 106,1 Venray 41,2 Vijfheerenlanden 96,5 Vlaardingen 22,7 Vlieland 0 Vlissingen 60,4 Voerendaal 151,1 Voorschoten Voorst 208,1 Vught 69 Waadhoeke 170,3 Waalre 144,4 Waalwijk 42,9 Waddinxveen Wageningen 74,3 Wassenaar Waterland 99,4 Weert 58,8 Weesp 112,5 West Betuwe 168,6 West Maas en Waal 216,3 Westerkwartier Westerveld 237,5 Westervoort 117,1 Westerwolde 135,9 Westland 88 Weststellingwerf 111,3 Westvoorne 198,6 Wierden 131,2 Wijchen 136,9 Wijdemeren 112 Wijk bij Duurstede 116,6 Winterswijk 169,7 Woensdrecht 140,2 Woerden 89,8 Wormerland 96,2 Woudenberg 154,5 Zaanstad Zaltbommel 147,2 Zandvoort 60,3 Zeewolde 97,6 Zeist 95,6 Zevenaar 113,8 Zoetermeer 50,5 Zoeterwoude 110,3 Zuidplas 109,5 Zundert 151,6 Zutphen 96,4 Zwartewaterland 129,4 Zwijndrecht Zwolle 72,3 *Voorlopige cijfers

Tweemaal zoveel oud papier in niet-stedelijke gemeenten

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 64 kilogram oud papier per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. Per Nederlander werd gemiddeld 49 kilogram oud papier opgehaald, 15 kilogram minder dan in 2010. Deze afname is onder meer het gevolg van de digitalisering: er wordt steeds minder papier gebruikt.