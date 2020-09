WOZ-waarde gemiddeld 8,9 procent hoger

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen per 1 januari 2020 was voor het vijfde jaar op rij hoger. Op 1 januari 2020 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 270 duizend euro per woning, 8,9 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de grootste stijging sinds jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In Weesp steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 22 procent het hardst. De gemiddelde WOZ-waarde<link> ging daar naar 351 duizend euro in 2020. Van de vier grootste steden (de G4) steeg In Rotterdam de gemiddelde WOZ-waarde het sterkst, met bijna 16 procent tot 222 duizend euro per woning. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met bijna 11 procent tot 418 duizend euro per woning, de kleinste stijging binnen de G4.

Download CSV Toon tabel Verandering WOZ-waarde per gemeente, 2020 Verandering WOZ-waarde per gemeente, 2020 Gemeente Verandering t.o.v. 2019 ( procent) Appingedam 6,9 Delfzijl 5,5 Groningen Loppersum 5,2 Almere 13,7 Stadskanaal 6,8 Veendam 4,9 Zeewolde 4,3 Achtkarspelen 5,5 Ameland 2,4 Harlingen 7,9 Heerenveen 8,6 Leeuwarden 7,7 Ooststellingwerf 7,5 Opsterland 9,3 Schiermonnikoog 2,7 Smallingerland 8,3 Terschelling 3,4 Vlieland 1,1 Weststellingwerf 7,1 Assen 6 Coevorden 6,6 Emmen 6,1 Hoogeveen 6,2 Meppel 6,5 Almelo 8,9 Borne 5,8 Dalfsen 7,4 Deventer 8,3 Enschede 7,2 Haaksbergen 6,4 Hardenberg 3,2 Hellendoorn 5,8 Hengelo 8,1 Kampen 6,9 Losser 6,1 Noordoostpolder 6,6 Oldenzaal 6,1 Ommen 5,1 Raalte 6,9 Staphorst 2,3 Tubbergen 5,9 Urk 7,6 Wierden 6,2 Zwolle 8,2 Aalten 6,8 Apeldoorn 7,8 Arnhem 6,4 Barneveld 7,9 Beuningen 7,2 Brummen 5,1 Buren 7 Culemborg Doesburg 6,6 Doetinchem 4,8 Druten 7,6 Duiven 8,1 Ede 8 Elburg 6,8 Epe 8,7 Ermelo 5,4 Harderwijk 5,4 Hattem 7,1 Heerde 6,9 Heumen 8,2 Lochem 7,3 Maasdriel 10,3 Nijkerk 7,2 Nijmegen 8,2 Oldebroek 6,5 Putten 6,4 Renkum 7,6 Rheden 7,8 Rozendaal 8,9 Scherpenzeel 9,1 Tiel Voorst 7 Wageningen 6,2 Westervoort 9 Winterswijk 7,3 Wijchen 6,1 Zaltbommel 6 Zevenaar 7,6 Zutphen 8 Nunspeet 4,9 Dronten 7,3 Amersfoort 8,5 Baarn 10 De Bilt 6,6 Bunnik 9,5 Bunschoten 7,9 Eemnes 9,9 Houten 9 Leusden 6,3 Lopik 5,2 Montfoort 7,6 Renswoude 8,6 Rhenen 6,3 Soest 7 Utrecht 11,2 Veenendaal 8,5 Woudenberg 6,8 Wijk bij Duurstede 7 IJsselstein 9,1 Zeist 12 Nieuwegein 7,2 Aalsmeer 6,7 Alkmaar 10,4 Amstelveen 7,5 Amsterdam 10,6 Beemster 7,2 Bergen (NH.) 8,9 Beverwijk 11,6 Blaricum 6,8 Bloemendaal 7,9 Castricum 9,2 Diemen 16,7 Edam-Volendam 9,8 Enkhuizen 9,7 Haarlem 9,8 Haarlemmermeer 13,1 Heemskerk 9,7 Heemstede 8,8 Heerhugowaard 11 Heiloo 7,7 Den Helder 5,2 Hilversum 7,3 Hoorn 10,4 Huizen 7,8 Landsmeer 10,6 Langedijk 7,7 Laren 9,6 Medemblik 10,9 Oostzaan 10,8 Opmeer 6,8 Ouder-Amstel 10,7 Purmerend 10,6 Schagen Texel 6,5 Uitgeest 7,6 Uithoorn 10,3 Velsen 8,3 Weesp 21,9 Zandvoort 15,1 Zaanstad 11,8 Alblasserdam 7,8 Alphen aan den Rijn 7,8 Barendrecht 10,4 Drechterland 7,5 Brielle 9,4 Capelle aan den IJssel 12,9 Delft 14,3 Dordrecht 10,2 Gorinchem 7,1 Gouda 7,8 's-Gravenhage 12 Hardinxveld-Giessendam 6,3 Hellevoetsluis 8 Hendrik-Ido-Ambacht 11,1 Stede Broec 9 Hillegom 11,9 Katwijk 10,7 Krimpen aan den IJssel 7,7 Leiden 10,8 Leiderdorp 7,5 Lisse 10,4 Maassluis 7,1 Nieuwkoop 7,7 Noordwijk 9,7 Oegstgeest 8,3 Oudewater 5,6 Papendrecht 8,8 Ridderkerk 10,3 Rotterdam 15,6 Rijswijk 12,6 Schiedam 14,6 Sliedrecht 10,6 Albrandswaard 8,7 Westvoorne 8,7 Vlaardingen 10,4 Voorschoten 8,8 Waddinxveen 12,9 Wassenaar 6,5 Woerden 7,7 Zoetermeer 10 Zoeterwoude 3,8 Zwijndrecht 9,1 Borsele 5 Goes 4,6 West Maas en Waal 10,2 Hulst 4,4 Kapelle 4,1 Middelburg 5,8 Reimerswaal 3,9 Terneuzen 6,4 Tholen 3,6 Veere 5,3 Vlissingen 5 De Ronde Venen 8,3 Tytsjerksteradiel 6 Asten 7,6 Baarle-Nassau 6,2 Bergen op Zoom 6 Best 4,8 Boekel 7,9 Boxmeer 2 Boxtel 6,9 Breda 8,1 Deurne 4,7 Pekela 5,5 Dongen 6,5 Eersel 5,1 Eindhoven 8,2 Etten-Leur 5,9 Geertruidenberg 5,8 Gilze en Rijen 7,2 Goirle 6,5 Grave 5,9 Haaren 5,5 Helmond 6,5 's-Hertogenbosch 6,1 Heusden 6,5 Hilvarenbeek 5,8 Loon op Zand 5,1 Mill en Sint Hubert 4,2 Nuenen, Gerwen en Nederwetten 7,4 Oirschot 5,1 Oisterwijk 6,1 Oosterhout 8,2 Oss 8,5 Rucphen 4,7 Sint-Michielsgestel 5 Someren 7 Son en Breugel 6,4 Steenbergen 6,5 Waterland 7,5 Tilburg 8,7 Uden 10,1 Valkenswaard 6,4 Veldhoven 7,6 Vught 6,8 Waalre 6,3 Waalwijk 6,3 Woensdrecht 5,3 Zundert 5,7 Wormerland 12,2 Landgraaf 8,3 Beek 9,3 Beesel 9,5 Bergen (L.) 7,8 Brunssum 8,9 Gennep 8,6 Heerlen 9,6 Kerkrade 7 Maastricht 8,2 Meerssen 6 Mook en Middelaar 5,8 Nederweert 6,8 Roermond 7,1 Simpelveld 9 Stein 8,8 Vaals 7,7 Venlo 8,1 Venray 5,9 Voerendaal 8,1 Weert 6 Valkenburg aan de Geul 7,4 Lelystad 11,2 Horst aan de Maas 4,8 Oude IJsselstreek 4,3 Teylingen 8,1 Utrechtse Heuvelrug 6 Oost Gelre 3,7 Koggenland 5,8 Lansingerland 9,7 Leudal 6,1 Maasgouw 8,3 Gemert-Bakel 9,7 Halderberge 5,3 Heeze-Leende 5,6 Laarbeek 8,9 Reusel-De Mierden 6,4 Roerdalen 5,5 Roosendaal 5,2 Schouwen-Duiveland 4,8 Aa en Hunze 6,1 Borger-Odoorn 5,7 Cuijk 6,8 Landerd 9,9 De Wolden 5,7 Noord-Beveland 5,4 Wijdemeren 6,5 Noordenveld 5,5 Twenterand 5,9 Westerveld 5,7 Sint Anthonis Lingewaard 5,4 Cranendonck 6,6 Steenwijkerland 3,3 Moerdijk 6,6 Echt-Susteren 8,1 Sluis 5,8 Drimmelen 5,5 Bernheze 9,9 Alphen-Chaam 5,6 Bergeijk 5,3 Bladel 5,9 Gulpen-Wittem 9,4 Tynaarlo 7,1 Midden-Drenthe 6,1 Overbetuwe 6,9 Hof van Twente 5 Neder-Betuwe 5,7 Rijssen-Holten 6,2 Geldrop-Mierlo 7,8 Olst-Wijhe 7,9 Dinkelland 6 Westland 9,2 Midden-Delfland 9,2 Berkelland 6,1 Bronckhorst 7,5 Sittard-Geleen 8,5 Kaag en Braassem 10,4 Dantumadiel 5,4 Zuidplas 7,8 Peel en Maas 6,1 Oldambt 6,2 Zwartewaterland 4,8 Súdwest-Fryslân 5,5 Bodegraven-Reeuwijk 7,9 Eijsden-Margraten 7,3 Stichtse Vecht 6,7 Hollands Kroon 4,2 Leidschendam-Voorburg 6,9 Goeree-Overflakkee 6,6 Pijnacker-Nootdorp 7,6 Nissewaard 9,2 Krimpenerwaard 6,6 De Fryske Marren 6,5 Gooise Meren 7,3 Berg en Dal 6,6 Meierijstad 4,3 Waadhoeke 6,1 Westerwolde 3,4 Midden-Groningen 2,4 Beekdaelen 8,6 Montferland 4,8 Altena 6,7 West Betuwe Vijfheerenlanden 5,8 Hoeksche Waard 7,3 Het Hogeland 5,5 Westerkwartier Noardeast-Fryslȃn 4,2 Molenlanden 4,4

Sterkste stijging in Groningen en Flevoland

De stijgingspercentages van de gemiddelde woningwaarde waren het hoogst in de provincies Groningen en Flevoland. In Groningen steeg de gemiddelde woningwaarde met 12 procent naar 186 duizend euro. Daarmee is de gemiddelde WOZ-waarde in Groningen nog wel het laagst van alle provincies. In Flevoland steeg de gemiddelde waarde met ruim 11 procent naar 236 duizend euro per woning. In Zeeland was de toename van de gemiddelde woningwaarde, met bijna 5 procent, het laagst.

Download CSV Toon tabel WOZ-waarde woningen WOZ-waarde woningen Provincie 2020 (1 000 euro) 2019 (1 000 euro) Noord-Holland 351 318 Utrecht 323 297 Noord-Brabant 275 257 Nederland 270 248 Zuid-Holland 262 237 Gelderland 261 243 Flevoland 236 212 Overijssel 231 217 Limburg 215 200 Drenthe 214 201 Zeeland 213 203 Fryslân 198 186 Groningen 186 166

WOZ-waarde volgt huizenprijs

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019. De huizenprijzen stijgen vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien.

Naast het effect van taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.

Download CSV Toon tabel WOZ-waarde woningen, prijzen bestaande koopwoningen WOZ-waarde woningen, prijzen bestaande koopwoningen Jaar Prijsindex bestaande koopwoningen (2012=100) Index WOZ-waarde woningen (2012=100) 2012 100,0 100,0 2013 90,1 96,1 2014 89,6 90,9 2015 91,4 88,8 2016 95,2 89,7 2017 101,2 93,5 2018 110,2 99,1 2019 119,7 106,9 2020 127,2 116,4

Gemiddelde WOZ-waarde per gemeente

In de gemeente Bloemendaal was de gemiddelde WOZ-waarde met 750 duizend het hoogst. In Delfzijl was de gemiddelde WOZ-waarde met 134 duizend het laagst. In onderstaande kaart staan de gemiddelde woningwaarde per gemeente per 1 januari 2020 en 1 januari 2019.