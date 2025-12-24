Economie groeit met 0,5 procent in derde kwartaal 2025

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2025 met 0,5 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 30 oktober, kwam de groei uit op 0,4 procent. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 85 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

De groei van de economie is 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerste berekening. Dat komt vooral door een opwaartse bijstelling van de export. Het beeld is niet veranderd. De stijging van het bbp in het derde kwartaal van 2025 is vooral toe te schrijven aan de export en de overheidsconsumptie.

Download CSV Toon tabel Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd Jaar Kwartaal Index (2021=100) 4e kwartaal 101,9 2022 1e kwartaal 103,2 2022 2e kwartaal 105,6 2022 3e kwartaal 105,7 2022 4e kwartaal 105,5 2023 1e kwartaal 104,9 2023 2e kwartaal 104,6 2023 3e kwartaal 103,9 2023 4e kwartaal 104,2 2024 1e kwartaal 104,2 2024 2e kwartaal 105,4 2024 3e kwartaal 106 2024 4e kwartaal 106,5 2025 1e kwartaal 106,8 2025 2e kwartaal 107,2 2025 3e kwartaal 107,7 Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd Jaar Kwartaal Index (2021=100) 4e kwartaal 101,9 2022 1e kwartaal 103,2 2022 2e kwartaal 105,6 2022 3e kwartaal 105,7 2022 4e kwartaal 105,5 2023 1e kwartaal 104,9 2023 2e kwartaal 104,6 2023 3e kwartaal 103,9 2023 4e kwartaal 104,2 2024 1e kwartaal 104,2 2024 2e kwartaal 105,4 2024 3e kwartaal 106 2024 4e kwartaal 106,5 2025 1e kwartaal 106,8 2025 2e kwartaal 107,2 2025 3e kwartaal 107,7

Tweede berekening

De tweede berekening wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal gemaakt. De eerste berekening, 30 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de bouw, de zakelijke dienstverlening, de horeca, de overheid, de zorg en de financiële instellingen.

De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar (2020-2024) gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,4 en 0,7 procentpunt, respectievelijk in 2024 en 2021.

Bijstelling groei in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening van het bbp bepaalt het CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. De groeicijfers van de voorgaande 3 kwartalen zijn niet bijgesteld.

Groei ten opzichte van het derde kwartaal van 2024

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het derde kwartaal met 1,8 procent. Volgens de eerste berekening was dat 1,6 procent. Ook deze bijstelling is vooral toe te schrijven aan de export. De export, consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie droegen het meest bij aan deze groei.

Download CSV Toon tabel Bruto binnenlands product (volume) Jaar Kwartaal Mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder) 4e kwartaal 7,6 2022 1e kwartaal 7 2022 2e kwartaal 5,5 2022 3e kwartaal 3,8 2022 4e kwartaal 3,9 2023 1e kwartaal 1,1 2023 2e kwartaal -0,9 2023 3e kwartaal -1,5 2023 4e kwartaal -1,1 2024 1e kwartaal -0,3 2024 2e kwartaal 0,9 2024 3e kwartaal 1,7 2024 4e kwartaal 2 2025 1e kwartaal 2,2 2025 2e kwartaal 1,7 2025 3e kwartaal 1,8 Bruto binnenlands product (volume) Jaar Kwartaal Mutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder) 4e kwartaal 7,6 2022 1e kwartaal 7 2022 2e kwartaal 5,5 2022 3e kwartaal 3,8 2022 4e kwartaal 3,9 2023 1e kwartaal 1,1 2023 2e kwartaal -0,9 2023 3e kwartaal -1,5 2023 4e kwartaal -1,1 2024 1e kwartaal -0,3 2024 2e kwartaal 0,9 2024 3e kwartaal 1,7 2024 4e kwartaal 2 2025 1e kwartaal 2,2 2025 2e kwartaal 1,7 2025 3e kwartaal 1,8

Aantal banen daalt met duizend

Volgens de tweede berekening daalde het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het derde kwartaal 2025 met duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2025. De eerste berekening kwam uit op een daling van 7 duizend banen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2024 waren er in het derde kwartaal van 2025 volgens de tweede berekening 41 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Dat was bij de eerste berekening 33 duizend.

De banencijfers zijn bijgesteld op basis van aangevulde broninformatie.