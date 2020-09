Ruim een vijfde minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal 2020

De CO 2 -uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 9,3 procent. De afname van de CO 2 -uitstoot komt onder andere doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis op de CO 2 -uitstoot is duidelijk zichtbaar. Zo was de CO 2 -uitstoot van de transportsector ongeveer de helft lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO 2 -uitstoot.

Het tweede kwartaal van 2020 was zachter dan dat van 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO 2 -uitstoot in het tweede kwartaal 20,5 procent lager dan een jaar eerder.

Download CSV Toon tabel CO 2 -emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2020 CO 2 -emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2020 Categories CO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder ) Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder ) Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder ) NL economie (weergecorrigeerd) -20,5 Nederlandse economie -21,1 -9,3 Landbouw, delfstoffenwinning,

industrie en bouwnijverheid -9,2 -6,3 Overige dienstverlening -11,8 -6,6 Huishoudens -17,1 Energie-, en waterbedrijven,

afvalbeheer -24,8 -0,1 Transportsector -48,3 -25,6

Een kwart minder CO 2 -uitstoot energiebedrijven

In het tweede kwartaal van 2020 was de CO 2 -uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ongeveer een kwart lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De energiebedrijven waren in het tweede kwartaal goed voor ruim 30 procent van de totale uitstoot.

De afgelopen jaren hebben elektriciteitsbedrijven steeds minder steenkool en meer aardgas ingezet. In de eerste helft van 2020 was het verbruik van steenkool voor de productie van elektriciteit ruim 60 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO 2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, zoals zonnestroom en windenergie, lag in de eerste helft van 2020 juist hoger dan een jaar eerder.

CO 2 -uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

De CO 2 -uitstoot van huishoudens was ruim 17 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanwege de covid-19-uitbraak riep het kabinet op om zoveel mogelijk thuis te blijven en indien mogelijk thuis te werken. Hierdoor namen vooral de emissies door autogebruik af. Huishoudens verstookten ook minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege het relatief warme lenteweer. In het tweede kwartaal bedroeg de CO 2 -uitstoot van huishoudens ruim 17 procent van het totaal.

De CO 2 -uitstoot van de overige dienstverlening lag bijna 12 procent lager dan in het tweede kwartaal 2019. Het aandeel in de totale CO 2 -uitstoot is ruim 11 procent.

Ook landbouw en industrie stoten minder CO 2 uit

In het tweede kwartaal was de CO 2 -uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het tweede kwartaal van 2020 goed voor ruim 31 procent van de totale uitstoot. Vooral de chemische en de basismetaalindustrie hebben minder geëmitteerd.

CO 2 -uitstoot transportsector bijna gehalveerd

De transportsector heeft in het tweede kwartaal bijna de helft minder CO 2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de toegevoegde waarde was fors lager in deze periode. De CO 2 -uitstoot van de luchtvaart was in het tweede kwartaal ruim 80 procent lager dan een jaar eerder. Vanwege de uitbraak van Corona zijn in het tweede kwartaal veel vluchten geschrapt en stond een groot gedeelte van de vloot aan de grond. Ook het wegvervoer heeft fors minder CO 2 uitgestoten door de coronacrisis. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 9 procent.