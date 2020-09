7 procent minder elektriciteit verbruikt in tweede kwartaal

Het verbruik van elektriciteit is in het tweede kwartaal van dit jaar 1,8 miljard kWh lager dan in het tweede kwartaal van 2019. De productie was 0,2 miljard kWh lager, het invoersaldo 1,6 miljard kWh lager. De productie van elektriciteit uit kolen is gedaald in het tweede kwartaal, de productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen. De hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare elektriciteit is nu hoger dan de elektriciteit uit kolen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het verbruik in het eerste kwartaal van 2020 was nog vergelijkbaar met het verbruik in het eerste kwartaal van 2019, het verbruik in het tweede kwartaal was 7 procent lager dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. Deze daling valt samen met de verminderde economische activiteit als gevolg van de lockdown. Cijfers over het verbruik per sector zijn nog niet beschikbaar.

Download CSV Toon tabel Nettoverbruik elektriciteit Nettoverbruik elektriciteit Jaar Maand Netto verbruik elektriciteit (mld kWh) (mld kWh) 2019 jan 10,65 2019 feb 9,26 2019 mrt 9,96 2019 apr 8,78 2019 mei 9,27 2019 jun 8,53 2019 jul 9,05 2019 aug 8,90 2019 sep 8,78 2019 okt 9,96 2019 nov 9,92 2019 dec 10,31 2020 jan 10,49 2020 feb 9,74 2020 mrt 9,45 2020 apr 8,10 2020 mei 8,37 2020 jun 8,29

Meer elektriciteit naar Duitsland

De productie van elektriciteit was in het tweede kwartaal 0,2 miljard kWh (1 procent) lager dan in het tweede kwartaal van 2019. Het invoersaldo daalde met 1,6 miljard kWh. Met name het invoersaldo met Duitsland is sterk veranderd. In het tweede kwartaal daalde de invoer van elektriciteit uit Duitsland met 2,0 miljard kWh, de uitvoer naar Duitsland steeg met 1,9 miljard kWh. De Duitse kolencentrales produceren aanzienlijk minder elektriciteit (16 miljard kWh minder). De Nederlandse elektriciteit producerende installaties, die vooral met aardgas gestookt worden, produceren nu meer om de daling van de elektriciteitsproductie in Duitsland te compenseren.

Download CSV Toon tabel Nettoproductie elektriciteit Nettoproductie elektriciteit Jaar Maand Netto productie elektriciteit (mld kWh) (mld kWh) 2019 jan 11,68 2019 feb 10,245 2019 mrt 10,641 2019 apr 8,707 2019 mei 9,364 2019 jun 7,988 2019 jul 9,099 2019 aug 8,889 2019 sep 8,974 2019 okt 10,841 2019 nov 10,9 2019 dec 10,533 2020 jan 11,244 2020 feb 10,018 2020 mrt 9,639 2020 apr 7,997 2020 mei 9,138 2020 jun 8,735

Download CSV Toon tabel Invoersaldo elektriciteit Invoersaldo elektriciteit Jaar Maand Invoersaldo elektriciteit (mln kWh) (mln kWh) 2019 jan -531 2019 feb -543 2019 mrt -218 2019 apr 495 2019 mei 331 2019 jun 958 2019 jul 386 2019 aug 419 2019 sep 225 2019 okt -425 2019 nov -509 2019 dec 266 2020 jan -256 2020 feb 161 2020 mrt 265 2020 apr 521 2020 mei -345 2020 jun -33

Meer hernieuwbare elektriciteit

In het eerste halfjaar is ook de Nederlandse elektriciteitsproductie uit steenkool gedaald, van 11 miljard kWh in 2019 naar 4 miljard kWh in 2020. Dit is een daling van 63 procent. Oorzaken zijn onder andere de concurrentie met andere energiedragers (lagere prijs van aardgas op de wereldmarkt, prijs van CO2-emissierechten, gunstig weer), lagere elektriciteitsvraag uit Noordwest-Europa en technische storingen bij enkele bedrijven.



De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is gestegen van 10,6 miljard kWh in het eerste halfjaar van 2019 naar 14,8 miljard kWh in de eerste helft van 2020, een stijging van 39 procent. De productie van elektriciteit uit zon nam toe met 1,5 miljard kWh (56 procent), de productie van elektriciteit uit wind steeg met 1,4 miljard kWh (25 procent). De weersomstandigheden waren gunstig (relatief veel wind en zonnestraling) , maar ook het opgestelde vermogen van zonnepanelen was groter.