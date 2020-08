Export krimpt met bijna 3 procent in juni

Het volume van de goederenexport was in juni 2,9 procent kleiner dan in juni 2019, meldt het CBS. De krimp is veel kleiner dan in april en mei. In juni zijn er vooral minder transportmiddelen, metaalproducten en aardolieproducten uitgevoerd. De daling van de export Nederlands fabricaat was groter dan die van de wederuitvoer. Het volume van de import was in juni 4,0 procent kleiner dan een jaar eerder. Ook deze krimp was veel kleiner dan die in de voorgaande twee maanden. Er werden in juni vooral minder transportmiddelen ingevoerd dan een jaar eerder.