Minder kalveren en varkens geslacht in tweede kwartaal

In Nederlandse slachthuizen zijn in het tweede kwartaal van 2020 minder kalveren en varkens geslacht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal geslachte kalveren daalde met 14 procent (59 duizend), het aantal geslachte varkens met 11 procent (ruim 400 duizend). Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers van de vleesproductie in 2020.

Niet alleen daalde het aantal geslachte kalveren gedurende het tweede kwartaal, ook het zogenoemde voortschrijdend twaalfmaandstotaal nam van maart tot en met mei af. Het voortschrijdend twaalfmaandstotaal corrigeert voor seizoeninvloeden en maandelijkse verschillen in werkdagen. In mei was het voortschrijdend twaalfmaandstotaal gedaald naar 1,58 miljoen kalveren. Dat is 4 procent minder dan in februari, de maand voor de gedeeltelijke lockdown. In juni zette deze daling niet verder door en was er vergeleken met mei juist weer een lichte stijging te zien (0,4 procent).



De daling van het het aantal geslachte kalveren en varkens sinds maart hangt samen met de sluiting van de horeca en de terugvallende export als gevolg van de coronacrisis. Daardoor ontstond er een gebrek aan afzetmogelijkheden voor kalfsvlees. Een deel van het kalfsvlees is ondergebracht in de vriesopslag.

Toon tabel Kalverenslachtingen, voortschrijdend twaalfmaandstotaal Verberg tabel Kalverenslachtingen, voortschrijdend twaalfmaandstotaal Kalverenslachtingen, voortschrijdend twaalfmaandstotaal Jaar Maand Kalverenslachtingen, voortschrijdend 12-maandstotaal (x mln) 2015 januari 1,44 2015 februari 1,44 2015 maart 1,46 2015 april 1,45 2015 mei 1,44 2015 juni 1,45 2015 juli 1,46 2015 augustus 1,46 2015 september 1,46 2015 oktober 1,44 2015 november 1,45 2015 december 1,46 2016 januari 1,45 2016 februari 1,46 2016 maart 1,46 2016 april 1,46 2016 mei 1,49 2016 juni 1,50 2016 juli 1,49 2016 augustus 1,51 2016 september 1,50 2016 oktober 1,52 2016 november 1,53 2016 december 1,53 2017 januari 1,54 2017 februari 1,54 2017 maart 1,54 2017 april 1,54 2017 mei 1,54 2017 juni 1,51 2017 juli 1,51 2017 augustus 1,50 2017 september 1,50 2017 oktober 1,50 2017 november 1,52 2017 december 1,50 2018 januari 1,51 2018 februari 1,50 2018 maart 1,51 2018 april 1,51 2018 mei 1,51 2018 juni 1,54 2018 juli 1,55 2018 augustus 1,58 2018 september 1,59 2018 oktober 1,61 2018 november 1,62 2018 december 1,63 2019 januari 1,64 2019 februari 1,66 2019 maart 1,63 2019 april 1,67 2019 mei 1,67 2019 juni 1,66 2019 juli 1,67 2019 augustus 1,66 2019 september 1,66 2019 oktober 1,65 2019 november 1,64 2019 december 1,65 2020 januari 1,65 2020 februari 1,65 2020 maart 1,64 2020 april 1,60 2020 mei 1,58 2020 juni 1,59 Download CSV

Productie varkensvlees afgenomen

In april was het voortschrijdend twaalfmaandstotaal van het aantal geslachte varkens 16,8 miljoen, in mei was dit afgenomen tot 16,3 miljoen slachtingen (-3 procent). Door een uitbraak van het coronavirus onder personeel moesten sommige slachthuizen in mei en juni sluiten, op andere locaties slachten of de capaciteit verminderen. Het voortschrijdend twaalfmaandstotaal tot en met juni bleef met 16,3 miljoen varkens gelijk aan dat van mei.

Toon tabel Varkensslachtingen, voortschrijdend twaalfmaandstotaal Verberg tabel Varkensslachtingen, voortschrijdend twaalfmaandstotaal Varkensslachtingen, voortschrijdend twaalfmaandstotaal Jaar Maand Varkensslachtingen, voortschrijdend 12 maandstotaal (x mln) 2015 januari 14,6 2015 februari 14,7 2015 maart 14,9 2015 april 15,0 2015 mei 15,1 2015 juni 15,2 2015 juli 15,1 2015 augustus 15,0 2015 september 15,2 2015 oktober 15,2 2015 november 15,4 2015 december 15,5 2016 januari 15,5 2016 februari 15,3 2016 maart 15,4 2016 april 15,5 2016 mei 15,4 2016 juni 15,6 2016 juli 15,6 2016 augustus 15,8 2016 september 15,7 2016 oktober 15,5 2016 november 15,3 2016 december 15,4 2017 januari 15,5 2017 februari 15,5 2017 maart 15,4 2017 april 15,2 2017 mei 15,4 2017 juni 15,2 2017 juli 15,1 2017 augustus 15,1 2017 september 15,1 2017 oktober 15,2 2017 november 15,2 2017 december 15,2 2018 januari 15,3 2018 februari 15,3 2018 maart 15,4 2018 april 15,5 2018 mei 15,5 2018 juni 15,5 2018 juli 15,6 2018 augustus 15,6 2018 september 15,7 2018 oktober 16,0 2018 november 15,9 2018 december 15,9 2019 januari 15,9 2019 februari 16,0 2019 maart 15,8 2019 april 16,0 2019 mei 16,3 2019 juni 16,2 2019 juli 16,2 2019 augustus 16,2 2019 september 16,3 2019 oktober 16,3 2019 november 16,4 2019 december 16,6 2020 januari 16,7 2020 februari 16,7 2020 maart 16,8 2020 april 16,8 2020 mei 16,3 2020 juni 16,3 Download CSV

Slacht van geiten toegenomen

De slacht van geiten is na een flinke toename in februari, maart en april van dit jaar, in mei en juni gestabiliseerd. In het voorjaar, wanneer vooral de jonge geitenbokjes worden geslacht, is er altijd een duidelijke piek.



Dit jaar was die piek hoger dan voorgaande jaren. Geitenbokjes worden afgemest en geëxporteerd. Doordat de horeca in exportlanden op slot ging, zijn minder bokjes afgemest en eerder naar de slacht gegaan om verwerkt te worden in diervoeder.

Toon tabel Geitenslachtingen Verberg tabel Geitenslachtingen Geitenslachtingen Jaar Maand Geitenslachtingen (x 1 000) 2015 januari 6,9 2015 februari 9,8 2015 maart 20,0 2015 april 19,4 2015 mei 10,8 2015 juni 9,6 2015 juli 7,4 2015 augustus 5,8 2015 september 6,1 2015 oktober 5,9 2015 november 4,2 2015 december 6,9 2016 januari 6,6 2016 februari 13,9 2016 maart 20,7 2016 april 18,6 2016 mei 14,2 2016 juni 12,2 2016 juli 8,8 2016 augustus 9,3 2016 september 8,4 2016 oktober 8,8 2016 november 8,6 2016 december 9,6 2017 januari 7,3 2017 februari 13,3 2017 maart 22,9 2017 april 20,2 2017 mei 17,9 2017 juni 13,2 2017 juli 9,5 2017 augustus 6,3 2017 september 6,0 2017 oktober 5,9 2017 november 7,9 2017 december 6,6 2018 januari 10,2 2018 februari 24,6 2018 maart 27,4 2018 april 24,8 2018 mei 19,6 2018 juni 13,9 2018 juli 10,6 2018 augustus 8,4 2018 september 7,3 2018 oktober 7,4 2018 november 9,1 2018 december 8,1 2019 januari 9,6 2019 februari 20,0 2019 maart 28,6 2019 april 25,6 2019 mei 21,3 2019 juni 12,9 2019 juli 12,3 2019 augustus 8,9 2019 september 7,9 2019 oktober 8,5 2019 november 8,6 2019 december 9,2 2020 januari 12,4 2020 februari 23,6 2020 maart 37,0 2020 april 39,8 2020 mei 15,7 2020 juni 13,5 Download CSV

Slachtkuikens en volwassen rundvee

Bij de slachtkuikens zijn vanaf februari 2020 de twaalfmaandstotalen nagenoeg onveranderd. Bij de schapen en volwassen runderen is er een lichte stijging voor deze periode.