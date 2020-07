Friesland enige provincie met daling aantal verkochte woningen

In het tweede kwartaal van 2020 wisselden in bijna alle provincies meer bestaande koopwoningen van eigenaar dan een jaar eerder. Alleen in Friesland zijn er minder woningen verkocht. Bestaande koopwoningen waren in alle provincies duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In het tweede kwartaal zijn er in Nederland bijna 55 duizend woningen gewisseld van eigenaar. Dit is een stijging van 4,6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Bestaande koopwoningen waren 7,5 procent duurder dan een jaar eerder. Gemiddeld kostte een bestaande koopwoning 328 duizend euro.

Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar provincie, 2020-II Regio Woningtransacties (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Noord-Brabant 10,8 7 Overijssel 9,9 9 Gelderland 7,6 7,5 Drenthe 7,4 8,8 Limburg 6,1 7,3 Zuid-Holland 3,2 8,2 Zeeland 2,9 7 Utrecht 1,8 7,4 Flevoland 1,6 9,3 Groningen 0,3 11 Noord-Holland 0 6,3 Friesland -1,8 6,1 Nederland 4,6 7,5 Bron: CBS, Kadaster

Minder woningen in Friesland verkocht

Van alle provincies zijn in het tweede kwartaal alleen in Friesland minder woningen verkocht dan in dezelfde periode van 2019. De daling kwam uit op 1,8 procent. Het aantal verkochte woningen in Noord-Holland was nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder. In alle andere provincies was het aantal transacties hoger dan in het tweede kwartaal van 2019. Noord-Brabant noteerde de grootste toename van het aantal woningtransacties (10,8 procent).

In Groningen opnieuw grootste prijsstijging

In alle provincies waren bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal gemiddeld duurder dan een jaar eerder. Net als in de afgelopen drie kwartalen was de prijsstijging het grootst in Groningen. Bestaande koopwoningen waren daar gemiddeld 11 procent duurder. In Friesland was de prijsstijging met 6,1 procent het kleinst.

Minder woningtransacties in Amsterdam, Utrecht en Den Haag

In drie van de vier grootste steden van Nederland zijn in het tweede kwartaal minder woningen van eigenaar gewisseld dan een jaar eerder. In de gemeente Utrecht was de afname van het aantal transacties met 9,2 procent het grootst. Alleen in Rotterdam lag het aantal transacties hoger. De stijging bedroeg bijna 4 procent.



Een bestaande koopwoning was in de vier grootste gemeenten van Nederland in het tweede kwartaal van 2020 duurder dan een jaar eerder. Met bijna 9 procent was de prijsstijging het grootst in gemeente Utrecht. De gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning bleef het hoogst in Amsterdam. In de hoofdstad kostte een koopwoning in het tweede kwartaal van dit jaar gemiddeld 495 duizend euro.

Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties vier grootste steden, 2020-II Stad Woningtransacties (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Rotterdam 3,8 7,8 Den Haag -1,8 7 Amsterdam -7,4 5,3 Utrecht -9,2 8,9 Bron: CBS, Kadaster

Minder appartementen verkocht

In het tweede kwartaal van 2020 waren alle woningtypen gemiddeld duurder dan een jaar eerder. Met 8,5 procent was de prijsstijging opnieuw het grootst bij appartementen. Het aantal woningtransacties van appartementen was echter 5,7 procent lager dan een jaar eerder. Van alle overige woningtypen lag het aantal transacties hoger dan in het tweede kwartaal van 2019.

Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar woningtype, 2020-II Woningtype Woningtransacties (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Vrijstaand 10,4 6,6 Hoekwoning 7,1 7,9 2 onder 1 kap 6,8 7,3 Tussenwoning 6 7,8 Appartement -5,7 8,5 Bron: CBS, Kadaster

De NVM publiceerde ongeveer drie weken geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM-makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.