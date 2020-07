Prijzen nieuwbouwwoningen wederom hoger

In het eerste kwartaal van 2020 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 4,8 procent hoger ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gemiddeld was een koopwoning 6,3 procent duurder dan vorig jaar. Daarmee zijn de huizenprijzen in Nederland opnieuw harder gestegen dan het Europees gemiddelde. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stegen in het eerste kwartaal van 2020 met 4,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze stijging ligt lager dan die van het vorige kwartaal, toen was een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 7,4 procent duurder dan een jaar eerder. Na het derde kwartaal van 2016 is de prijsstijging van nieuwbouwkoopwoningen niet zo laag geweest.

Toon tabel Prijzen koopwoningen Verberg tabel Prijzen koopwoningen Prijzen koopwoningen Jaar Kwartaal Bestaande koopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Nieuwbouwkoopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2016 1e kwartaal 4,1 6,9 2016 2e kwartaal 4,4 4,4 2016 3e kwartaal 5,6 1,9 2016 4e kwartaal 6,1 5,4 2017 1e kwartaal 6,8 6,1 2017 2e kwartaal 7,7 6,3 2017 3e kwartaal 7,6 6,2 2017 4e kwartaal 8,2 10,2 2018 1e kwartaal 9 11,5 2018 2e kwartaal 8,8 11,7 2018 3e kwartaal 9,2 16,3 2018 4e kwartaal 9 10,2 2019 1e kwartaal 7,9 9,5 2019 2e kwartaal 7,2 16,0 2019 3e kwartaal 6,3 6,3 2019 4e kwartaal 6,2 8,7 2020 1e kwartaal 6,6 4,8 Bron: CBS, Kadaster Download CSV

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is bekend tot en met het vierde kwartaal van 2019. In het laatste kwartaal van 2019 waren er 7 729 transacties van nieuwbouwwoningen. Dit is 11,7 procent minder dan een jaar eerder. In dezelfde periode waren er juist 5,6 procent meer transacties van bestaande koopwoningen dan een jaar eerder. Bij bestaande koopwoningen is ook in het eerste kwartaal van 2020 een stijging zichtbaar.

Toon tabel Verkochte woningen Verberg tabel Verkochte woningen Verkochte woningen Jaar Kwartaal Bestaande koopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Nieuwbouwkoopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) 2016 1e kwartaal 24,2 10,7 2016 2e kwartaal 23,6 2,8 2016 3e kwartaal 20,0 3,1 2016 4e kwartaal 16,1 5,1 2017 1e kwartaal 30,3 21,9 2017 2e kwartaal 16,0 10,2 2017 3e kwartaal 1,1 2,6 2017 4e kwartaal 8,7 15,7 2018 1e kwartaal -6,8 -9,4 2018 2e kwartaal -9,3 -6,2 2018 3e kwartaal -7,3 -8,5 2018 4e kwartaal -14,6 -13,8 2019 1e kwartaal -9,0 2,4 2019 2e kwartaal -0,8 -0,4 2019 3e kwartaal 3,5 6,8 2019 4e kwartaal 5,6 -11,7 2020 1e kwartaal 8,7 Bron: CBS, Kadaster Download CSV

Huizenprijzen in Nederland stegen opnieuw harder dan Europees gemiddelde

De prijzen van alle koopwoningen, uitgedrukt in de huizenprijsindex (HPI), stijgen al sinds begin 2014. Voor het grootste gedeelte gaat het om bestaande koopwoningen. In vergelijking met de Europese Unie stegen de huizenprijzen in Nederland het afgelopen jaar sterker. De huizenprijzen in de Europese Unie waren in het eerste kwartaal van 2020 gemiddeld 5,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In Nederland stegen de huizenprijzen in dezelfde periode met 6,3 procent. Luxemburg kende met 14,0 procent gemiddeld de grootste stijging van de huizenprijzen. Jaar op jaar bezien daalde de huizenprijs alleen in Hongarije.

Toon tabel Huizenprijsindex, 1e kwartaal 2020 Verberg tabel Huizenprijsindex, 1e kwartaal 2020 Huizenprijsindex, 1e kwartaal 2020 Land Huizenprijzen (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Luxemburg 14,0 Slowakije 13,1 Estland 11,5 Polen 11,3 Portugal 10,3 Tsjechië 9,5 Kroatië 9,1 Letland 9,1 Roemenië 8,1 Oostenrijk 7,7 Duitsland 6,8 Nederland 6,3 Litouwen 6,2 Malta 5,6 EU-27 5,5 Slovenië 5,5 Frankrijk 4,9 Bulgarije 4,7 Zweden 4,5 België 3,6 Spanje 3,3 Denemarken 3,1 Italië 1,7 Finland 1,4 Cyprus 1,1 Ierland 1,0 Hongarije -1,2 Bron: CBS, Eurostat Download CSV

In de cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn invloeden van het coronavirus nog niet of nauwelijks zichtbaar.