Iets meer mensen vinden werk in juni

Van april tot en met juni is het aantal werkenden afgenomen met 139 duizend. In deze periode daalde het aantal werkenden in april en mei, in juni was er een stijging. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In april en mei ging de afname van het aantal werkenden niet gepaard met een sterke toename van het aantal werklozen. Alleen degenen die op zoek zijn naar werk en direct beschikbaar zijn, worden namelijk aangemerkt als werkloos. Mensen die hun baan verliezen en niet zoeken en/of beschikbaar zijn voor betaald werk, vallen buiten de beroepsbevolking. In april en mei gebeurde dat vaker dan dat mensen werkloos werden.

In juni gingen meer mensen op zoek naar werk dan in de twee voorgaande maanden. Een aantal van hen vond een baan, maar een groot deel niet. Hierdoor nam het aantal werklozen in juni flink toe en was dit 131 duizend hoger dan drie maanden eerder.

Stromen tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

De ontwikkelingen in de beroepsbevolking worden gemeten door middel van de Enquête beroepsbevolking (EBB). In dit doorlopende onderzoek worden mensen met tussenpozen van drie maanden ondervraagd. Zo worden cijfers samengesteld over de wisselingen in arbeidspositie ten opzichte van drie maanden eerder. De groei of krimp van de werkzame beroepsbevolking wordt beïnvloed door vier stromen. Het aantal werkenden groeit door instroom vanuit zowel de werkloze beroepsbevolking als de niet-beroepsbevolking en krimpt door uitstroom in tegengestelde richting. De omvang van de groei of krimp in de voorafgaande drie maanden is het saldo van deze vier stromen.

Niet- beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking Zijn niet meer op zoek naar werk Stoppen met werken en verlaten de arbeidsmarkt Treden toe en vinden direct een baan Gaan op zoek naar werk Worden werkloos Vinden een baan Stromen tussen arbeidsposities Seizoengecorrigeerd; verandering t.o.v. drie maanden eerder Inactive labour force Active labour force Unemployed labour force No longer seeking work Quit work, left labour market Entered labour market, found work Started seeking work Became unemployed Found work Labour market flows Seasonally adjusted; changes relative to 3 months previously

Uitstroom werkzame beroepsbevolking groter dan instroom

Tot en met maart van dit jaar groeide de werkzame beroepsbevolking nog elke maand ten opzichte van drie maanden eerder. Met andere woorden: de instroom was groter dan de uitstroom (het saldo was positief). In april, mei en juni was de uitstroom groter dan de instroom en nam het aantal werkenden af (het saldo was negatief). In april en mei groeide daardoor vooral de niet-beroepsbevolking, in juni de werkloze beroepsbevolking.





Toon tabel Verandering werkzame beroepsbevolking Verberg tabel Verandering werkzame beroepsbevolking Verandering werkzame beroepsbevolking Saldo werkzame beroepsbevolking <->werkloze beroepsbevolking (t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000) Saldo werkzame beroepsbevolking <-> niet-beroepsbevolking (t.o.v. drie maanden eerder, x 1 000) 2019 mei 25 7 2019 juni 19 17 2019 jul 18 12 2019 aug 14 7 2019 sep 21 3 2019 okt 19 23 2019 nov 20 16 2019 dec 30 23 2020 jan 38 26 2020 feb 46 17 2020 mrt 33 -21 2020 apr* -31 -149 2020 mei* -64 -137 2020 juni* -123 -17 *voorlopige cijfers Download CSV

Meer mensen op zoek naar werk

Van april tot en met juni, de eerste maanden nadat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht werden, waren er elke maand meer dan 350 duizend mensen zonder werk die drie maanden eerder wel nog werk hadden. Dat zijn er ruim 100 duizend meer dan in de eerste maanden van dit jaar. In mei waren 118 duizend van hen op zoek naar en beschikbaar voor werk en daarmee werkloos. In juni waren dat er 162 duizend. Dat is het hoogste aantal sinds deze cijfers maandelijks worden gepubliceerd (vanaf 2003). In februari, net voor de coronacrisis, was dat met 56 duizend juist het laagste aantal sinds 2003.

Niet iedereen die stopt met werken is weer direct op zoek naar werk en beschikbaar voor werk. Denk bijvoorbeeld aan studenten en scholieren die stoppen met een bijbaan of ouderen die helemaal stoppen met werken. In mei waren er 263 duizend mensen zonder werk die drie maanden eerder nog werkten en die niet zochten naar en/of beschikbaar waren voor betaald werk. Dit is eveneens een record. In juni waren dat er weer bijna 200 duizend en dat is vrijwel evenveel als voordat de coronamaatregelen gingen gelden.

Toon tabel Mensen zonder werk die drie maanden eerder nog werk hadden Verberg tabel Mensen zonder werk die drie maanden eerder nog werk hadden Mensen zonder werk die drie maanden eerder nog werk hadden Jaar Maand Werkloos (x 1 000) Niet langer in beroepsbevolking (x 1 000) 2019 mei 70 197 2019 juni 73 201 2019 jul 70 196 2019 aug 69 195 2019 sep 67 203 2019 okt 68 198 2019 nov 69 202 2019 dec 62 201 2020 jan 59 200 2020 feb 56 203 2020 mrt 61 222 2020 apr* 104 268 2020 mei* 118 263 2020 juni* 162 199 *voorlopige cijfers Download CSV

Licht herstel baanvinders

Naast het grote aantal baanverliezers waren er in de afgelopen maanden veel minder mensen dan gebruikelijk die binnen het tijdsbestek van drie maanden werk vonden. In juni waren het er alweer meer dan in april en mei, maar nog steeds 100 duizend minder dan begin dit jaar. Het ging daarbij meestal niet om werklozen die werk hadden gevonden, maar vooral om mensen die drie maanden eerder nog niet tot de beroepsbevolking werden gerekend: 182 duizend in juni tegenover 126 duizend in mei. Ook hierbij gaat het vaak om scholieren of studenten die aan het werk gaan. Het aantal mensen dat drie maanden geleden al op zoek was naar werk en dat inmiddels heeft gevonden is zelfs verder afgenomen naar 39 duizend. Dat aantal is nog nooit zo klein geweest sinds deze cijfers berekend worden (vanaf 2003).