Lichte krimp areaal akkerbouw

Het areaal akkerbouw is in 2020 vergeleken met een jaar eerder met 0,3 procent afgenomen. Van tarwe daalde het areaal bijna 9 procent. Het areaal gerst (15,3 procent) en suikerbieten (3,5 procent) lieten een groei zien. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2020.

Toon tabel Areaal akkerbouwgewassen Verberg tabel Areaal akkerbouwgewassen Areaal akkerbouwgewassen Jaartal Totaal akkerbouw (2000=100) Zaaiuien (2000=100) Aardappelen, totaal (2000=100) Gerst, totaal (2000=100) Tarwe, totaal (2000=100) Suikerbieten (2000=100) 2000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2001 99,52 101,57 90,96 141,70 91,17 98,35 2002 99,14 106,65 91,67 121,04 99,38 98,14 2003 97,09 117,08 88,04 116,89 95,01 92,64 2004 96,70 142,17 90,95 101,85 100,97 88,08 2005 95,21 119,94 86,47 107,47 99,95 82,30 2006 91,40 132,17 86,87 94,85 103,28 74,61 2007 90,35 144,03 87,24 97,85 103,43 73,93 2008 88,81 145,10 84,30 106,87 114,54 65,10 2009 87,33 139,60 86,16 94,60 110,49 65,53 2010 85,44 158,83 87,85 71,15 112,72 63,61 2011 84,33 166,55 88,64 72,57 110,89 66,09 2012 82,09 150,04 83,22 63,49 110,96 65,54 2013 83,92 157,11 86,49 63,02 111,79 65,97 2014 81,53 159,76 86,73 58,74 104,08 67,68 2015 79,70 170,76 86,87 69,83 104,27 52,67 2016 79,39 179,27 87,64 74,04 93,72 63,74 2017 80,25 190,71 90,29 64,26 85,21 76,93 2018 81,32 181,27 91,57 76,91 82,00 76,78 2019 83,84 197,14 92,98 71,70 88,60 71,37 2020* 83,58 195,88 92,50 82,69 80,93 73,85 *Voorlopige cijfers Download CSV

Volgens de laatste landbouwtelling wordt er in Nederland op ruim 530 duizend hectare akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 1,6 duizend hectare (0,3 procent) minder dan een jaar eerder. Het areaal akkerbouwgewassen krimpt al sinds 2000. Sinds die tijds is er meer dan 100 duizend hectare (16 procent) verdwenen. Wel is het areaal sinds 2016 niet verder afgenomen.

Daling oppervlakte consumptieaardappelen

De teeltoppervlakte consumptieaardappelen is in 2020 met bijna 1,8 duizend hectare gedaald tot 77 duizend hectare (-2,3 procent). De arealen poot- en zetmeelaardappelen zijn het laatste jaar iets gestegen, beide ongeveer met 1 procent. Het aandeel pootaardappelen op het totale areaal aardappelen nam het laatste jaar weer iets verder toe. Meer dan een kwart (26,5 procent) van het aardappelareaal, ruim 44 duizend hectare, bestaat in 2020 uit pootaardappelen. Op een bijna even groot deel (27 procent) staan zetmeelaardappelen. Het grootste deel van het areaal aardappelen bestaat uit consumptieaardappelen (46,2 procent).

Sinds het jaar 2000 groeide het areaal pootaardappelen met 2,4 duizend hectare (5,7 procent), terwijl het areaal met consumptieaardappelen met 10 duizend hectare (12 procent) en het areaal zetmeelaardappelen met 5,6 duizend hectare (11 procent) is gekrompen.

Areaal zaaiuien iets afgenomen

Het areaal zaaiuien besloeg in 2020 ongeveer ruim 27 duizend hectare. Dat is 180 hectare minder dan een jaar eerder en een daling van ongeveer 0,7 procent. In 2019 nam de oppervlakte uien nog met bijna 10 procent toe. Wel laat het areaal zaaiuien over de lange termijn een groei zien. Ten opzichte van het jaar 2000 is sprake van een areaalverdubbeling.

Toon tabel Teeltoppervlakte zaaiuien Verberg tabel Teeltoppervlakte zaaiuien Teeltoppervlakte zaaiuien Jaartal Areaal (1 000 ha) 2000 13,99 2001 14,21 2002 14,92 2003 16,38 2004 19,89 2005 16,78 2006 18,49 2007 20,15 2008 20,30 2009 19,53 2010 22,22 2011 23,30 2012 20,99 2013 21,98 2014 22,35 2015 23,89 2016 25,08 2017 26,68 2018 25,36 2019 27,58 2020* 27,40 *Voorlopige cijfers Download CSV

Tarwe opnieuw in de min

Het areaal tarwe is in 2020 weer afgenomen, na een stijging van het areaal in 2019. Het areaal tarwe besloeg tijdens de laatste landbouwtelling ruim 110 duizend hectare, ongeveer 10 duizend hectare (8,7 procent) minder dan een jaar eerder. In 2019 was nog sprake van groei van 8,9 procent en was het areaal tot 121 duizend hectare toegenomen.



Van de wintertarwe daalde het areaal in 2020 vergeleken met een jaar eerder met bijna 19 duizend hectare (16,5 procent). Het areaal zomertarwe verdubbelde. Dit jaar wordt op ongeveer 17 duizend hectare zomertarwe geteeld. Het areaal zomertarwe fluctueert van jaar op jaar. Ongeveer 15 procent van de tarwe bestaat nu uit zomertarwe. Het aandeel zomertarwe was het hoogst in 2011. Toen bestond ongeveer een kwart van het areaal tarwe uit zomertarwe.