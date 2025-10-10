In september 26 procent minder faillissementen dan een jaar eerder
De focus van het nieuwsbericht faillissementen ligt naast de ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder ook op de faillissementsgraad. Dat is het aantal uitgesproken faillissementen per 100 duizend bedrijven. De faillissementsgraad geeft een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen in Nederland. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.
|jaar
|maand
|Eenmanszaken
|Bedrijven en instellingen
|2021
|september
|24
|117
|2021
|oktober
|18
|108
|2021
|november
|19
|164
|2021
|december
|24
|135
|2022
|januari
|19
|120
|2022
|februari
|21
|161
|2022
|maart
|18
|148
|2022
|april
|22
|97
|2022
|mei
|29
|160
|2022
|juni
|27
|137
|2022
|juli
|22
|126
|2022
|augustus
|19
|129
|2022
|september
|23
|151
|2022
|oktober
|24
|195
|2022
|november
|30
|198
|2022
|december
|37
|232
|2023
|januari
|31
|194
|2023
|februari
|33
|241
|2023
|maart
|29
|181
|2023
|april
|30
|206
|2023
|mei
|27
|225
|2023
|juni
|29
|269
|2023
|juli
|38
|216
|2023
|augustus
|36
|229
|2023
|september
|39
|254
|2023
|oktober
|40
|245
|2023
|november
|27
|268
|2023
|december
|42
|343
|2024
|januari
|51
|324
|2024
|februari
|32
|316
|2024
|maart
|45
|295
|2024
|april
|44
|318
|2024
|mei
|31
|313
|2024
|juni
|37
|345
|2024
|juli
|45
|363
|2024
|augustus
|40
|292
|2024
|september
|53
|320
|2024
|oktober
|37
|291
|2024
|november
|43
|310
|2024
|december
|30
|295
|2025
|januari
|48
|270
|2025
|februari
|26
|337
|2025
|maart
|36
|233
|2025
|april
|37
|294
|2025
|mei
|28
|324
|2025
|juni
|33
|280
|2025
|juli
|34
|265
|2025
|augustus
|42
|237
|2025
|september
|35
|241
Faillissementsgraad lager dan een jaar eerder
De faillissementsgraad kwam in september uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100 duizend bedrijven 10,3 bedrijven failliet verklaard. In augustus 2025 was de faillissementsgraad 7,6.
Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.
|jaar
|maand
|Faillissementsgraad
|2015
|januari
|23,0
|2015
|februari
|22,2
|2015
|maart
|24,8
|2015
|april
|20,7
|2015
|mei
|20,5
|2015
|juni
|18,8
|2015
|juli
|19,3
|2015
|augustus
|14,8
|2015
|september
|15,5
|2015
|oktober
|17,2
|2015
|november
|17,7
|2015
|december
|18,6
|2016
|januari
|17,3
|2016
|februari
|20,4
|2016
|maart
|17,2
|2016
|april
|16,5
|2016
|mei
|14,7
|2016
|juni
|16,6
|2016
|juli
|16,0
|2016
|augustus
|12,3
|2016
|september
|13,3
|2016
|oktober
|13,2
|2016
|november
|17,0
|2016
|december
|13,7
|2017
|januari
|14,7
|2017
|februari
|12,9
|2017
|maart
|12,9
|2017
|april
|11,5
|2017
|mei
|12,1
|2017
|juni
|12,6
|2017
|juli
|11,1
|2017
|augustus
|10,1
|2017
|september
|10,3
|2017
|oktober
|10,8
|2017
|november
|10,8
|2017
|december
|11,2
|2018
|januari
|11,4
|2018
|februari
|10,0
|2018
|maart
|10,9
|2018
|april
|10,7
|2018
|mei
|10,5
|2018
|juni
|10,2
|2018
|juli
|9,6
|2018
|augustus
|10,6
|2018
|september
|9,7
|2018
|oktober
|9,9
|2018
|november
|10,7
|2018
|december
|13,3
|2019
|januari
|11,8
|2019
|februari
|11,0
|2019
|maart
|10,9
|2019
|april
|11,1
|2019
|mei
|10,5
|2019
|juni
|10,2
|2019
|juli
|10,5
|2019
|augustus
|10,1
|2019
|september
|10,5
|2019
|oktober
|9,6
|2019
|november
|11,3
|2019
|december
|9,8
|2020
|januari
|10,2
|2020
|februari
|10,9
|2020
|maart
|9,1
|2020
|april
|12,5
|2020
|mei
|13,2
|2020
|juni
|8,3
|2020
|juli
|7,3
|2020
|augustus
|6,3
|2020
|september
|6,8
|2020
|oktober
|6,1
|2020
|november
|6,7
|2020
|december
|5,6
|2021
|januari
|5,5
|2021
|februari
|4,5
|2021
|maart
|5,2
|2021
|april
|6,1
|2021
|mei
|5,1
|2021
|juni
|4,3
|2021
|juli
|3,9
|2021
|augustus
|3,4
|2021
|september
|4,3
|2021
|oktober
|3,9
|2021
|november
|5,6
|2021
|december
|4,8
|2022
|januari
|4,2
|2022
|februari
|5,5
|2022
|maart
|5,0
|2022
|april
|3,6
|2022
|mei
|5,7
|2022
|juni
|4,9
|2022
|juli
|4,4
|2022
|augustus
|4,4
|2022
|september
|5,1
|2022
|oktober
|6,4
|2022
|november
|6,7
|2022
|december
|7,8
|2023
|januari
|6,5
|2023
|februari
|7,9
|2023
|maart
|6,1
|2023
|april
|6,8
|2023
|mei
|7,2
|2023
|juni
|8,5
|2023
|juli
|7,2
|2023
|augustus
|7,5
|2023
|september
|8,3
|2023
|oktober
|8,0
|2023
|november
|8,3
|2023
|december
|10,8
|2024
|januari
|10,5
|2024
|februari
|9,7
|2024
|maart
|9,5
|2024
|april
|10,1
|2024
|mei
|9,5
|2024
|juni
|10,6
|2024
|juli
|11,3
|2024
|augustus
|9,1
|2024
|september
|10,3
|2024
|oktober
|9,0
|2024
|november
|9,7
|2024
|december
|8,9
|2025
|januari
|8,7
|2025
|februari
|9,9
|2025
|maart
|7,4
|2025
|april
|9,0
|2025
|mei
|9,6
|2025
|juni
|8,5
|2025
|juli
|8,1
|2025
|augustus
|7,6
|2025
|september
|7,5
Faillissementsgraad het hoogst in de horeca
Niet voor zittingsdagen gecorrigeerd werden in september relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in horeca. Per 100 duizend bedrijven in de horeca gingen er 46,7 failliet, een jaar eerder waren dat er 28,8.
|SBI
|September 2025
|September 2024
|Totaal
|8,5
|9,4
|Horeca
|46,7
|28,8
|Vervoer en opslag
|25,3
|16,9
|Industrie
|19,6
|32,0
|Handel
|15,4
|17,6
|Verhuur en overige zakelijke diensten
|15,1
|11,5
|Bouwnijverheid
|13,4
|18,3
|Informatie en communicatie
|8,8
|12,9
|Financiele instellingen
|5,5
|7,2
|Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)
|5,1
|6,4
|Verhuur en handel van onroerend goed
|3,9
|4,0
|Landbouw en visserij
|3,5
|3,4
|Cultuur, sport en recreatie
|2,3
|2,4
|Overige dienstverlening
|0,5
|1,5
Bronnen
- StatLine - Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd
- StatLine - Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008
- StatLine - Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio
- StatLine - Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak
- Tabel - Faillissementsgraad bedrijven, instellingen en eenmanszaken
