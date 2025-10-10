In september 26 procent minder faillissementen dan een jaar eerder

In september zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 276 bedrijven failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn 97 minder faillissementen dan in dezelfde periode een jaar eerder, een daling van 26 procent. Ten opzichte van augustus is het aantal faillissementen gedaald met 1 procent.

De focus van het nieuwsbericht faillissementen ligt naast de ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder ook op de faillissementsgraad. Dat is het aantal uitgesproken faillissementen per 100 duizend bedrijven. De faillissementsgraad geeft een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen in Nederland. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

Download CSV Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven, instellingen en eenmanszaken voor zittingsdagen gecorrigeerd jaar maand Eenmanszaken Bedrijven en instellingen 2021 september 24 117 2021 oktober 18 108 2021 november 19 164 2021 december 24 135 2022 januari 19 120 2022 februari 21 161 2022 maart 18 148 2022 april 22 97 2022 mei 29 160 2022 juni 27 137 2022 juli 22 126 2022 augustus 19 129 2022 september 23 151 2022 oktober 24 195 2022 november 30 198 2022 december 37 232 2023 januari 31 194 2023 februari 33 241 2023 maart 29 181 2023 april 30 206 2023 mei 27 225 2023 juni 29 269 2023 juli 38 216 2023 augustus 36 229 2023 september 39 254 2023 oktober 40 245 2023 november 27 268 2023 december 42 343 2024 januari 51 324 2024 februari 32 316 2024 maart 45 295 2024 april 44 318 2024 mei 31 313 2024 juni 37 345 2024 juli 45 363 2024 augustus 40 292 2024 september 53 320 2024 oktober 37 291 2024 november 43 310 2024 december 30 295 2025 januari 48 270 2025 februari 26 337 2025 maart 36 233 2025 april 37 294 2025 mei 28 324 2025 juni 33 280 2025 juli 34 265 2025 augustus 42 237 2025 september 35 241 Aantal faillissementen van bedrijven, instellingen en eenmanszaken voor zittingsdagen gecorrigeerd jaar maand Eenmanszaken Bedrijven en instellingen 2021 september 24 117 2021 oktober 18 108 2021 november 19 164 2021 december 24 135 2022 januari 19 120 2022 februari 21 161 2022 maart 18 148 2022 april 22 97 2022 mei 29 160 2022 juni 27 137 2022 juli 22 126 2022 augustus 19 129 2022 september 23 151 2022 oktober 24 195 2022 november 30 198 2022 december 37 232 2023 januari 31 194 2023 februari 33 241 2023 maart 29 181 2023 april 30 206 2023 mei 27 225 2023 juni 29 269 2023 juli 38 216 2023 augustus 36 229 2023 september 39 254 2023 oktober 40 245 2023 november 27 268 2023 december 42 343 2024 januari 51 324 2024 februari 32 316 2024 maart 45 295 2024 april 44 318 2024 mei 31 313 2024 juni 37 345 2024 juli 45 363 2024 augustus 40 292 2024 september 53 320 2024 oktober 37 291 2024 november 43 310 2024 december 30 295 2025 januari 48 270 2025 februari 26 337 2025 maart 36 233 2025 april 37 294 2025 mei 28 324 2025 juni 33 280 2025 juli 34 265 2025 augustus 42 237 2025 september 35 241

Faillissementsgraad lager dan een jaar eerder

De faillissementsgraad kwam in september uit op 7,5. Een jaar eerder werden er per 100 duizend bedrijven 10,3 bedrijven failliet verklaard. In augustus 2025 was de faillissementsgraad 7,6.

Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100 duizend bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.

Download CSV Toon tabel Faillissementsgraad van bedrijven, instellingen en eenmanszaken voor zittingsdagen gecorrigeerd jaar maand Faillissementsgraad 2015 januari 23,0 2015 februari 22,2 2015 maart 24,8 2015 april 20,7 2015 mei 20,5 2015 juni 18,8 2015 juli 19,3 2015 augustus 14,8 2015 september 15,5 2015 oktober 17,2 2015 november 17,7 2015 december 18,6 2016 januari 17,3 2016 februari 20,4 2016 maart 17,2 2016 april 16,5 2016 mei 14,7 2016 juni 16,6 2016 juli 16,0 2016 augustus 12,3 2016 september 13,3 2016 oktober 13,2 2016 november 17,0 2016 december 13,7 2017 januari 14,7 2017 februari 12,9 2017 maart 12,9 2017 april 11,5 2017 mei 12,1 2017 juni 12,6 2017 juli 11,1 2017 augustus 10,1 2017 september 10,3 2017 oktober 10,8 2017 november 10,8 2017 december 11,2 2018 januari 11,4 2018 februari 10,0 2018 maart 10,9 2018 april 10,7 2018 mei 10,5 2018 juni 10,2 2018 juli 9,6 2018 augustus 10,6 2018 september 9,7 2018 oktober 9,9 2018 november 10,7 2018 december 13,3 2019 januari 11,8 2019 februari 11,0 2019 maart 10,9 2019 april 11,1 2019 mei 10,5 2019 juni 10,2 2019 juli 10,5 2019 augustus 10,1 2019 september 10,5 2019 oktober 9,6 2019 november 11,3 2019 december 9,8 2020 januari 10,2 2020 februari 10,9 2020 maart 9,1 2020 april 12,5 2020 mei 13,2 2020 juni 8,3 2020 juli 7,3 2020 augustus 6,3 2020 september 6,8 2020 oktober 6,1 2020 november 6,7 2020 december 5,6 2021 januari 5,5 2021 februari 4,5 2021 maart 5,2 2021 april 6,1 2021 mei 5,1 2021 juni 4,3 2021 juli 3,9 2021 augustus 3,4 2021 september 4,3 2021 oktober 3,9 2021 november 5,6 2021 december 4,8 2022 januari 4,2 2022 februari 5,5 2022 maart 5,0 2022 april 3,6 2022 mei 5,7 2022 juni 4,9 2022 juli 4,4 2022 augustus 4,4 2022 september 5,1 2022 oktober 6,4 2022 november 6,7 2022 december 7,8 2023 januari 6,5 2023 februari 7,9 2023 maart 6,1 2023 april 6,8 2023 mei 7,2 2023 juni 8,5 2023 juli 7,2 2023 augustus 7,5 2023 september 8,3 2023 oktober 8,0 2023 november 8,3 2023 december 10,8 2024 januari 10,5 2024 februari 9,7 2024 maart 9,5 2024 april 10,1 2024 mei 9,5 2024 juni 10,6 2024 juli 11,3 2024 augustus 9,1 2024 september 10,3 2024 oktober 9,0 2024 november 9,7 2024 december 8,9 2025 januari 8,7 2025 februari 9,9 2025 maart 7,4 2025 april 9,0 2025 mei 9,6 2025 juni 8,5 2025 juli 8,1 2025 augustus 7,6 2025 september 7,5 Faillissementsgraad van bedrijven, instellingen en eenmanszaken voor zittingsdagen gecorrigeerd jaar maand Faillissementsgraad 2015 januari 23,0 2015 februari 22,2 2015 maart 24,8 2015 april 20,7 2015 mei 20,5 2015 juni 18,8 2015 juli 19,3 2015 augustus 14,8 2015 september 15,5 2015 oktober 17,2 2015 november 17,7 2015 december 18,6 2016 januari 17,3 2016 februari 20,4 2016 maart 17,2 2016 april 16,5 2016 mei 14,7 2016 juni 16,6 2016 juli 16,0 2016 augustus 12,3 2016 september 13,3 2016 oktober 13,2 2016 november 17,0 2016 december 13,7 2017 januari 14,7 2017 februari 12,9 2017 maart 12,9 2017 april 11,5 2017 mei 12,1 2017 juni 12,6 2017 juli 11,1 2017 augustus 10,1 2017 september 10,3 2017 oktober 10,8 2017 november 10,8 2017 december 11,2 2018 januari 11,4 2018 februari 10,0 2018 maart 10,9 2018 april 10,7 2018 mei 10,5 2018 juni 10,2 2018 juli 9,6 2018 augustus 10,6 2018 september 9,7 2018 oktober 9,9 2018 november 10,7 2018 december 13,3 2019 januari 11,8 2019 februari 11,0 2019 maart 10,9 2019 april 11,1 2019 mei 10,5 2019 juni 10,2 2019 juli 10,5 2019 augustus 10,1 2019 september 10,5 2019 oktober 9,6 2019 november 11,3 2019 december 9,8 2020 januari 10,2 2020 februari 10,9 2020 maart 9,1 2020 april 12,5 2020 mei 13,2 2020 juni 8,3 2020 juli 7,3 2020 augustus 6,3 2020 september 6,8 2020 oktober 6,1 2020 november 6,7 2020 december 5,6 2021 januari 5,5 2021 februari 4,5 2021 maart 5,2 2021 april 6,1 2021 mei 5,1 2021 juni 4,3 2021 juli 3,9 2021 augustus 3,4 2021 september 4,3 2021 oktober 3,9 2021 november 5,6 2021 december 4,8 2022 januari 4,2 2022 februari 5,5 2022 maart 5,0 2022 april 3,6 2022 mei 5,7 2022 juni 4,9 2022 juli 4,4 2022 augustus 4,4 2022 september 5,1 2022 oktober 6,4 2022 november 6,7 2022 december 7,8 2023 januari 6,5 2023 februari 7,9 2023 maart 6,1 2023 april 6,8 2023 mei 7,2 2023 juni 8,5 2023 juli 7,2 2023 augustus 7,5 2023 september 8,3 2023 oktober 8,0 2023 november 8,3 2023 december 10,8 2024 januari 10,5 2024 februari 9,7 2024 maart 9,5 2024 april 10,1 2024 mei 9,5 2024 juni 10,6 2024 juli 11,3 2024 augustus 9,1 2024 september 10,3 2024 oktober 9,0 2024 november 9,7 2024 december 8,9 2025 januari 8,7 2025 februari 9,9 2025 maart 7,4 2025 april 9,0 2025 mei 9,6 2025 juni 8,5 2025 juli 8,1 2025 augustus 7,6 2025 september 7,5

Faillissementsgraad het hoogst in de horeca

Niet voor zittingsdagen gecorrigeerd werden in september relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken in horeca. Per 100 duizend bedrijven in de horeca gingen er 46,7 failliet, een jaar eerder waren dat er 28,8.