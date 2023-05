1 916 zelfdodingen in 2022, 54 meer dan in 2021

In 2022 maakten 1 916 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn gemiddeld ruim vijf zelfdodingen per dag. Sinds 2018 is het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners stabiel. Bij jongeren onder de 30 jaar is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over zelfdodingen.

Ruim twee keer zo veel mannen

(1 315)

als vrouwen

(601)

Zelfdodingscijfer stabiel sinds 2018

maakten in 2022 een einde aan hun leven. Onder vrouwen is het aantal zelfdodingen sinds 2018 iets gedaald, onder mannen nam het licht toe.

Met 10,8 zelfdodingen per 100 duizend inwoners (2022) laat het zelfdodingscijfer sinds 2018 geen grote veranderingen zien. In dit zelfdodingscijfer is rekening gehouden met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, zodat verschillende jaren met elkaar kunnen worden vergeleken. In 1984 was het zelfdodingscijfer met 14,7 per 100 duizend mensen het hoogst sinds 1970.

Download CSV Toon tabel Zelfdodingen Zelfdodingen Jaar Mannen (per 100 duizend inwoners) Vrouwen (per 100 duizend inwoners) Totaal (per 100 duizend inwoners) 1970 14,5 8,4 11,4 1971 14,2 9,2 11,7 1972 14,5 8,5 11,4 1973 13,6 9,6 11,5 1974 15,1 9,6 12,3 1975 14,7 9,0 11,6 1976 16,2 8,9 12,3 1977 15,2 8,7 11,8 1978 14,3 10,2 12,1 1979 15,4 11,3 13,2 1980 16,5 9,0 12,5 1981 15,6 9,5 12,4 1982 16,7 10,2 13,2 1983 18,5 11,4 14,7 1984 18,7 11,3 14,7 1985 17,5 9,3 13,1 1986 17,0 9,2 12,8 1987 16,4 9,5 12,6 1988 15,8 8,5 11,8 1989 14,8 8,5 11,5 1990 13,9 8,1 10,8 1991 16,0 8,3 11,8 1992 15,8 7,8 11,5 1993 15,0 7,5 11,0 1994 15,8 6,8 11,0 1995 14,1 7,0 10,4 1996 14,7 7,3 10,8 1997 14,7 7,1 10,7 1998 14,0 7,0 10,3 1999 14,0 6,6 10,1 2000 13,7 6,6 9,9 2001 13,5 5,9 9,5 2002 13,9 6,6 10,1 2003 13,2 6,4 9,7 2004 13,2 6,2 9,5 2005 13,7 6,2 9,8 2006 13,6 6,0 9,6 2007 12,0 5,1 8,5 2008 12,5 5,5 8,9 2009 13,3 5,6 9,4 2010 13,9 5,7 9,7 2011 13,9 6,1 10,0 2012 14,4 6,8 10,5 2013 15,9 6,6 11,2 2014 15,1 7,0 11,0 2015 15,5 7,0 11,2 2016 15,4 7,2 11,3 2017 15,4 7,1 11,2 2018 13,9 7,6 10,7 2019 14,3 6,7 10,5 2020 14,2 6,8 10,5 2021 14,9 6,4 10,6 2022* 14,9 6,7 10,8 * voorlopige cijfers

Zelfdoding belangrijkste doodsoorzaak jongeren tot 30 jaar

Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak, en ging het bij 1 op de 3 sterfgevallen om zelfdoding. Eerder veroorzaakten verkeersongevallen de meeste sterfte onder jongeren onder de 30 jaar. Van de tieners die in 1970 overleden, was bij 44 procent een verkeersongeval de doodsoorzaak en zelfdoding bij nog geen 3 procent. Bij de twintigers die in 1970 stierven was in 37 procent van de gevallen een verkeersongeluk de reden van overlijden en stierf bijna 8 procent door zelfdoding. Niet alleen nam het aantal zelfdodingen toe, maar er stierven ook steeds minder jongeren onder de 30 jaar bij verkeersongevallen: 1 137 in 1970 tegen 130 in 2022.

Download CSV Toon tabel Doodsoorzaken onder jongeren Doodsoorzaken onder jongeren Jaar Zelfdoding (%) Verkeersongevallen (%) Nieuwvormingen (kanker) (%) Psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel (%) Hart- en vaatziekten (%) Ziekten van de ademhalingsorganen (%) Overig (%) 10 tot 20 jaar 1970 2,9 43,8 13,7 5,1 3,2 3,3 28,0 2000 9,7 31,9 15,1 6,5 6,9 3,6 26,4 2022* 19,9 16,0 13,9 12,5 4,2 3,3 30,3 20 tot 30 jaar 1970 7,5 36,9 16,9 4,4 6,1 2,7 25,4 2000 15,2 22,8 15,6 5,0 8,8 1,4 31,3 2022* 32,9 10,4 12,1 9,0 4,4 0,8 30,4 * voorlopige cijfers.