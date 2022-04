Productie industrie groeit met ruim 10 procent in februari

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 10,2 procent hoger dan in februari 2021, maakt het CBS bekend. Een maand eerder kwam de groei uit op 7,4 procent.

Download CSV Toon tabel Gemiddelde dagproductie industrie (volume) Gemiddelde dagproductie industrie (volume) jaar maand verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2018 maart 3,8 2018 april 4,7 2018 mei 2,9 2018 juni 3,3 2018 juli 0,9 2018 augustus 4 2018 september 1,7 2018 oktober 2,4 2018 november 1,3 2018 december -4,3 2019 januari -0,6 2019 februari -0,1 2019 maart -0,8 2019 april -0,3 2019 mei -0,9 2019 juni -2,5 2019 juli 0 2019 augustus -1,7 2019 september 1,2 2019 oktober 0,5 2019 november -1,6 2019 december -1,2 2020 januari 1,7 2020 februari -0,5 2020 maart -1,4 2020 april -10,5 2020 mei -11,7 2020 juni -9,1 2020 juli -4,3 2020 augustus -3,4 2020 september -5,8 2020 oktober -3,5 2020 november -2,3 2020 december 0,5 2021 januari 1,1 2021 februari -1,9 2021 maart 3 2021 april 12,9 2021 mei 16,1 2021 juni 17,6 2021 juli 13,1 2021 augustus 8,6 2021 september 11,1 2021 oktober 9,5 2021 november 10,6 2021 december 13 2022 januari 7,4 2022 februari 10,2

In bijna drie kwart van de branches groei

Bijna drie kwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in februari meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met bijna 50 procent opnieuw de grootste groei. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp echter met 10,5 procent.

Download CSV Toon tabel Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, februari 2022 Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, februari 2022 Categorie verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Machine 49,9 Elektrische en elektronische

apparaten 8,8 Metaalproducten 7 Reparatie en installatie machines 7 Rubber en kunststof 4,6 Chemische producten 1,8 Voedingsmiddelen -1,2 Transportmiddelen -10,5 Industrie (totaal) 10,2 De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Productie op hoog niveau

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van januari op februari daalde de productie met 0,4 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet. In februari 2022 is de productie echter voor de tweede maand op rij gedaald. Niettemin lag de productie op een hoog niveau.

Download CSV Toon tabel Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) jaar maand index (2015=100) 2018 maart 109,4 2018 april 109,4 2018 mei 109,6 2018 juni 109,3 2018 juli 107,6 2018 augustus 109,3 2018 september 109,1 2018 oktober 109,6 2018 november 110,2 2018 december 107 2019 januari 109,6 2019 februari 109,2 2019 maart 108,8 2019 april 108,9 2019 mei 108,5 2019 juni 107,3 2019 juli 107,5 2019 augustus 107,8 2019 september 109,5 2019 oktober 109,7 2019 november 108,4 2019 december 106,5 2020 januari 109 2020 februari 108,4 2020 maart 106 2020 april 97,4 2020 mei 96,5 2020 juni 99,4 2020 juli 103,4 2020 augustus 104 2020 september 104,2 2020 oktober 106,2 2020 november 106,3 2020 december 107,1 2021 januari 110,7 2021 februari 107,0 2021 maart 109,9 2021 april 110,6 2021 mei 111,9 2021 juni 115,0 2021 juli 116,0 2021 augustus 113,5 2021 september 115,2 2021 oktober 116,5 2021 november 117,5 2021 december 120,5 2022 januari 118,7 2022 februari 118,2

Producentenvertrouwen industrie verandert nauwelijks in maart

In maart 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie nauwelijks veranderd. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was echter minder positief. In het producentenvertrouwen van maart speelde voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) daalde sterker dan ooit tevoren en sloeg van positief om in negatief. Ondernemers waren vooral zeer pessimistisch over de verwachte bedrijvigheid. Verder waren ze minder positief over de huidige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in februari met 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder.