Aantal transacties koopwoningen ruim 29 procent hoger in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2021 zijn in Nederland 66.627 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 29,2 procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast waren koopwoningen gemiddeld 10,3 procent duurder dan een jaar eerder, de grootste prijsstijging in ruim 19 jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

In alle provincies wisselden meer woningen van eigenaar dan een jaar eerder. Met 43,3 procent was de toename het grootst in Noord-Holland, gevolgd door de provincie Utrecht met 42,0 procent. De stijging van het aantal transacties was in Zeeland het kleinst (9,2 procent).

Download CSV Toon tabel Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar regio, 2021-I Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar regio, 2021-I Regio Aantal (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Noord-Holland 43,3 9,5 Utrecht 42 10,2 Noord-Brabant 32,3 10,3 Gelderland 25,3 11,3 Zuid-Holland 25,3 9,5 Limburg 25,1 9,7 Overijssel 24 11,2 Friesland 22,2 11 Flevoland 21,8 13,7 Drenthe 17,1 13,3 Groningen 12,6 12,4 Zeeland 9,2 9,6 Nederland 29,2 10,3 Bron: CBS, Kadaster

Grootste prijsstijging in Flevoland

Ook de prijzen van koopwoningen waren in het eerste kwartaal in alle provincies hoger dan een jaar eerder. De prijsstijging was, met 13,7 procent, het grootst in Flevoland. In zowel Zuid- als Noord-Holland was de prijsstijging, met 9,5 procent, het kleinst.

Stijging aantal woningtransacties varieert sterk in de G4

In de vier grootste gemeenten van Nederland waren er in het eerste kwartaal van 2021 eveneens meer woningtransacties dan een jaar eerder. De stijging van het aantal transacties loopt sterk uiteen. Het grootst was de toename in Amsterdam, waar 74,8 procent meer woningen van eigenaar wisselden. In Utrecht was de stijging 47,4 procent, in Rotterdam 25,8 procent en in Den Haag 16,5 procent.



De prijsstijging in de vier grootste steden was echter in Amsterdam het kleinst, namelijk 6,0 procent. In Den Haag en Rotterdam waren koopwoningen respectievelijk 9,4 procent en 9,5 procent duurder. De prijsstijging was het grootst in de gemeente Utrecht. Daar waren koopwoningen gemiddeld 10,1 procent duurder dan een jaar eerder.

Download CSV Toon tabel Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties vier grootste steden, 2021-I Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties vier grootste steden, 2021-I Regio Aantal (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Amsterdam 74,8 6 Utrecht 47,4 10,1 Rotterdam 25,8 9,5 Den Haag 16,5 9,4 Bron: CBS, Kadaster

Stijging aantal transacties en prijzen appartementen het kleinst

Alle woningtypen waren in het eerste kwartaal van 2021 duurder dan een jaar eerder. Het grootst was de prijsstijging, met 11,4 procent, voor twee-onder-een-kapwoningen. Het kleinst was de toename voor appartementen, gemiddeld 8,4 procent. Ook de stijging van het aantal transacties was bij appartementen lager dan die bij andere woningtypen. In het eerste kwartaal zijn 20,8 procent meer appartementen verkocht dan een jaar eerder. De toename van het aantal transacties was, met 36,5 procent, het grootst voor vrijstaande woningen.

Download CSV Toon tabel Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar woningtype, 2021-I Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal transacties naar woningtype, 2021-I Woningtype Aantal (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Prijsindex (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Vrijstaand 36,5 9,8 2-onder-1-kap 33,5 11,4 Hoekwoning 31,5 10,9 Tussenwoning 29,6 10,9 Appartement 20,8 8,4 Bron: CBS, Kadaster

De NVM publiceerde een week geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM-makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.