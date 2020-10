Consumptie huishoudens krimpt met bijna 6 procent in augustus

Consumenten hebben in augustus 5,8 procent minder besteed dan in augustus 2019, meldt het CBS. De krimp is kleiner dan in de vijf voorgaande maanden. Consumenten gaven net als in juli minder uit aan diensten, maar meer aan goederen.

Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in oktober minder ongunstig dan in augustus.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Download CSV Toon tabel Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd) Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd) jaar maand %-verandering (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) 2016 september 0,9 2016 oktober 1,7 2016 november 2,4 2016 december 1,6 2017 januari 3,3 2017 februari 2,6 2017 maart 2,2 2017 april 2,8 2017 mei 3 2017 juni 2,7 2017 juli 2,5 2017 augustus 2,3 2017 september 3,3 2017 oktober 1 2017 november 2,6 2017 december 1,7 2018 januari 1,7 2018 februari 3,2 2018 maart 3 2018 april 3,2 2018 mei 2 2018 juni 2,6 2018 juli 2,8 2018 augustus 2,6 2018 september 2 2018 oktober 2,1 2018 november 2,2 2018 december 1,7 2019 januari 1,3 2019 februari 0,9 2019 maart 1,4 2019 april 1,5 2019 mei 2,5 2019 juni 1,4 2019 juli 1,1 2019 augustus 1,1 2019 september 2 2019 oktober 2 2019 november 1,7 2019 december 3,1 2020 januari 0,9 2020 februari 1,2 2020 maart -6,4 2020 april -17,1 2020 mei -12,1 2020 juni -7,1 2020 juli -6,4 2020 augustus -5,8

Consument besteedt minder aan diensten

De uitgaven aan diensten waren in augustus 14,3 procent lager dan een jaar eerder. Dat betreft vooral diensten als een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer. Aan diensten zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, woondiensten, private lease en koeriersdiensten gaven consumenten meer uit.



Consumenten hebben 8,2 procent meer besteed aan duurzame goederen. Huishoudens kochten vooral meer elektrische apparatuur, woninginrichtingsartikelen en kleding. Verder hebben consumenten 6,0 procent meer besteed aan voeding en genotmiddelen dan in augustus 2019. Aan overige goederen, zoals gas en motorbrandstoffen, hebben ze 2,8 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Drie weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in augustus 10,2 procent meer heeft omgezet dan in augustus 2019. Het verkoopvolume lag 9,3 procent hoger. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Ook deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

Download CSV Toon tabel Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), augustus 2020 Binnenlandse consumptie door huishoudens naar categorie (volume, koopdaggecorrigeerd), augustus 2020 aug-20 (%-verandering t.o.v. een jaar eerder) Duurzame goederen 8,2 Voedings- en genotmiddelen 6 Overige goederen (w.o. gas en motorbrandstoffen) 2,8 Diensten -14,3 Totaal -5,8

Omstandigheden voor consumptie in oktober minder ongunstig dan in augustus

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.



Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in oktober minder ongunstig dan in augustus. Dat komt vooral doordat ondernemers in de industrie minder negatief waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf en consumenten positiever waren over hun financiële situatie in de komende 12 maanden.