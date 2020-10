Iets meer faillissementen in september

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is iets gestegen. Er zijn in september 8 bedrijven meer failliet verklaard dan in augustus, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen blijft laag.

Download CSV Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), voor zittingsdagen gecorrigeerd Jaar Maand Aantal faillissementen 2016 oktober 303 2016 november 417 2016 december 332 2017 januari 336 2017 februari 292 2017 maart 304 2017 april 263 2017 mei 281 2017 juni 300 2017 juli 266 2017 augustus 231 2017 september 237 2017 oktober 261 2017 november 251 2017 december 269 2018 januari 273 2018 februari 232 2018 maart 266 2018 april 266 2018 mei 259 2018 juni 248 2018 juli 251 2018 augustus 257 2018 september 224 2018 oktober 264 2018 november 277 2018 december 328 2019 januari 286 2019 februari 254 2019 maart 277 2019 april 281 2019 mei 264 2019 juni 271 2019 juli 274 2019 augustus 261 2019 september 257 2019 oktober 253 2019 november 288 2019 december 243 2020 januari 272 2020 februari 271 2020 maart 259 2020 april 335 2020 mei 265 2020 juni 231 2020 juli 205 2020 augustus 175 2020 september 183

Aantal faillissementen op laag niveau

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend redelijk vlak. Na april 2020 daalde het aantal faillissementen vier maanden op rij en bereikte in augustus 2020 het laagste niveau na augustus 1999. In september nam het aantal faillissementen iets toe.

Meeste faillissementen in de handel

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in september 211 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 40. Dat is er een meer dan in augustus.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Download CSV Toon tabel Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak Aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) naar bedrijfstak September 2020 Augustus 2020 Handel 40 39 Bouwnijverheid 29 20 Industrie 23 12 Specialistische zakelijke diensten

(o.a. advisering en onderzoek) 22 12 Vervoer en opslag 21 11 Verhuur en overige zakelijke diensten 19 11 Financiële instellingen 14 24 Horeca 10 10 Gezondheids- en welzijnszorg 9 2 Cultuur, sport en recreatie 7 5 Informatie en communicatie 7 5 Verhuur en handel van onroerend goed 5 2 Landbouw, bosbouw en visserij 0 2

Week 40: 37 faillissementen

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in week 40 kwam uit op 37. Dat waren er 14 minder dan in week 39. Daarnaast gingen er 10 eenmanszaken failliet, 2 minder dan in week 39. In de eerste 40 weken van 2020 zijn 2.621 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn er 264 minder dan in dezelfde periode van 2019.