Productie industrie bijna 6 procent lager in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 5,8 procent lager dan in juli 2019, maakt het CBS bekend. De daling is kleiner dan in de voorgaande drie maanden. Het producentenvertrouwen industrie verbeterde in augustus voor de vierde maand op rij.

Download CSV Toon tabel Gemiddelde dagproductie industrie (volume) Gemiddelde dagproductie industrie (volume) jaar maand verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) 2016 augustus 2,4 2016 september 2,3 2016 oktober 0 2016 november 3,4 2016 december 6,7 2017 januari 0,4 2017 februari 4,9 2017 maart 3 2017 april 0,5 2017 mei 5 2017 juni 2,4 2017 juli 2,7 2017 augustus 3,7 2017 september 4,8 2017 oktober 5,1 2017 november 5,3 2017 december 4,4 2018 januari 7,5 2018 februari 3,2 2018 maart 3,8 2018 april 4,7 2018 mei 2,9 2018 juni 3,3 2018 juli 0,9 2018 augustus 4 2018 september 1,7 2018 oktober 2,4 2018 november 1,3 2018 december -4,3 2019 januari -0,6 2019 februari -0,1 2019 maart -0,8 2019 april -0,3 2019 mei -0,9 2019 juni -2,5 2019 juli 0 2019 augustus -1,7 2019 september 1,2 2019 oktober 0,5 2019 november -1,6 2019 december -1,2 2020 januari 1,4 2020 februari -0,9 2020 maart -1,9 2020 april -10,9 2020 mei -12,1 2020 juni -9,7 2020 juli -5,8

In bijna alle branches industrie kleinere krimp

In juli lag in bijna alle bedrijfsklassen van de industrie de productie opnieuw lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. De krimp was echter in vrijwel alle bedrijfsklassen kleiner dan in juni. Van de acht grootste bedrijfsklassen binnen de industrie kromp de productie van de branche reparatie en installatie van machines het sterkst. In de chemie groeide de productie voor het eerst in ruim een jaar.

Download CSV Toon tabel Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, juli 2020 Gemiddelde dagproductie industrie (volume) naar bedrijfsklasse, juli 2020 Categorie verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder) Chemische producten 2,2 Voedingsmiddelen -0,4 Rubber en kunststof -2,7 Machine -4,9 Elektrische en elektronische

apparaten -12,8 Metaalproducten -12,9 Transportmiddelen -13 Reparatie en installatie machines -21,9 Industrie (totaal) -5,8 De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor bijna drie kwart van de industriële productie

Trend dalend

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van juni op juli 2020 steeg de productie met 3,0 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Van medio 2014 tot begin 2018 was er sprake van een stijgende trend van de industriële productie. Daarna is de trend dalend.

Download CSV Toon tabel Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie (volume) jaar maand index (2015=100) 2016 juli 102,9 2016 augustus 101,7 2016 september 102,3 2016 oktober 102,5 2016 november 105 2016 december 106,3 2017 januari 103,1 2017 februari 105,5 2017 maart 105,2 2017 april 104,6 2017 mei 106,6 2017 juni 106,1 2017 juli 106,1 2017 augustus 105,6 2017 september 107,3 2017 oktober 107,7 2017 november 109,7 2017 december 110,4 2018 januari 110,5 2018 februari 109,4 2018 maart 109,4 2018 april 109,4 2018 mei 109,6 2018 juni 109,3 2018 juli 107,6 2018 augustus 109,3 2018 september 109,1 2018 oktober 109,6 2018 november 110,2 2018 december 107 2019 januari 109,6 2019 februari 109,2 2019 maart 108,8 2019 april 108,9 2019 mei 108,5 2019 juni 107,3 2019 juli 107,5 2019 augustus 107,8 2019 september 109,5 2019 oktober 109,7 2019 november 108,4 2019 december 106,5 2020 januari 109,8 2020 februari 107,8 2020 maart 106,5 2020 april 97,6 2020 mei 96 2020 juni 98,5 2020 juli 101,4

Producentenvertrouwen neemt opnieuw toe in augustus

In augustus waren industriële ondernemers voor de vierde maand op rij minder negatief. Ondernemers waren vooral minder negatief over de orderportefeuille en de voorraden gereed product.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Ook in Duitsland was het vertrouwen van de industriële producenten (Ifo-index) in augustus voor de vierde maand op rij minder negatief dan in de voorgaande maand. Zowel de stemming over de huidige bedrijvigheid als de verwachting over de komende maanden verbeterde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie kromp volgens Destatis in juli met bijna 12 procent in vergelijking met een jaar eerder. De daling in juli is ook in Duitsland minder groot dan in de drie voorgaande maanden.