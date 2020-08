Ongekende omzetdaling horeca

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de horeca nam in het tweede kwartaal van 2020 met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april heeft de horeca fors minder omgezet.

Toon tabel Omzet horeca (seizoengecorrigeerd) Verberg tabel Omzet horeca (seizoengecorrigeerd) Omzet horeca (seizoengecorrigeerd) Jaar Kwartaal Omzet (2015=100) 2014 1e kwartaal 93,6 2014 2e kwartaal 93,8 2014 3e kwartaal 94,5 2014 4e kwartaal 95,9 2015 1e kwartaal 97,1 2015 2e kwartaal 99,5 2015 3e kwartaal 100,3 2015 4e kwartaal 102,8 2016 1e kwartaal 103,6 2016 2e kwartaal 104,2 2016 3e kwartaal 108,2 2016 4e kwartaal 108,3 2017 1e kwartaal 110,5 2017 2e kwartaal 112,6 2017 3e kwartaal 113,9 2017 4e kwartaal 115,5 2018 1e kwartaal 117,8 2018 2e kwartaal 120,8 2018 3e kwartaal 121,1 2018 4e kwartaal 123,5 2019 1e kwartaal 122,6 2019 2e kwartaal 125 2019 3e kwartaal 125,7 2019 4e kwartaal 128,1 2020 1e kwartaal 110,4 2020 2e kwartaal 53,8 Download CSV

Bijna twee derde minder omzet logiesverstrekkers

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde met 64 procent in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In het eerste kwartaal daalde de omzet ook al met bijna 15 procent. De omzetdaling bij hotels was nog groter. Hotels hebben in het tweede kwartaal ruim 75 procent minder omgezet dan in het eerste kwartaal. Vorige week publiceerde het CBS al over de scherpe daling in het tweede kwartaal van het aantal gasten en overnachtingen bij de logiesverstrekkers.

Toon tabel Omzet logiesverstrekking (seizoengecorrigeerd), 2e kwartaal 2020 Verberg tabel Omzet logiesverstrekking (seizoengecorrigeerd), 2e kwartaal 2020 Omzet logiesverstrekking (seizoengecorrigeerd), 2e kwartaal 2020 Branche Omzet (% verandering t.o.v. een kwartaal eerder) Logiesverstrekking -64,1 Hotels -75,4 Download CSV

Omzet eet- en drinkgelegenheden bijna gehalveerd

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, hebben in het tweede kwartaal van dit jaar bijna de helft minder omgezet dan het kwartaal daarvoor. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent.

Met een daling van bijna 60 procent nam de omzet van cafés het sterkst af. De omzet van fastfoodrestaurants daalde het minst sterk, maar met bijna 25 procent is de daling nog altijd aanzienlijk.

Toon tabel Omzet eet- en drinkgelegenheden (seizoengecorrigeerd), 2e kwartaal 2020 Verberg tabel Omzet eet- en drinkgelegenheden (seizoengecorrigeerd), 2e kwartaal 2020 Omzet eet- en drinkgelegenheden (seizoengecorrigeerd), 2e kwartaal 2020 Branche Omzet (% verandering t.o.v. een kwartaal eerder) Eet- en drinkgelegenheden -46,2 Fastfoodrestaurants -24,7 Kantines en catering -50,4 Restaurants -51,4 Cafës -59,8 Download CSV

Ondernemersvertrouwen horeca krabbelt iets op

Ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op -52,4. Dit is historisch gezien nog steeds een hele lage score, maar wel een stuk beter dan aan het begin van het vorige kwartaal. Toen kwam het vertrouwen uit op -84,3.

Toon tabel Ondernemersvertrouwen horeca Verberg tabel Ondernemersvertrouwen horeca Ondernemersvertrouwen horeca Jaar Kwartaal Ondernemersvertrouwen 2015 1e kwartaal 6,8 2015 2e kwartaal 7,1 2015 3e kwartaal 10,8 2015 4e kwartaal 13,2 2016 1e kwartaal 10,3 2016 2e kwartaal 13,4 2016 3e kwartaal 9,7 2016 4e kwartaal 13,3 2017 1e kwartaal 14,9 2017 2e kwartaal 19,8 2017 3e kwartaal 21,5 2017 4e kwartaal 13 2018 1e kwartaal 18,4 2018 2e kwartaal 12 2018 3e kwartaal 12,3 2018 4e kwartaal 11,2 2019 1e kwartaal 11,9 2019 2e kwartaal 8,6 2019 3e kwartaal 7,4 2019 4e kwartaal 1,9 2020 1e kwartaal 0,2 2020 2e kwartaal -84,3 2020 3e kwartaal -52,4 Bron: CBS, EIB, KVK, MKB-Nederland, VNO-NCW Download CSV

Geen volumecijfers

Door de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus waren sommige diensten niet of beperkt beschikbaar in het tweede kwartaal. Hierdoor zijn er voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. Doordat er geen prijsindices beschikbaar waren, konden er ook geen volumecijfers berekend worden.