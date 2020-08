Bijna drie kwart minder gasten in toeristische accommodaties

In het tweede kwartaal van 2020 ontvingen toeristische accommodaties 72 procent minder gasten dan een jaar eerder. De daling loopt uiteen van 82 procent in Noord-Holland tot 53 procent in Friesland. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De verblijfsrecreatie – zoals hotels, huisjesterreinen, kampeerterreinen en groepsaccommodaties – is na het recordjaar 2019 nu hard geraakt door de coronacrisis. In april 2020 kwam de sector zelfs bijna geheel tot stilstand met 95 procent minder gasten dan in april 2019. In mei en juni was er enig herstel, maar ook in juni ontvingen toeristische accommodaties nog maar half zo veel gasten als een jaar eerder. Het aantal overnachtingen laat hetzelfde beeld zien als het aantal gasten.

Toon tabel Gasten toeristische accommodaties Verberg tabel Gasten toeristische accommodaties Gasten toeristische accommodaties Jaar Kwartaal Gasten (x mln) 2019 april 4,307 2020* april 0,221 2019 mei 4,193 2020* mei 1,048 2019 juni 4,894 2020* juni 2,488 * voorlopige cijfers Download CSV

Ruim drie kwart minder gasten in hotels

In hotels en vergelijkbare accommodaties liep het aantal gasten in het tweede kwartaal van 2020 met

76 procent

terug in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dit vertaalt zich in een toename van het aantal faillissementen. De laatste jaren gingen in het tweede kwartaal meestal minder dan 5 hotels failliet, in het tweede kwartaal van 2020 waren dat er 19.Bungalowparken en kampeerterreinen hadden iets minder te lijden, maar ook daar waren minder gasten, respectievelijk

63 procent

en

60 procent

Toon tabel Gasten in logiesaccommodaties, 2e kwartaal 2020* Verberg tabel Gasten in logiesaccommodaties, 2e kwartaal 2020* Gasten in logiesaccommodaties, 2e kwartaal 2020* Accommodatie Gasten (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Hotels, pensions,

jeugdaccommodaties -76,4 Kampeerterreinen -59,6 Huisjesterreinen -63,0 Groepsaccommodaties -87,3 * voorlopige cijfers Download CSV

Noord-Holland en vooral Amsterdam getroffen

Vooral het toeristisch hart van Nederland, Noord-Holland en Amsterdam, werd door de coronacrisis getroffen met een terugloop van respectievelijk 83 procent en 92 procent in het aantal gasten. In Friesland was de daling relatief het kleinst, met 53 procent. De verblijfsrecreatie in steden werd harder getroffen dan die in de meer landelijke gebieden.

Toon tabel Gasten in logiesaccommodaties1, 2e kwartaal 2020* Verberg tabel Gasten in logiesaccommodaties1, 2e kwartaal 2020* Gasten in logiesaccommodaties1, 2e kwartaal 2020* Regio Gasten (% verandering t.o.v. een jaar eerder) Noord-Holland -82,7 Noord-Brabant -73,4 Zuid-Holland -72,8 Limburg -71,7 Utrecht -69,8 Flevoland -66,3 Drenthe -64,5 Groningen -63,5 Overijssel -63,2 Gelderland -61,3 Zeeland -60,4 Friesland -53,4 Amsterdam -92,1 Utrecht -80,0 Maastricht -78,4 Rotterdam -78,4 Den Haag -77,1 * voorlopige cijfers 1) Cijfers van de steden betreffen alleen gasten in hotels, pensions en jeugdaccommodaties. Download CSV

Vooral buitenlanders bleven weg

Het zijn vooral de buitenlandse gasten die weg zijn gebleven; het waren er 87 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Door wereldwijde reisbeperkingen ging het daarbij vooral om mensen die van verder weg en/of met het vliegtuig moesten komen. Zo kwamen er vrijwel geen gasten van buiten Europa (dalingen tussen de 96 en 98 procent). Uit Duitsland en België kwamen nog de meeste gasten, maar ook hun aantallen liepen sterk terug met respectievelijk 74 en 87 procent. Bij de Nederlandse gasten was de terugloop met 60 procent het minst.