Consumptie huishoudens krimpt met 7 procent in juni

© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld

Consumenten hebben in juni 7,0 procent minder besteed dan in juni 2019, meldt het CBS. De krimp is een stuk lager dan in april en mei, maar nog altijd de op twee na grootste ooit gemeten. Consumenten gaven minder uit aan diensten, maar meer aan goederen.