272 duizend flexwerknemers minder in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 hadden 1,7 miljoen werknemers een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 272 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2019. Van het eerste op het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal flexwerknemers met 119 duizend. Deze daling betrof grotendeels flexwerknemers die minder dan een half jaar in dienst waren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de beroepsbevolking in het tweede kwartaal.

Vanaf het verslagjaar 2003, het begin van de reeks kwartaalcijfers, is een jaar-op-jaarafname van flexwerknemers van deze omvang niet eerder voorgekomen. Het totaal aantal werkenden was in het tweede kwartaal 59 duizend lager dan een jaar eerder. De laatste keer dat het aantal werkenden lager uitviel dan een jaar eerder was in het derde kwartaal van 2014.

Wel meer vaste werknemers en zelfstandigen dan vorig jaar

Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam de afgelopen jaren toe, maar daalt sinds 2019. In het eerste kwartaal van 2020 waren er 102 duizend flexwerknemers minder dan een jaar eerder, in het tweede kwartaal liep het verschil op naar 272 duizend. Het aantal vaste werknemers en het aantal zelfstandigen waren wel hoger dan vorig jaar. Maar in het tweede kwartaal was de teruggang van het aantal flexwerknemers voor het eerst groter dan de toename van het aantal vaste werknemers en zelfstandigen, waardoor het totale aantal werkenden terugliep ten opzichte van een jaar eerder.

Toon tabel Ontwikkeling werkenden t.o.v. een jaar eerder Verberg tabel Ontwikkeling werkenden t.o.v. een jaar eerder Ontwikkeling werkenden t.o.v. een jaar eerder Werknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Werknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Zelfstandige (x 1 000) 2018 1e kwartaal 124 38 18 2018 2e kwartaal 159 3 31 2018 3e kwartaal 141 21 34 2018 4e kwartaal 158 26 26 2019 1e kwartaal 189 -7 30 2019 2e kwartaal 193 -18 19 2019 3e kwartaal 213 -60 4 2019 4e kwartaal 205 -102 48 2020 1e kwartaal 209 -102 40 2020 2e kwartaal 157 -272 57 Download CSV

Vooral minder flexwerknemers die pas kort in dienst waren

De daling van het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie in het tweede kwartaal van 2020 betrof grotendeels mensen die minder dan een half jaar in dienst waren. Hun aantal nam af van 571 duizend in het eerste kwartaal tot 452 duizend in het afgelopen kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden was de afname 143 duizend. In deze periode nam ook het aantal werkenden die een half jaar tot een jaar in dienst zijn relatief sterk af (-62 duizend).

Toon tabel Flexwerknemers naar anciënniteit Verberg tabel Flexwerknemers naar anciënniteit Flexwerknemers naar anciënniteit Korter dan een half jaar (x 1 000) 6 tot 12 maanden (x 1 000) 1 tot 2 jaar (x 1 000) 2 tot 5 jaar (x 1 000) 5 jaar of langer (x 1 000) 2018 1e kwartaal 599 415 412 297 185 2018 2e kwartaal 615 429 424 299 176 2018 3e kwartaal 691 404 398 313 183 2018 4e kwartaal 671 393 401 321 176 2019 1e kwartaal 596 420 418 303 167 2019 2e kwartaal 595 436 411 305 177 2019 3e kwartaal 627 402 401 319 181 2019 4e kwartaal 589 371 401 323 175 2020 1e kwartaal 571 386 395 291 160 2020 2e kwartaal 452 374 392 286 151 Download CSV

Afname zowel bij jongeren als bij oudere leeftijdsgroepen

Bij ongeveer de helft van de flexwerknemers die minder dan een half jaar in dienst zijn gaat het om jongeren van 15 tot 25 jaar. Hun aantal daalde tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 met 62 duizend. Maar ook het aantal flexwerknemers van 25 jaar of ouder die nog maar kort in dienst waren, daalde in deze periode met 58 duizend.

Vooral minder uitzendkrachten

Vrijwel alle groepen flexwerknemers zijn vergeleken met vorig jaar in omvang afgenomen. Vooral het aantal uitzendkrachten nam relatief veel af, met

74 dui

zend. Samen met de oproep- en invalkrachten (

-50 duiz

end) maakten zij bijna de helft uit van de totale afname van het aantal flexwerknemers in het afgelopen jaar. Alleen het aantal tijdelijke werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten minste een jaar was in het tweede kwartaal nog vrijwel gelijk aan het aantal een jaar eerder.

Toon tabel Flexwerknemers naar soort arbeidsrelatie Verberg tabel Flexwerknemers naar soort arbeidsrelatie Flexwerknemers naar soort arbeidsrelatie 2020 2e kwartaal (x 1 000) 2019 2e kwartaal (x 1 000) Werknemer tijdelijk,

uitzicht op vast 341 384 Werknemer

tijdelijk >= 1 jaar 144 146 Werknemer

tijdelijk < 1 jaar 167 196 Oproep-/invalkracht 497 547 Uitzendkracht 200 274 Werknemer vast,

geen vaste uren 120 152 Werknemer tijdelijk,

geen vaste uren 203 245 Download CSV

Vooral minder kelners en barpersoneel met een flexibele arbeidsrelatie

Van de

272 duiz

end flexwerknemers die in het tweede kwartaal minder aan het werk waren dan een jaar eerder, waren

49 duizend

personen werkzaam als kelner of barpersoneel. Daarnaast waren er ook minder flexkrachten aan de slag als verkoopmedewerker in de detailhandel (

-26 duize

nd), bestuurder van voertuigen (

-25 d

uizend), administratief medewerker (

-23 duize

nd), schoonmaker of keukenhulp (

-23 duiz

end).